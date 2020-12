ALKOHOLPOLITIKK: – Det er en tradisjon for at partier «for folk flest» er opptatt av alkoholpolitikk, men det har skjedd en dramatisk forskyvning i perspektiver og tenkemåter på noen mannsaldre, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Tollvesenets lager for alkoholbeslag på Svinesund. Foto: Ole-Martin Grav

En flaske til folk flest

For Frp trumfer individuelle forbrukerhensyn det meste. Sammenligningen med Ap, fortidas «parti for folk flest», tydeliggjør noen vesentlige historiske endringer: Alkoholpolitikken har gått fra å være sosialpolitikk til å bli nærings- og forbrukerpolitikk. Og klasseaspektet blitt erstattet av et individfokus.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Foto: Nord

For «partiet for folk flest» – som Frp lenge har yndet å kalle seg – har grensehandelen vært en av de viktigste sakene i årets budsjettforhandlinger. For å få bukt med at folk krysser grensa for å hamstre svenske varer, har norske avgifter på alkohol, snop og tobakk vært viktig. Begrunnelsen har vært hensynet til handelsstanden i Norge, men også at prisene skal merkes på kassalappen til «folk flest».

Siv Jensen og hennes partikolleger fikk i budsjettforhandlingene med regjeringen – på overtid – gjennomslag for å redusere avgiftene på øl og vin med ti prosent. Lavere alkoholavgifter og -priser har lenge vært en viktig sak for Frp.

Det er en tradisjon for at partier «for folk flest» er opptatt av alkoholpolitikk, men det har skjedd en dramatisk forskyvning i perspektiver og tenkemåter på noen mannsaldre. Kontrasten er slående, som forskjellen mellom lettbrus og whisky.

I Arbeiderpartiets spede barndom var alkoholsaken en av de aller viktigste for partiet. Det ønsket å etablere strenge rutiner, retningslinjer og regler for alkoholbruken, ja, for mange var målet total avholdenhet. Ønsket var å beskytte arbeiderklassen mot alkoholen og dens skadelige virkninger. Restriksjoner skulle sørge for at «organiserte arbeidere [ikke] drikker sig fulde som svin», som det het fra et lokallag i 1914. Arbeiderklassen måtte frigjøres fra sin alkoholbruk.

Da avholdsbevegelsen blomstret opp for drøyt hundre år siden, hadde den et tydelig klasseperspektiv. Kampen mot alkoholen var viktig for borgerskapets menn og – særlig – kvinner. Gjennom sitt engasjement skulle de oppdra og forandre arbeiderklassens drikkfeldige menn. «Disse stakkels synkefærdige Vrag paa de store Menneskehav, med sine hengende Hoveder, slappe Arme og lasede Klæder» måtte hindres i å ødelegge seg selv og andre med «de stærke Drikkes skadelige Virkning», het det i avisa Dunderlandsdølen i 1902. Alkoholen var en trussel ikke bare mot hjem og familie, men mot hele samfunnets orden.

Også internt i arbeiderbevegelsen ble kampen mot alkoholen gjort til en fanesak. Drikking av alkohol var en trussel mot det organiserte politiske arbeid og dermed mot hele arbeiderklassen og dens interesser. Arbeiderbevegelsen skulle danne «folk flest» til borgere, politiske mennesker og til deltakere i samfunnet. Fyll og fest kunne gjøre samfunnsendring vanskelig.

I avholdssaken ble altså middelklassens kvinner og arbeiderbevegelsens ledere forenet i sitt mål, selv om hensiktene var forskjellig: Arbeiderbevegelsen ønsket klassens frigjøring, borgerskapet ønsket å forme arbeiderne i sitt bilde. Likevel var det samling om målet: å forhindre arbeiderklassens fordervelige alkoholbruk.

I dag er klasseaspektet borte. Det er individer som drikker. Dermed er det også individer som selv må ta ansvar for sine alkoholbruk. For FrP er «folk flest» blitt forbrukere. De skal sikres rimeligere varer, og de skal sikres lett tilgang. Skadelige virkninger av alkoholen er et individuelt problem, ikke et samfunnsproblem. Posten som folkehelseminister finnes da heller ikke lenger, men dunstet bort som dårlig hjemmebrent.

Det skjer til tross for at vi også i dag vet at alkohol ikke bare gir gleder, men også sorger: helseskader og sykdom, drikkepress på jobben, fravær fra skole og jobb på grunn av fyll, omsorgssvikt av barn, trakasserende atferd ute på byen. Men dagens alkoholbruk er samtidig mer usynlig, godt gjemt inne i private stuer og møblerte hjem. Og alle oss som ikke sliter, vi vil jo gjerne fortsette å ha det sånn: en struts som gjemmer hodet dypt nede i vinglasset. Kun under maidagenes russefeiringer kikker vi opp og synes at drikkinga går for vidt.

Også en annen tidsforskjell er interessant. Den gangen, for hundre år siden, var alkoholen en sosialpolitisk kampsak. I dag handler det primært om næringspolitikk: De alkoholpolitiske avgiftene er inntekter for den norske stat. Tapte statlige inntekter forsvares med forbrukerhensyn og kundeperspektiv. For Frp har alkoholavgiftene lenge vært en symbolsak i kampen for reduserte skatter og avgifter.

Samtidig må reduserte statlige inntekter balanseres ved å redusere utgiftene et annet sted, for eksempel ved å redusere støtten til avholdsorganisasjonen Actis, som Frp ønsker. Eller en kan gjøre det som er blitt stadig vanligere for politikere de siste årene: De forsyner seg fra Oljefondet. Fondet er blitt som ei velta flaske hvor korka ikke er godt skrudd igjen: det drypper og pipler og renner i en stadig strøm.

I dag er det omtrent bare KrF som fortsatt har et sosialpolitisk perspektiv. For dem må regjeringas politiske kompromiss føles som en durabelig bakrus. Men hodepinen deres bør ikke først og fremst skyldes denne enkelte budsjett-enigheten. Det er heller de langsiktige endringene som bør bekymre partiet: at den sosialpolitiske tanken om å verne sårbare mennesker er blitt fortrengt til fordel for forbrukernes rett på billig børst.

En flaske til folk flest, rett og slett.

Publisert: 03.12.20 kl. 08:51