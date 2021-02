FRA EN MOR: – Opplysning om kjønnsdysfori er ikke en ideologi som kan påvirke barn til «å bli trans». Jeg tror opplysning vil hjelpe både barn, unge og voksne til å skille hva som er hva, skriver Nora Grøndal. Foto: Tim Dominick / TT NYHETSBYRÅN

Debatt

Transdebatten: Et hjertesukk fra en mor

Få pårørende har uttalt seg i transdebatten, derfor velger jeg å si noe om min opplevelse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NORA GRØNDAL, mor

Min datter ble født i en guttekropp. Det medførte et meget tungt og vanskelig liv. Som barn opplevde hun å ikke være som de andre gutta, var utenfor og ble mobbet gjennom hele barne-/ ungdomsskolen. Det tok lang tid med mye ensomhet, redsel og tankevirksomhet før hun innså og turte innrømme for seg selv hva som var «galt», og enda lengre før hun våget å komme ut. Så fulgte en lang prosess med omfattende utredning ved Rikshospitalet før hun ble godkjent for kjønnskorrigerende behandling. Deretter flere år før behandling er fullført på grunn av lang ventetid.

Å måtte innse at man har kjønnsdysfori er ekstremt vanskelig. Det er en gjennomgripende prosess som skaper dyp fortvilelse, og som man intenst ønsker å kunne slippe. Deretter å gå gjennom så mye fysisk og psykisk for å bli et helt menneske, er ikke noe man velger frivillig.

Kjønnsidentitet og seksualitet blandes ofte. Begrepet «skifte kjønn» brukes mye. I virkeligheten tilpasses kropp og juridisk kjønn til den kjønnsidentiteten man faktisk har. Med mer nyansert språkbruk ville man kanskje unngått noen misforståelser/feiloppfatninger. Utredning ved Rikshospitalet er omfattende og krevende, nåløyet er trangt. Noen frykter usikre unge får irreversibel behandling «uten grunn». De som ev. kommer til utredning uten reelt behov, blir nok luket ut før behandling starter.

les også Tragisk debatt om trans

De fleste opplever mye vondt; hån, avvisning, avslag/taushet ved utallige jobbsøknader, nærgående/invaderende spørsmål/kommentarer og gjentatte ganger de utroligste ting i media. Motstand fra kvinner som påberoper seg kvinnekamp gjør mest vondt, det oppleves som angrep fra «sine egne». Man blir svært sårbar av å oppleve så mye negativt, og hele tiden «se seg over skulderen» i redsel for hva som kan skje når man går ut blant folk. Transpersoner flest ønsker bare å leve et selvstendig, godt liv som den de egentlig er. Hvorfor er det så viktig for noen å hindre dette, og skape redsel og motforestillinger hos folk?

Garderobe og toalett problematiseres voldsomt. Menn «under falskt flagg» i damegarderobe, er en annen kategori, med helt annen agenda. Frykter man det, får man fokusere på dem. Transkvinner er ofte livredde når de våger seg ut, og det siste de ønsker er unødig oppmerksomhet på seg selv. De unngår å oppsøke slike situasjoner, de er ikke kikkere eller lignende. Om de skulle tvangsvises til herregarderobe/-toalett, ville faren for å oppleve ubehagelige situasjoner/vold nok være mye større for dem. Statistikk viser at transpersoner er mye mer utsatt for slike opplevelser enn andre.

les også Trans er ikke smittsomt

Mange legger veldig vekt på biologisk kjønn, for eksempel ved å kalle transkvinner biologiske menn. Hvorfor så utelukkende vekt på biologi? Mennesket, det som er oss, vår identitet, er langt mer enn den kroppen vi har. En kropp er ikke alltid perfekt ved fødsel; fysisk handikap forekommer. Ingen mener vel at man ikke skal hjelpe disse om man kan, for eksempel kirurgisk? Hvorfor er det da så galt når kroppen ikke er i samsvar med den man faktisk er?

Tidligere satte man handikappede barn ut i skogen, og gapestokk ble brukt som straff. Vi tar avstand fra dette i dag, men gjør man ikke egentlig noe av det samme også nå, med ord via media? Jeg tror nok ettertiden vil dømme oss på samme måte, i mellomtiden er det noen som betaler en altfor høy pris.

Pubertet kan være vanskelig, og mange opplever usikkerhet om hvem de er. Ved å anføre at noen kan bli påført kjønnsdysfori når det er andre problemer, gjør man kjønnsdysfori til noe overfladisk, og vitner om total mangel på forståelse av dybden i problematikken. Det framstår for meg som enten uvitenhet, eller bevisst bruk av slike argumenter.

Alt dette er over tid svært belastende for de berørte. Opplysning om hva kjønnsdysfori er, er helt klart nødvendig. Det er ikke en ideologi som kan påvirke barn til «å bli trans». Jeg tror opplysning vil hjelpe både barn, unge og voksne til å skille hva som er hva.

Jeg skriver dette som en fortvilet mor som ser min datters tunge kamp. Det oppleves som en endeløs kamp mot vindmøller. Det burde være grenser for hva et menneske skal måtte tåle, bare fordi hun er født inn i en ekstremt vanskelig situasjon som hun overhodet ikke kan noe for.

Hun nærmer seg 40 år, og jeg ønsker så inderlig at hun snart kan få leve et vanlig liv i fred som den hun er.