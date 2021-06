Kommentar

Var det ikke bare en vill konspirasjonsteori?

Av Astrid Meland

Donald Trump kan hatt rett. Corona-viruset kan ha spredd seg fra et kinesisk laboratorium.

I Kina finnes det et institutt for virologi i Wuhan, byen som først fikk påvist covid-19.

Flaks, kan man tenke. For ved dette instituttet er de eksperter på coronavirus. En av forskerne kalles «Batwoman». Shi Zhengli forsker på flaggermus. I fjor utpekte magasinet Time henne til en av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden.

FORSKER PÅ CORONAVIRUS: Shi Zhengli ved institutt for virologi i Wuhan i Kina. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Men nå er hun under angrep. Og særlig fra amerikansk høyreside. I disse kretsene er lekkasjeteorien stått sterkt siden Donald Trump i fjor hevdet viruset kom fra hennes lab.

Og de siste ukene har seriøse forskere, etterretningskilder og selveste Anthony Fauci gitt forbeholden støtte til teorien om at viruset kan ha gjort det.

Kan instituttet stå bak coronapandemien?

Mange påpeker merkverdigheter som at smitten brøt ut her, mange hundre kilometer unna flaggermus’ naturlige habitat.

LEKKET DET UT HERFRA? Flere vitenskapsfolk mener å kunne bevis for at viruset er manipulert frem, mens andre mener det «bare» har lekket ut fra dette instituttet i Wuhan. Foto: THOMAS PETER

Dessuten hadde førstemann som fikk påvist smitte ikke vært i kontakt med våtmarkedet som myndighetene utpekte som arnested.

Og noe naturlig opphav for viruset er heller ikke funnet, til tross for at tusenvis av dyr er testet.

IKKE PÅ BØLGELENGDE: Donald Trump og direktør Anthony Fauci som ledet innsatsen mot corona. Foto: Alex Brandon / AP

I denne labben, derimot, oppbevarte de coronavirus. De manipulerte også frem nye utgaver.

Poenget med den kontroversielle forskningen, som USA har støttet, er å prøve å forutsi faren nye mutasjoner kan representere.

Vi vet at virus mange ganger tidligere har lekket ut av slike labber. Influensapandemien i 1977 mener ekspertene kom fra en lab i Russland. Kopper lekket ut av en lab i Storbritannia året etter. SARS 1 lekket fra kinesiske labber flere ganger etter at pandemien var over. I USA er det avdekket flere hundre lab-ulykker de siste årene.

Og kanskje har et virus hentet fra naturen, eller et manipulert virus, lekket ut fra labben i Wuhan også. Ansatte kan ha blitt bitt av forsøksdyr, smittet av viruset, fått det på klærne eller på annet vis ført det videre.

Det finnes ingen beviser, bare en lang rekke mer eller mindre interessante indisier.

Teorien har fått ny giv etter at WHO i første del av sin gransking var avvisende til hele teorien. En rekke vitenskapsfolk skrev etterpå under et opprop og ba om ytterligere undersøkelser.

Og Wall Street Journal skrev om amerikanske etterretningskilder som hevder tre ansatte ved instituttet i Wuhan oppsøkte sykehus allerede i november 2019, altså før den første offisielle corona-smittede ble registrert 1. desember.

Foto: SAUL LOEB, MANDEL NGAN / AFP

Shi Zhengli avviser at noen ved instituttet har antistoffer mot corona.

Men folk stoler med god grunn ikke på informasjon fra det autoritære regimet, som vi vet straffer folk som snakker.

En av dem som likevel holdt lekkasjeteorien åpen fra start var Shi Zhengli selv. Hun fortalte i et intervju med Scientific American om lettelsen da hun ettersigende kunne avkrefte at coronaviruset hadde lekket fra hennes lab.

Den mest plausible forklaringen er fortsatt at viruset kommer fra naturen og har spredd seg derfra. Det er det virus pleier å gjøre. Vi har mange flere eksempler på at naturen står bak pandemier, enn at det kommer fra laboratorium.

Når sentrale amerikanere har sagt at de ikke er overbevist, handler det gjerne om at de ikke kan utelukke lab-teorien. Fauci tror fortsatt naturen står bak.

Og det han vil, er å finne virusets opphav.

Det er forståelig at mange innledningsvis avviste Trumps utspill som handlet om å få fokuset vekk fra hans egen, elendige pandemihåndtering. Han vekslet mellom å kalle viruset en kinesisk oppfinnelse og å karakterisere det som en ubetydelig forkjølelse.

Men faktasjekkerne i de store mediene avviste teorien for enkelt. Med det vi vet i dag, kan vi ikke si at lablekkasje bare er en konspirasjonsteori.

Særlig etter at Trump gikk av, har vi hørt mer fra seriøse forskere som i årevis har ment at hverken USA eller Kina bør manipulere frem virus i lab, fordi det kan lekke ut.

Det irriterende med debatten er at den fortsatt preges av skrullinger og folk med andre motiv enn å finne svaret på hvor viruset kom fra.

Kravet om økonomiske sanksjoner kom raskt. Og Trump er fortsatt med. Han har utpekt Fauci som fiende nummer 1.

Vitenskapsfolk spammes ned av den ene påstanden tynnere enn den andre. Men det er vanskelig å finne seriøse virologer som mener dette viruset er laget og lekket ut fra en lab.

Deres svar er som oftest at dette ikke er et virus som ser ut som et som er skapt i en lab. Det er heller ikke uvanlig at det tar år å finne virusets naturlige opphav. Etter Ebola-utbruddet i Zaire i 1976 har man fortsatt ikke funnet noen naturlig vert.

Og coronaviruset i Wuhan kan ha kommet fra levende dyr fraktet dit langveisfra for salg.

Men Kina har ikke vært åpne. Og uansett hva slags svar man får derfra, vil tilhengerne av teorien – med god grunn – svare at man ikke tror på informasjon som gis.

Derfor virker den nesten umulig å motbevise.

Vi kan håpe på at man finner virusets naturlige vert. Men så kommer vi kanskje ikke lenger.

For det er mange nok som ikke har tenkt å ta et slikt funn for god pangolin. Trump for eksempel.

– Kina må betale, sa han i helgen. Og nå tror flesteparten av amerikanerne viruset oppsto i et laboratorium.