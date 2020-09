HERREKLUBB: – Slipp meg inn, og jeg skal gjenopplive Wessels ånd, så det dirrer i lysekronene, huier Dagfinn Nordbø. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Debatt

Slipp meg inn i Norske Selskab!

Ærede herrer. Det er med sorg og forskrekkelse jeg leser i Sjøfartstidende om tumultene i landets eldste herreklubb, Norske Selskab.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Her er er det snakk om forræderi, femtekolonister og det som verre er. Jeg håper dere holder stand og konserverer klubben slik den alltid har vært: Med røttene dypt plantet i det desidert beste av alle århundrer, nemlig 1800-tallet. Jeg elsker 1800-tallet. Se bare på det året vi har nå, 2020 – er det bedre?

La meg kort fortelle hvor stor glede jeg personlig har hatt av Norske Selskab, og dette er to sanne historier: Da jeg på nittitallet gikk gjennom det obligatoriske samlivsbruddet, (eller var «mellom kvinner», som det nok heter i klubben,) fikk jeg en periode bo i Norske Selskabs representasjonsleilighet i Øvre Slottsgate. Via bekjentskaper. Det er det springende punktet her: Uten bekjentskaper ville jeg aldri fått det tilbudet. Leiligheten var flott, og via kjøkkenet kunne man faktisk komme inn i klubblokalene, hvis man hadde nøkkel. Beliggenheten er gunstig, eneste ulempen var den satans gatesangeren utenfor, som sang Blowing In The Wind, falskt, over tre tusen ganger daglig.

Dagfinn Nordbø. Foto: TROND SOLBERG/VG

les også Ikke stol på Google Maps!

I 2006 ordnet ambassaden og Norske Selskab reise og opphold i København for undertegnede og en kjent kvinnelig norsk-pakistansk komiker og vektløfter som jeg da samarbeidet med. Norske Selskabs mest berømte medlem gjennom tidene er jo satirikeren Johan Herman Wessel, og det var svært passende at showet ble holdt nettopp på Wessels Kro i Sværtegade, for der er klubbens møtested.

Lokalet var stuvende fullt, og på første rad satt to medlemmer av den ytterliggående islamistiske gruppa Hizb-ut-Tahrir. De liker ikke satire, for å si det kort. De satt der og skulte med en enorm veske mellom seg. Vi vet ikke om de hadde bomber og maskingeværer i den veska, men om så var, brukte de dem uansett ikke. De ville bare skremme.

Mitt poeng med å fortelle dette er: Norske Selskab og ambassaden gjorde den gangen en viktig politisk og kulturell handling, ved å gi den norskpakistanske vektløfteren en internasjonal scene, og nye kontakter. Så hva skal man si til de som hevder at Norske Selskab bare er en uskyldig herreklubb, der det spilles kort og biljard? Det er jo tøv. Når mektige menn med stort nettverk møtes, vil det selvsagt også skje andre ting. Ideer oppstår, prosjekter blir satt ut i livet, og et bekjentskap kan fort bli til milliarder, både her, der og på Cayman Island. Da vil man helst ikke ha distraksjoner og uvesentligheter, i form av kvinner.

les også NS-elitens maktmisbruk: Ville fester, våpenlek og hærverk

Vil klubbens sjel tåle at det, helt uberettiget, kommer en rekke mennesker med vagina inn i lokalene? Nei. Jeg forstår frykten for å slippe slike inn som medlemmer. Men glem ikke at da Norske Selskab i København var regjert av satirikeren Wessel, drev de stort sett med bohemske sysler som vindrikking og satiriske vers, og skrev poesi til kvinnens pris – altså som øyensfryd og pyntegjenstand, som vi alle vet er hennes beste egenskaper.

Da klubben ble gjenopprettet i Kristiania i 1818, var det ingen bohemer igjen – bare maktmennesker: Menn med for mye makt og for lite menneskelighet. Og pengefolk. Slik er det dessverre nå også. Kulturmenneskene og bohemene er fortrengt, det er bare å lese årboken.

Derfor søker jeg herved om medlemskap. Jeg er bohem – i den grad det er bohemsk å legge seg klokken tre hver natt og stå opp 11. Jeg har alpeluer i hopetall, det burde veie tungt. Når det gjelder klubbens kravet om antrekk må jeg dessverre skuffe: Dress og slips er for diktatorer, forretningsførere og pingviner. Jeg eier to bukser type chinos fra Dressmann XL, en lys og en mørk, det får holde. De ble begge innkjøpt i 2015.

Jeg har en brukbar baryton klar til innsats i korgruppa, og har til og med lært utenat denne «Selskabs-Sang», fra Norske Selskabs Verseprotokoll 1935, skrevet av Joh. Wibe:

Gid vort Venskab evig vare,

Gid vort Selskab maae bestaae,

Indtil Normænd frygte Fare

Og tør ei mod Sverdet gaae;

Da den sidste Nat før Dommedag

Synge Norske Brødre som i Dag:

Gid vort Venskab evig vare,

Gid vort Selskab maae bestaae!

Slipp meg inn, og jeg skal gjenopplive Wessels ånd, så det dirrer i lysekronene. Det er hva dere trenger. Ved første møte skal jeg selvsagt drikke vanvittig mye mer enn alle de andre. Så skal jeg gå bort til Leopold Løvenskiold og fortelle ham sannheten, som er at de skogene han eier i tusentalls mål, er noe familien hans i sin tid tusket til seg. Deretter skal jeg, i et ubevoktet øyeblikk, mige i jakkelomma til Resett-aksjonær Mikkel Dobloug.

Jeg håper min søknad blir innvilget.

Publisert: 11.09.20 kl. 07:55

Les også

Mer om Humor Mannen Sang Historie København