Det nest siste måltid

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Datoen er riktig. Men skjærtorsdag var egentlig i går. Aprilsnarr?

Slett ikke. Det store påskemysteriet rommer flere mysterier. Som tidslinjen i de avsluttende dager av Jesu’ jordiske liv. Ikke en gang evangelistene er enige om kronologien.

Så hvordan kan vi vite at korsfestelsen av den jødiske rebellen for et par tusen år siden har noe som helst med påsken å gjøre?

Jo, om det vet vi mye. Og stadig mer.

Nyere studier konkluderer med at det siste måltid – Nattverden, som Jesus innstiftet på denne dag – må ha funnet sted i går, på en onsdag. Og datoen må ha vært 1. april.

Det impliserer at korsfestelsen skjedde 3. april. Søndag 5. april finner Maria Magdalena graven tom.

Slikt skaper oppstandelse. At Jesu avskjed med disiplene skal ha foregått dagen før skjærtorsdag, bryter med 1700 års teologisk tradisjon. Allerede i 325 bestemte kirkemøtet i Nikea at påskedag skulle være første søndag etter første sykliske fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars.

Å rokke ved noe som utfordrer kirkefedrene i Nikeas autoritet, krever teologisk pondus.

En som må sies å ha det, sa i 2007 at Jesus trolig feiret nattverden med sine disipler en dag tidligere enn tradisjonen tilsier. Hans siste måltid ble etter alt å dømme inntatt i fengsel.

De radikale ord ble hevdet av en av verdens mest innflytelsesrike teologer i moderne tid, Joseph A. Ratzinger (93), bedre kjent som «B16» – pave Benedikt XVI.

Siden har det kommet en bok som er blitt selve referanseverket for den godt begrunnede teorien. Forfattet av Sir Colin Humphreys (79), en jordet fysikk- og matematikkprofessor fra Cambridge-universitetet.

I «The Mystery of the Last Supper» har han utforsket bibelske, historiske og astronomiske undersøkelser og kommet frem til at den presise dateringen av Kristi nattverd med disiplene var onsdag 1. april år 33.

I tiåret som har gått etter at boken kom ut, er Sir Colins konklusjoner blitt styrket både innen akademia og kirken. Selv om teologi og liturgi nok forblir uendret i oversiktlig fremtid, tyder signaler fra Church of England på at noe er i gjære. Her har erkebiskopen av York stilt seg på forfatterens side og selv blitt en talsmann for bokens slutninger.

Både pave emeritus Benedikt og professor Humphreys fremholder kalenderforvirring som årsak til at nattverdens opprinnelse har havnet på skjærtorsdag. Benedikt tror evangelistene kan ha fulgt kalenderen som hadde sin opprinnelse hos esseerne i Qumran-området, der Dødehavsrullene ble funnet, mens Sir Colin mener at misforståelsene skyldes parallell bruk av to forskjellige kalendre fra to ulike tidsaldre.

Evangelistene Matteus, Markus og Lukas skriver alle at nattverdsmåltidet fant sted ved starten på den jødiske påskehøytiden, pesach, til minne om befrielsen fra Egypt. Johannes mener derimot at de spiste sammen for siste gang før pesach. Motsetningen er kalt «Det nye testamentets kinkigste problem», og har vært kritikernes paradegren for å underminere evangelienes historiske troverdighet.

Om dette har Humphreys sagt at jødene aldri ville ha forvekslet påskemåltidet med en hvilken som helst bespisning, og at det i seg selv gjør det vanskelig å forstå hvordan de fire evangelistene kan motsi hverandre. Han mener vitenskapen er nøkkelen til å forstå at det ikke finnes noen motsetning.

Den nylige gjenoppdagelsen av en opprinnelig jødisk kalender i Dødehavsrullene styrker professorens syn. Hvis Jesus forholdt seg til denne, slik også tre av evangelistene gjorde, kan påskemåltidet plasseres på onsdag. Johannes på sin side fulgte tidens offisielle månekalender. Dermed forsvinner uenigheten.

At Jesus velger en kalender fra Moses’ tid kan også vise til hans identifikasjon med isrealittenes redningsmann. Ifølge Lukas sier Jesus under nattverden at han inngår «en ny pakt» med sine disipler – en direkte referanse til pakten mellom Gud og jødene gjennom Moses da han ledet dem ut fra slaveriet i Egypt.

Sir Colins kronologi føyer dessuten ytterligere 24 timer til påskens drama, noe som gjør tidslinjen mer praktisk gjennomførbar, selv for Guds sønn. Det løser et annet av påskens mysterier: Aktivitetsnivået fra og med det siste måltid til korsfestelsen fredag morgen.

I mellomtiden skal som kjent sviket finne sted, samt arrestasjonen i Getsemane, forhøret hos ypperstepresten Annas, Peters tre fornektelser før hanegal, rettssaken for Sanhedrin (Rådet), to fremstillinger for Pontius Pilatus samt kong Herodes, romernes domsavsigelse, deretter mishandlingen og ydmykelsene langs Via Dolorosa mens han bar korset frem til Golgata.

Tilleggsdøgnet innebærer dessuten en forsterket sannsynligjøring av hendelsene, simpelthen ved at det pedantiske Rådet da gis anledning til å følge Sanhedrins egne lover. Noe annet ville vært utenkelig, ifølge kjennere av tidens strenge jødiske lovforståelse og praksis.

For det første kunne ikke en rettssak under noen omstendighet bli holdt om natten, eller ved inngangen til helligdag. Dernest kunne ikke prosesser med dødsdom som mulig utgang føres og avsluttes samme dag. Rettsrunde to måtte ha en «avkjølende» pause mellom første og andre forhandling.

Teologer har gjennom århundrene gitt ulike fortolkninger av hastverket. Men hvis man legger til grunn hovedforutsetningen som så å si alle moderne oldtidsforskere er enige om – at Jesus er en reell historisk skikkelse – er det bare kalenderforklaringen som gir beretningen rimelig kronologi. Rom til sannsynlig rettergang er helt avgjørende.

Den gir også gode argumenter for at påsken må få en fast plassering på vår kalender, og ikke flyte rundt innenfor fem mulige uker. En naturlig konsekvens ville i så fall være å låse påsken til første søndag i april.

Vi trenger bare å endre 1700 års teologisk tradisjon.