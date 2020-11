SKREMMER’N? – Trygve Slagsvold Vedum må begynne å forholde seg til fakta og ikke bare til følelsene sine, skriver Høyres Trond Helleland. Foto: TERJE BRINGEDAL

Vedums amerikanske bløff

Med valget i USA og dramaet der som bakteppe, forsøker Trygve Slagsvold Vedum å få oss til å tro at også vi i Norge er på vei mot amerikanske tilstander.

TROND HELLELAND, parlamentarisk leder i Høyre

Sp-leder Vedum skremmer både med utenlandsk oppkjøp av natur og store forskjeller. Men han bommer. Dette er den amerikanske bløffen. En bløff Vedum bør legge fra seg i en tid hvor polarisering og fake news raskt kan utvikle seg til et alvorlig samfunnsproblem.

Han bidrar ikke til annet enn å sette folk opp mot hverandre, sette by og land opp mot hverandre – ja kort sagt, hisse opp stemningen, og det midt i en nasjonal helse- og jobbkrise.

Trygve Slagsvold Vedum må begynne å forholde seg til fakta – og ikke bare til følelsene sine.

Jeg vil snakke om forskjeller først. Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet mellom folk. Vi har små forskjeller og et bunnsolid folkestyre. Dette er blant de få tingene som ikke har endret siden Senterpartiet sist styrte. Frem til koronakrisen hadde Norge den laveste arbeidsledigheten på ti år – og Erna og regjeringens klare hovedprioritet nå er å skape flere arbeidsplasser – og inkludere flere i arbeidslivet. Fordi nøkkelen til lav ulikhet er at alle har en jobb å gå til.

Vedum på sin side vil danne regjering basert på samarbeid med Støres Arbeiderparti, SV, MDG og Rødt. Han vil sende en milliardregning til norske arbeidsplasser i form av høyere skatter på alt av maskiner og utstyr. Det setter jobber i fare. Derfor vil ikke vi det.

I tillegg vil Vedum ut av EØS-avtalen som sikrer norske bedrifter, særlig i distriktene, tilgang til sitt viktigste marked. Det setter jobber i fare. Derfor vil ikke vi det.

Dersom Vedum faktisk var opptatt av norsk eierskap av norske arbeidsplasser i Norge, burde han følge Høyres økonomiske politikk, ikke Støres, MDGs og Rødts. Det samme dersom han faktisk var opptatt av vekst og aktivitet i Distrikts-Norge. Uten jobber er det ikke grunnlag for lensmannskontorer eller grendeskoler.

Så til det påståtte salget av norsk natur. I Norge er det norsk eierskap som er dominerende, både gjennom solid statlig eierskap og lokale grunneiere. Regjeringen har i motsetning til Vedum selv da han satt i regjering tatt grep, og innført en ny sikkerhetslov som gjør det mulig å stoppe utenlandsk oppkjøp av kritiske og sårbare virksomheter.

Samtidig er det ikke et alternativ å isolere oss fra verden rundt oss. Skal vi nekte utlendinger å investere i Norge, måtte vi også sluttet å investere i utlandet. Oljefondet må ut av eiendom i London, som vi tjener store penger på, og nordmenn med hytte i Sverige eller Spania må vende hjem. Det er Vedums verden.

Dersom Vedum faktisk var opptatt av at norske naturressurser skal eies av nordmenn, burde han slutte å ta til orde for å skattlegge de hardere. Vedums politikk er som designet for utenlandske kapitalkrefter: Tyskerne som nettopp kjøpte skog i Trøndelag slipper den særnorske formuesskatten som Vedum og hans kompanjonger så ivrig vil pålegge norske eiere.

Jeg vil avslutte med en formaning til Trygve Slagsvold Vedum om å slutte å skremme norske velgere. I Norge er vi milevis unna en rik maktelite og utenlandsk dominans. Bli med på å diskutere og løse krisen vi står i, fremfor å fortsette med å spre usannheter og tøys. Erna og regjeringen jobber hver dag for å få flere i jobb og skape vekst i hele Norge.

Krisetid er tiden for å hente frem det beste i oss alle – inkludert i lattermilde Senterparti-ledere.

