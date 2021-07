POSITIVT SJOKK: – Det var da jeg så forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, kjøre frem i full uniform med kollegaer i viftende Pride-flagg at jeg kjente kultursjokket, skriver Samina Ansari. Foto: Terje Pedersen

Debatt

Fra Kabul til Oslo Pride

Takk Oslo Pride, for at dere ristet kultursjokket ut av meg!

Publisert:

SAMINA ANSARI

Foto: Morteza Rezaiy

Jeg returnerte tilbake til Norge etter et halvt-tiår i Kabul, og fikk tilbud fra mitt selskap om å være med på Pride-paraden. Jeg takket ja, uten å tenke mer over det. Selvfølgelig står jeg for mangfold og inkludering. Pride handler tross alt om aksept og kjærlighet, verdier jeg står for.

Men det var ikke før selve dagen jeg fant meg selv bak en lasteplass sammen med kollegaer iført regnbuefarget fjær rundt halsen, glitter over hele kroppen, Beyonce på full guffe – i hjertet av Oslo – midt på den lyse dagen at jeg innså hva dette faktisk innebar.

Eller nei – det var ikke da jeg innså hva det innebar. Det var da jeg så forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, kjøre frem i full uniform med kollegaer i viftende Pride-flagg at jeg kjente kultursjokket.

Mitt kjennskap til Forsvaret er fra en krigssone hvor jeg har sett biler lignende bilen til Norges forsvarssjef, i stedet for Pride-flagg er det våpen. I stedet for feiring er det krig. I stedet for aksept er det ulikhet.

Til tross for at jeg har vokst opp i Norge, var ikke Pride-paraden en så stor del av Oslo kulturen for ti år siden når jeg selv bodde og studerte i denne byen. Det er fantastisk hvor langt et land som Norge har kommet i å vise sin aksept ovenfor at folk skal få være den de er, og enda bedre elske den de vil.

Nordmenn bør være stolte over at Kristoffersen, som er den første norske forsvarssjefen deltar i Pride-paraden – til tross for at det skal være en selvfølge at alle som kan deltar. Slik er det ikke i mange deler av verden. Eller at en slik markering finner sted i seg selv under en global pandemi.

Med det sagt, så er veien fortsatt lang for også land som Norge, i det ikke bare å vise støtte for mangfold og inkludering. Norge er ikke det samme landet som jeg dro fra ti år siden og returnerte til. Det er et land i stadig endringer, i dag er det langt flere minoritetsgrupper i landet med alle bakgrunner enn noen gang. Alle skal feires og aksepteres . Det er den eneste veien å gå.

Markering er ikke bare viktig, men nødvendig – samtidig som det virkelige arbeidet ligger i å ta konkrete tak i samfunnet, arbeidslivet og ellers for at alle grupper føler seg akseptert og inkludert.