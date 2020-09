Leder

En varslet katastrofe

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

På 50 år har to tredjedeler av verdens dyrebestander forsvunnet. Noen arter er utryddet. Noen bestander er så kritiske at det ikke er spørsmål om de dør ut. Men når.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den globale naturkrisen er ikke lenger bare et dystopisk forelegg i science fiction-litteraturen. Den pågår nå.

Annethvert år publiserer Verdens naturfond (WWF) sin Living Planet Report. 2020-utgaven er alarmerende. Men ikke alarmistisk. Uten slagord og dommedagsprofetier formidler WWF forskning og forklaringer basert på vitenskapelige data og langvarige observasjoner.

Derfor opplyses det hele også med faktabasert optimisme: Det er ennå tid til omlegginger som kan redde verden. Redde oss.

Klimaendringene er så ettertrykkelig dokumentert at det ikke er verdt å kaste bort tiden på såkalte «realister» som fornekter issmelting og havstigning. Å bortforklarer ekstreme orkaner og flom som «værets gang» er like useriøst som å avvise menneskets ansvar for forsøpling, avskoging og de helt konkrete årsakene til at naturmangfoldet forringes.

Ifølge vitenskapen har vår verden gjennomlevd fem perioder med masseutryddelse av arter. Nå sies det at kloden står overfor en sjette. Den kan bli den siste. For denne gangen handler det ikke om naturlige årsaker, eller evolusjon, om man vil. Nå skyldes det påvirkningen av en enkelt art: Mennesket.

Ren luft og rent vann dreier seg om mye mer enn det vi selv skal puste i og drikke av. Når vi bygger møbelhus på dyrkbar mark ødelegger vi ikke bare våre fremtidige muligheter til å produsere nok mat. Når vi presser priser på landbruksprodukter så langt ned at industriell drift er eneste mulighet for lønnsomhet, er det ikke bonderomantikken som lider.

Alt dette handler om ivaretakelse av et naturlig kretsløp, også med arter vi knapt ser eller kjenner til, men som ved sin blotte eksistens bidrar til at vi har mat som gir næring, luft vi kan leve i, og – ikke minst – medisiner. Bortfall av visse typer insekter og planter kan medføre at det ikke lenger vil være mulig å fremstille enkelte livsviktige medisiner. Verdens biokapasitet – naturens evne til å produsere fornybare ressurser, håndtere avfall og stabilisere klimaet – er overutnyttet med minst 56 prosent, ifølge WWF-rapporten.

Det mye omtalte grønne skiftet er én vei ut av dette. Utfasingen av miljøødeleggende energikilder til fordel for fornybare ressurser må påskyndes. Bruk av kunstgjødsel må reduseres. En større andel av matproduksjonen må bli økologisk. Vi kan heller ikke fortsette å bygge ned dyrkbar jord, eller svi av regnskog og arealer som ville dyr trenger for å overleve.

Alt henger sammen med alt. Noe som betyr at natur- og ressursforvaltning også innebærer reguleringer og beskatning. Historisk har menneskeheten hatt en iboende forståelse for at det vi har i dag skal overleveres i litt bedre forfatning til neste generasjon i morgen. Den innstillingen er viktigere enn noen gang.

Publisert: 13.09.20 kl. 11:51

