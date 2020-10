Kommentar

En mystisk smittsom tur

Av Astrid Meland

KAN HA BLITT SMITTET PÅ LILLEHAMMER: Smittesporingen og gensekvekseringen har ikke avdekket hvor smitten oppsto på bussturen i september. Foto: Lise Åserud

En buss brakte corona til norske småsteder hvor viruset før ikke hadde satt sine tagger.

Det kom en buss med pensjonister til Lillehammer en fredag i september. Der ble 21 smittet av corona. Alle knyttes til bussen.

Senere førte bussen til smitte til Røros, til karantene i Molde, en massesmittehendelse i Kristiansund, smitte i Kvam og Dovre, forgreninger til Trondheim og nedstenging i Norheimsund.

Den ukelange turen gikk fra Stavanger til Eidsvoll, Hamar, Lillehammer, Røros, Trollstigen, Geiranger, Førde, Bergen og Norheimsund. Nesten alle de 40 som var med, ble smittet. I tillegg er det påvist smitte i minst 15 kommuner, totalt 127 smittede.

Det ser ut til å ha gått bra med de fleste. Fem ble innlagt på sykehus.

Men selv også uten at folk blir særlig syke, er det mye styr for norske kommuner å få corona.

I Oslo er corona som eksos i senketunnelen nå. I en norsk småkommune derimot, kan ett coronatilfelle være nok til å føre til nedstenging.

Ikke at det er enkelt i Oslo. Men det krever fort hele administrasjonen lokalt å drive smittesporing når du har en helsesøster i 11,60 prosent stilling og to kommuneleger.

Og tenk når du får en supersmittehendelse, som i Kristiansund.

Røros hadde for sin del ikke hatt corona før. Det var nok at bussen var i byen denne fredagen i to timer og 50 minutter. To ble smittet. Testteltet utenfor legekontoret ble Røros mest populære sted, og mer enn 50 ble satt i karantene. Det var ikke før i midten av oktober det ble erklært normaltilstand igjen.

Så hadde de kanskje en ekstra slem variant? I forrige uke meldte Folkehelseinstituttet at viruset på bussen er en mutasjon som tidligere ikke er sett i Norge. De mener den kan være mer smittsom.

Reisearrangøren Ingvars reiser har tro på teorien. De mener også de kan ha fått smitten underveis, blant annet fordi de møtte flere utlendinger. Og det er ikke utenkelig.

De første stedene bussen var innom, på vei fra Stavanger til Vikersund, fikk ikke noe corona. Bussfølget overnattet ved Tyrifjord Hotell, uten at noe skjedde.

Det er først på Lillehammer viruset debuterer. Og dagen etter, da bussen dro fra Lillehammer, begynte den å legge igjen smitte på sin vei.

En av dem som smittes på Dombås, tar smitten med seg videre til Molde og viruset havner ad omveier også i Kristiansand, og videre til Trondheim, Hustadvika og Averøy.

Senere får tre ansatte på hotellet i Norheimsund smitten. Der blir en skoleklasse sendt hjem, en hotell og en barnehage stengt, og det må settes inn en stor smitteverninnsats, akkurat som alle de andre stedene bussen har vært.

Gensekvensering som FHI driver på med, gir mulighet til å se hvem som er smittet av en spesiell variant. Derfor vet vi at så mange har fått akkurat denne mutasjonen.

Også i utbruddet i Trondheim har FHI funnet ut at vi har å gjøre med en mutasjon av viruset som er ny i Norge.

Men hva betyr det, egentlig? Det trenger ikke bety all verden.

Mutasjoner kan gi økning i smittsomhet eller dødelighet. Men det kan også være uviktig.

Man trenger et stort datamateriale for å være sikker på at den nye mutasjonen smitter raskere enn andre varianter. Og selv om det ser slik ut i laboratorium, trenger ikke viruset å oppføre seg likt i det virkelige livet.

At en virusvariant brer seg, kan også komme av tilfeldigheter. Siden de aller fleste ikke smitter noen, mens en liten gruppe står for nesten all spredningen, kan det være at en superspreder tilfeldigvis var infisert med buss-mutasjonen, som ikke trenger å være veldig forskjellig fra andre varianter.

Alle de norske coronavirusene er mutanter av tipptippoldemoren i Kina. Så tidlig som i mars oppdaget forskerne at «D» ved en feil var blitt erstattet med «G» under kopiering av viruset.

I forsøk fant eksperter nylig ut at den nye varianten (G) brukte bare to dager på å smitte hamster i bur som sto med god avstand til hverandre. Den gamle varianten (D) brukte fem dager.

Det ser altså ut som G-varianten er mer smittsom. Den dominerer nå i Europa. Men det er ikke noe som tyder på at den er mer dødelig. Tvert om kan det se ut som den er mer sårbar for kroppens antistoffer.

Så selv om det er lettere å få denne varianten, blir du kanskje mindre syk.

Når vi er så interessert i mutasjoner, er det fordi populærkulturen omtaler utelukkende skumle, spennende mutasjoner.

Det skulle tatt seg ut med en film om mutasjoner som ikke hadde noen som helst betydning.

Men i virkeligheten virker det som de fleste coronamutasjonene har hatt liten betydning.

Men det kan likevel komme en mutasjon som endrer alt i fremtiden. Bussturen i Sør-Norge, er uansett et skremmende og fascinerende eksempel på hvor raskt viruset kan slå til.

