Er virkelig sosiale forskjeller en amerikansk bløff, Helleland?

At en parlamentarisk leder kan omtale sosiale forskjeller i Norge som en bløff er noe jeg synes er svært skremmende.

SIGRID LIEN SAGABRÅTEN, leder i Oslo Senterungdom

I VG 3.11.2020 skriver Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, at han vil komme med «en formaning til Trygve Slagsvold Vedum om å slutte å skremme norske velgere» og «diskutere og løse krisen vi står i, fremfor å fortsette med å spre usannheter og tøys». Bakgrunnen for beskyldningen er at Vedum bekymrer seg for sosiale forskjeller og utenlandsk oppkjøp av natur – noe Helleland omtaler som «den amerikanske bløffen».

At en parlamentarisk leder kan omtale sosiale forskjeller i Norge som en bløff er noe jeg synes er svært skremmende. I Senterpartiet anerkjenner vi utvilsomt at det finnes forskjeller mellom folk, og vi ønsker å utjevne disse forskjellene. At flere har fått det verre under coronakrisen er også noe vi for lengst har fått med oss og prøver å motvirke.

Et viktig grep for å jevne ut disse forskjellene er å sørge for at norske naturresurser nyttes på en bærekraftig og lønnsom måte slik at de kommer alle norske innbyggere til gode. Høyre ønsker derimot å privatisere og selge ut disse ressursene, for eksempel ved å fjerne konsesjonslovbestemmelsene for skog – om vi skal tro Høyres nye programutkast. At Høyre ønsker å prioritere utenlandske storkapitalister på bekostning av landets innbyggere er selvfølgelig en ærlig sak, men om det er lurt midt under en koronapandemi er nok noe som kan diskuteres.

Andre viktige grep for å sørge for at vi kommer oss gjennom denne krisen er å sikre arbeidsplasser og god kommuneøkonomi over hele landet. Her spiller utvilsomt regjeringen en viktig rolle, uavhengig av hvilke partier som styrer landet. Regjeringen legger i stort monn føringer for kommuneøkonomien, som igjen har følger for tilbud og arbeidsplasser i hver enkelt kommune. På samme måte har regjeringen makt til å både opprette, flytte og sentralisere vekk mange statlige arbeidsplasser og tilbud.

Når Helleland skriver at «uten jobber er det ikke grunnlag for lensmannskontorer eller grendeskoler» er dette en total ansvarsfraskrivelse. At regjeringen har tvunget gjennom «nær»politireformen til tross for enorme protester fra både politi og vanlige innbyggere har ikke bare ført til at politistasjoner har blitt lagt ned i mindre kommuner. Også politistasjoner i Oslo er nedleggingstruet som følge av reformen.

Nedlegging av grendeskoler skyldes i hovedsak at kommuneøkonomien er strupet mange steder i landet. Følgene av nedleggelser er ikke bare lengre skolevei og tap av arbeidsplasser, men også mer overraskende konsekvenser som for eksempel større eksponering for smitte i skolen.

Coronakrisen er kanskje en av de viktigste påminnelsene om at Norge er avhengig av god beredskap og gode tjenester nær folk. Det tror jeg også regjeringen er enig i, selv om de har stemt ned alle forslagene fra Senterpartiet om å øke beredskapen de siste årene – inkludert forslaget om å øke legemiddelberedskapen.

Jeg oppfordrer derfor Helleland til å diskutere og løse krisen vi står i, fremfor å fortsette med å spre usannheter og tøys. Coronapandemien er tross alt ikke en amerikansk bløff.

