Politikkens tidsalder er tilbake!

Høyre er blitt et tydeligere høyreparti enn på lenge. Arbeiderpartiet har fått en lissepasning. Kan arbeidshesten sparke ballen i krysset?

TRYGVE SVENSSON, daglig leder i sentrum-venstre-tankesmien Agenda

Partiprogrammer er pussige dokumenter. Delvis ulidelig kjedelige, fulle av død «vi vil satse på»- prosa. Delvis skjulte sanger om hvilke liv vi skal få leve i dette lille landet. Bak en setning kan det ligger tiår med dragkamp og fylkespolitisk lidelse. Bak en annen, en gjespende tilfeldighet tastet inn av en trøtt redaksjonssekretær til smaken av midnattskald pappkopp-kaffe.

I sum er de et enormt arbeid, der hundrevis, tusenvis, av mennesker har bidratt. Forrige uke leverte Høyre programutkast. Denne uken kommer Arbeiderpartiets. Programmer som disse er viktige, med stor konsekvens for mange små ting.

Trygve Svensson. Foto: Tankesmien Agenda

Høyres program viser et parti tilbake til røttene. Flere, som Nordlys’ Skjalg Fjellheim, og også undertegnede, har påpekt at det var et mer gjenkjennelig Høyre: Det skal privatiseres i skole og helsevesen. Formuesskatten skal kuttes fullstendig. Equinor skal selges ned fra offentlig kontroll, til begrenset eierskap. Smørbrødlisten er lang, og innpakningspapiret er endret. Borte er en slentrende Torbjørn Røe Isaksen som snakker om den norske modellen og fagbevegelsen. Fremme er mer klassiske høyrepolitikere som Henrik Asheim og Linda Hofstad Helleland, opptatt av at «Høyre skal være til å kjenne igjen.»

Selv om de siste fire årene har vært langt fra lystige for Arbeiderpartiet, har de jobbet jevnt og trutt med program, milevis unna fronten til nettavisene. Hva bør vi forvente fra Norges største parti, i et Norge midt i en krise, mens Erna Solberg har varslet at hun ønsker en tredje periode som statsminister?

Noe vilt og radikalt? Eller traust og forutsigbart?

Tiden vi lever i gir tommel opp og trekkraft til korte følelsesladde budskap som danser algoritmenes dans. Det gir trauste samfunnsbyggere en utfordring. Arbeiderpartiet kan aldri være mest hårete. Eller mest polariserende. Arbeiderpartiets metode er arbeidshestens. Ett skritt av gangen. Dessuten har partiets styrke hvilt på at det er en kompromissmaskin. Mellom de med høyere og lav utdanning. Mellom bygd og by. Mellom miljø og industri. Og overordnet: mellom arbeid og kapital.

I beste fall fremstår Ap som det Jens Arup Seip kalte «ørnen blant partiene» med hele samfunnets vel i sikte. I verste fall blir partiet utydelig, med blassere farger enn sine motstandere.

Men hvordan vil det fungere i en tid hvor vi har dårlig tid? I en tid hvor vi må løse klimakrisen, ulikhetskrisen og koronakrisen samtidig?

Vel, noe er i emning. En måte å se det på er at skillelinjene mellom Arbeiderpartiet og Høyre er klarere enn på lenge, på helt sentrale områder som velferd, helse, ulikhet og klima. Kanskje vi rett og slett lever i en mer politisert tid enn på lenge? Krisene gir myndighetens rolle større plass, da blir det politiske viktigere.

Jonas Gahr Støre har allerede varslet sterke grep for å unngå todeling og ytterligere kommersialisering av helsevesenet. Det en blank uenighet mellom Høyre og Arbeiderpartiet om kjernen av velferdssamfunnet. Det samme gjelder synet på eldreomsorg. Ingvild Kjerkol vil ikke ha bestemor på anbud, mens Bent Høie vil ha flere og sterke kommersielle aktører.

I skolepolitikken var det lenge vanskelig å spore forskjell mellom Høyre og Ap. Nå foregår ofte skoledebatten mellom disse to, for eksempel om den økende antallet ufaglærte i skolen eller i debatten om offentlig eller privat skole (det er dukket opp 100 nye privatskolene de siste 10 årene). Disse debattene gir et frempek mot et program med tydelig sosialdemokratisk innretning på helse og skole, og flere konfrontasjoner.

Programmet må også gi en plan mot ulikhet.

Det er rart å tenke på at vi i Norge, har formue-ulikhet på høyde med Storbritannia, med sine kostskoler og slott. Den rikeste prosenten i Norge eier en fjerdedel av all formue. Den rikeste promillen, 14 prosent. Sammen med å styrke fagbevegelsen og investere i offentlige velferd, trengs det rett og slett mer omfordeling. I tillegg til formuesskatt, bør partiet gå til valg på arveskatt og åpne en diskusjon om skatt på eiendom. Forskjellene går nå i arv i Norge.

En historisk misjon for 2020-tallet må være å forene nye arbeidsplasser og klima på en måte som både fagbevegelsen og miljøbevegelsen kan støtte. Dette kommer ikke markedet til å løse. Partiet har vært splittet over spørsmålet om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i flere landsmøter.

Kan kompromissmaskinen løse det?

Utspillet om 55 prosent CO2-reduksjon fra AUF-leder Ina Libak, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, og Støre, strategisk plassert i midten, kan være et frampek. Dessuten blir det interessant å se på den sosiale dimensjonen, om Ap kan levere på et rettferdig grønt skifte (som vi i Agenda har mast om lenge). Forøvrig må digitaliseringen bli rettferdig. Da trengs verdens kjedeligste ord, om verdens viktigste tema: kompetansereform.

Men overordnet må programmet vise en plan for Norge, som både forener og viser vei. By og land, private og offentlige, klima og industri. Vi liker jo løsninger i dette landet. Selv på store motsetninger. Det er ikke lett å treffe krysset. Ballen er i luften.

