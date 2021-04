Kommentar

Hvorfor må de i karantene etter ferien?

Av Astrid Meland

GRAN CANARIA: Ferierende nordmenn som for eksempel bor i Syden en del av året, må i karantene når de kommer hjem selv om de er fullvaksinert. (Illustrasjonsbilde) Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Reglene for fullvaksinerte er altfor strenge.

En av de komiske øyeblikkene i pandemien kom i februar, like etter at helseminister Bent Høie hadde sagt at vaksinerte på sykehjem endelig skulle få lov å klemme.

En energisk NRK-reporter med full tenning hadde samlet tre eldre, fullvaksinerte sykehjemsbeboere som på direkten på Dagsrevyen skulle dele jubelstemningen med TV-seerne.

De tre damene dro litt på det. De visste ikke helt hvem de gledet seg mest til å klemme. Så tødde den ene opp:- Jeg er ikke så glad i å klemme jeg.

Litt det samme opplevde vi denne uken, da Høie på nytt skulle lette på tiltakene for dem som er fullvaksinert. Vi er oppe i 300 000 mennesker nå, så det betyr mye for mange.

Og mange er utålmodige. Alt i februar kom det strålende forskningsresultater fra Israel som tydet på at Pfizer-vaksinen er supereffektiv både til å hindre sykdom og videresmitte.

Snart en fjerdedel av oss har fått det første stikk.

Men lettelsene Høie kom med, var ikke mye å skryte av.

Det var omtrent den samme beskjeden sykehjemsboerne fikk i begynnelsen av februar. Og som eldre hjemmeboende fikk i slutten av februar.

En uke etter at du er fullvaksinert kan du omgås andre uten å tenke på meteren, såfremt dine venner ikke er i noen risikogruppe eller er vaksinert. Det er fortsatt bare tilrådet å ha fem på besøk hjemme.

Da VG snakket med helsedirektør Bjørn Guldvog sa han ikke at det var snakk om lettelser, kun «presiseringer», fordi dette har vært lov helt fra klemme-bestemmelsen kom i februar.

Alt i februar sa regjeringen altså at det var trygt for vaksinerte sykehjemsbeboere å klemme og ha flere kontakter.

Hvorfor de har ventet i tre måneder med å si at dette er trygt også for alle andre fullvaksinerte, kan man bare spekulere på.

Når dette er lov for de aller eldste, er beslutningen tatt for alle. For da må det i alle fall være greit for de yngre. Generelt får yngre høyere beskyttelse av vaksine enn eldre.

I tillegg er altså lettelsene mikroskopiske. De fullvaksinerte får ikke ha flere på besøk enn andre. De skal ikke foreta unødvendige reiser innenlands. De må sitte i karantene om de kommer hjem fra feriehuset i utlandet. Og de får ikke dra på trening, kino eller restaurant.

Regjeringen sier de jobber med saken, og at en førsteutgave av et vaksinepass er ventet i midten av mai.

Hva som kommer i det passet, vet vi ikke.

I Danmark har de klart dette alt. Folk har et vaksinepass på mobilen som tillater alle immune eller nylig-testede å komme inn på for eksempel pub.

– Jeg synes det var en dårlig idé å sitte å holde tilbake disse rådene som var konkludert på nå, fordi vi skal kunne gi svar på alle spørsmål, sa helseminister Høie tirsdag.

Jeg håper fullvaksinerte for lengst har begynt å omgås barna sine igjen og ikke har sittet helt til nå og ventet på denne tillatelsen.

Men nordmenn gjør ofte som regjeringen sier. Aftenposten brakte etter nyheten tirsdag en rørende reportasje om en bestemor som endelig fikk klemme barnebarna.

Det burde hun ha fått beskjed om at hun kunne gjort tidligere.

Vi vet at vaksinene er mer effektive enn nær sagt alle andre vaksiner vi har brukt noen gang i dette landet.

Det er noe med forholdsmessigheten som skurrer her. Når risikoen er blitt så mye mindre, bør det ikke gå lang tid før inngripende tiltak fjernes.

Denne uken kom en britisk studie som viser at om en vaksinert skulle bli smittet, en fare som altså er vesentlig redusert etter bare ett stikk, så er faren for å viderefører smitten igjen halvert.

I slutten av mars slapp Det amerikanske smittevernbyrået en studie som viser at man har 80 prosent beskyttelse fra å bli smittet alt to uker etter første stikk. Dette øker enda mer etter stikk nummer to.

Folk som er fullvaksinert nå er stort sett eldre og i risikogruppene, de som er mest utsatt for viruset og som har måttet isolere seg ekstra i året som er gått.

Ikke alle disse har tiår på tiår med kvalitetsår igjen å øse av. Hva er begrunnelsen for å ha så strenge tiltak når de har så liten fare for å bli syke og smitte videre?

Først tirsdag fikk de høre at de kunne klemme barnebarna, noe de egentlig har kunnet lenge.

Og fortsatt er rådet altså at vaksinerte i Norge skal la være å reise på besøk til familie på andre kanter av landet. De må sitte i karantene når de kommer hjem fra ferietur i utlandet.

Jeg tror egentlig en del fikk seg en bakoversveis av Høies «lettelser». For dette føltes nesten som mer innstramming. At det er så strengt, var det nok ikke alle som visste.