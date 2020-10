Kommentar

Har vi mistet evnen til å være fremsynte?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Det er igjen full strid om fisken i nord, og det vekker harme at midtnorske skoger er solgt til Tyskland. Men viktige debatter om eierskap til naturressursene er blitt spørsmål for spesielt interesserte.

Selv om fisk og sjømat seiler opp som vår viktigste eksportnæring etter oljen, er fiskeripolitikk et tema som får rullegardinen til å gå ned hos de fleste av oss. Kanskje ikke så rart. Stammespråket som næringen pakker seg inn i innbyr ikke akkurat til folkelig engasjement.

Men det som skjer i Nord-Norge er strengt tatt så dramatisk at det fortjener mer av vår oppmerksomhet. Fiskarlaget Nord har nå i høst meldt seg kollektivt ut av sin egen interesseorganisasjon, Norges Fiskarlag. De representerer så mye som en tredel av alle medlemmene.

Bakgrunnen er alt annet enn ny. De små fiskerne frykter de blir spist av de store. Som livet i havet for øvrig. Frykten er at både kystflåten og de små kystsamfunnene forvitrer dersom mer makt og ressurser samles hos de store fiskeriaktørene. De føler at de ikke når fram med saker i sin egen interesseorganisasjon, og at kystfiskernes interesser er skjøvet til side av de store rederne.

Det er en frykt som ikke er tatt helt ut av det blå. Da Riksrevisjonen tidligere i år undersøkte effekten av politikken som har vært ført, fant de at den var todelt. På den positive siden var det økt lønnsomhet i fiskeflåten. Lønnsomheten er også god sammenlignet med andre bransjer.

Ulempen er at prinsippene som har ligget til grunn for norsk fiskeripolitikk forvitrer. Det har ført til mindre fiskeriaktivitet i flere kystsamfunn. Eierskapet til kvoter er samlet på færre hender, eierne er i mindre grad registrerte fiskere, og fartøyene er færre og større. Utenlandsk eierskap er økende, men fortsatt lavt.

Resultatet er færre lokale fiskemottak. Leveringen av fersk torsk er også konsentrert om større mottak. Det skjer fordi de store båtene kan fryse ned fisken om bord istedenfor å levere den på nærmeste fiskemottak på land.

Fiskeripolitikken handler om langt mer enn fisk. Den handler også om folk. Nærheten til naturressursene er den viktigste årsaken til at folk bor der de bor. Det er neppe klimaet eller kulturtilbudet som gjorde at folk bosatte seg langs Finnmarkskysten. Det er på grunn av fisken i havet. Når navlestrengen kuttes mellom fordelingen av fisken og de som bor der, er det ikke like mange argumenter igjen for at folk fortsatt skal bli boende.

Det er en logikk som gjelder på nær sagt alle områder. Derfor er næringspolitikk mye viktigere for distriktspolitikken enn all verdens bolysttiltak og etablering av statlige ordninger.

Mens fisk har skapt bosetning langs kysten, har skog vært livsnerven i mange innlandsbyer og bygder. I Namdalen har det skapt reaksjoner at investoren Ola Mæle har solgt 600 000 dekar skog til en tysk stiftelse. Bakgrunnen er at han fikk kjøpe enorme skogeiendommer som opprinnelig var eid av Norske Skog.

Salget er mulig fordi skogselskapene eies av flere aksjeselskap. Når aksjer skifter eier, følger skogene med, uten at det utløser ny konsesjonsbehandling hos kommunene. Vilkårene for konsesjonen gjelder fortsatt, men det er likevel grunn til å spørre om dette er en uthuling av intensjonen bak konsesjonsloven.

Landbrukspolitisk talsperson i Ap, Nils Kristen Sandtrøen, kaller salget «spinnvilt» og et «rent salg av Norge». Tidligere Sp-ordfører Erik Seem i Grong raser, og mener dette utsalget er det verste som har skjedd Namdalen. Han frykter det vil gå fra vondt til verre med tyske eiere. Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem fra Senterpartiet mener dette er et smutthull i loven som må tettes.

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sa i trontaledebatten at han var mest opptatt av å få mest ut av skogressursene, og at eierskap ikke er avgjørende. Han minnet om at skogen har hatt utenlandske eiere før som har satset og skapt arbeidsplasser i Norge.

Politikerne gjør klokt i å rydde i hva som er emosjonelt og hva som er reelle innvendinger. De neste årene vil vi få flere slike eksempler. Det som vi i dag ikke tenker på som særlig viktig eller verdifullt, kan være det vi skal leve av i fremtiden. Og en ting er sikker. Tillater vi først store endringer i eierskapet til naturressursene, er det som å få den berømmelige tannkremen tilbake i tuben.

For vannkraften klarte man tidlig å lage gode ordninger som sikret offentlig eierskap til naturressursene. Evner vi å være like fremsynte i dag når det gjelder andre ressursbaserte næringer? Jeg tillater meg å tvile.

Publisert: 12.10.20 kl. 10:45

