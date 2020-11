MICHELET-DEBATTEN: Det hevdes i debatten at det ikke har vært skrevet veldig mye om jødenes skjebne under krigen. Problemet med slike utsagn er at de gir et karikert bilde av norsk historieskrivning de siste tiårene, skriver Kjetil B. Simonsen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Karikert debatt om antisemittismens historie i Norge

Et underliggende spørsmål i den pågående debatten om Marte Michelets «Hva visste Hjemmefronten?» dreier seg om antisemittismens betydning i norsk historie. Hvor sterkt stod antisemittiske holdninger i Norge før krigsutbruddet og under den tyske okkupasjonen?

KJETIL BRAUT SIMONSEN, historiker ved Jødisk museum i Oslo

I debattene om boken er det blitt antydet at historikerne har rettet lite fokus på slike temaer. I et intervju med Klassekampen 28. november hevder for eksempel Espen Søbye og Bjørn Westlie at problemstillingene er følsomme for historikere, og at det ikke har vært skrevet veldig mye om jødenes skjebne under krigen.

Problemet med slike utsagn er at de gir et karikert bilde av norsk historieskrivning de siste tiårene. Det er for så vidt riktig at faghistorikernes interesse for temaene ble vekket sent. Da Oskar Mendelsohns utga første bind av verket «Jødenes historie i Norge» i 1969, hadde den norsk-jødiske minoritetens historie og antisemittismens historie ennå ikke vært gjenstand for større historiefaglige undersøkelser.

Heller ikke da andre bind av boken utkom, i 1986, var forskningen på feltet særlig omfangsrik. Et viktig unntak var kriminologen Per Ole Johansens bok «Oss selv nærmest» (1984), som omhandlet antisemittiske holdninger innen norsk politi og byråkrati i mellomkrigstiden, samt deres virkninger under den tyske okkupasjonen.

Fra 1990-årene og fremover har forskningsbildet endret seg betydelig. Antisemittismens historie i Norge har etter hvert blitt viet stor faglig oppmerksomhet. Flere doktorgradsavhandlinger og bøker, samt i en rekke mastergradsoppgaver og fagartikler er blitt skrevet. Blant temaene som er studert er bakgrunnen for og virkningen av adgangsforbudet for jøder i 1814, antisemittismen i pressen i første del av 1900-årene, antisemittismen i bondebevegelsen og innen religiøse miljøer, antisemittismen under debattene om jødisk slaktning, mottakelsen og spredningen av falsumet «Sions vises protokoller», NS-antisemittismen – og ikke minst ulike sider ved Holocaust i Norge.

Det har også vært forsket på flere av deltemaene Michelet tar opp i sin siste bok. Allerede i 1994 skrev Ole Kolsrud om eksilregjeringen og de norske jødene. Det er også blitt gjort studier av hvordan Holocaust ble omtalt i den illegale pressen, samt av antisemittiske holdninger i eksilmiljøet i Sverige.

Hvilke overordnet perspektiver kan vi utlede fra denne forskningen? Dersom vi begrenser oss til mellomkrigsårene, kan følgende hovedpoenger etter mitt syn fremheves:

Et viktig punkt er for det første at det fantes flere former for antisemittisme i det norske samfunnet. Grovt, og litt forenklet, kan man operere med to hovedtyper, med glidende overganger imellom.

Den første varianten dreier seg om ideologisk-propagandistisk antisemittisme: En helhetlig «verdensanskuelse», der jødenes påståtte negative innflytelse ble gjort til den overordnede «forklaringen» på uønskede trekk ved det moderne samfunn.

Den andre varianten handler om mer diffuse, kulturelt forankrede antijødiske forestillinger og klisjeer, som i mellomkrigsårene kom regelmessig til uttrykk i den bredere offentligheten: Heriblant i pressen og populærlitteraturen. Hovedskillet mellom de to hovedtypene var først og fremst knyttet til intensiteten i den antijødiske agitasjonen. Blant de erklærte antisemittene ble «kampen mot jødedommen» ansett som en det altomfattende spørsmålet i samtidspolitikken. I den etablerte pressen og vittighetspressen ble de antijødiske forestillingene anvendt mer sporadisk. Mens den ideologisk-propagandistiske antisemittismen hadde liten oppslutning i Norge, var negative forestillinger om jødene relativt utbredte.

For det andre var antisemittismen fleksibel. Innholdet i det antijødiske tankegodset ble formet av og tilpasset ut ifra avsenderens politiske ståsted og den aktuelle samfunnskonteksten. «Jøden» ble vekselsvis fremstilt som kapitalist, kommunist, som drivkraft bak det moderne, som kristendommens motpol og som pådriveren bak en truende internasjonalisme.

Et tredje poeng er at antisemittismen ofte ble brukt som et polemisk og politisk virkemiddel for å sverte politiske konkurrenter.

Bondepartiet i 1920-årene gir et godt eksempel. I partiets politiske agitasjon ble Arbeiderpartiet beskyldt for å være i hendene på «bolsjevikjødene» i Moskva, mens Høyre og Venstre ble anklaget for å ha underkastet seg «den internasjonale jødekapital». Bondepartiet, ble det hevdet ut ifra dette, var egentlig det eneste nasjonale partiet i landet.

Et fjerde poeng er at det også fantes motkrefter. I 1930-årene utviklet det seg for eksempel etter hvert en klar motstand mot nasjonalsosialistenes antisemittiske politikk i deler av den norske offentligheten. Hvor bredt nedslagsfelt disse motstemmene hadde er ennå ikke blitt systematisk undersøkt i forskningen.

Hva slags virkninger fikk den hjemmeavlede antisemittismen under den tyske okkupasjonen? Problemstillingen er kompleks og lar seg ikke besvare entydig. Et viktig poeng, er at det også her må trekkes et analytisk skille mellom den ideologisk-propagandistiske antisemittismen og mer diffuse, kulturelt betingede antijødiske forestillinger og stereotypier. Drivkraften i forfølgelsene som kulminerte i arrestasjoner, deportasjoner og massedrap var den nasjonalsosialistiske antisemittismen. Dette dreide seg om en total verdensanskuelse der historien og politikken ble fortolket som en kamp på liv og død mellom jødene og «den germanske rase». En slik form for antisemittisme var primært forankret innen den tyske okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling.

Betydningen av den ideologisk «vagere», men langt mer utbredte, kulturelle antisemittismen er vanskeligere å analysere. Her er det viktig å understreke at man ikke kan trekke rette linjer fra holdninger til handlinger. Det fantes for eksempel motstandsaktører som var tydelig påvirket av antijødiske forestillinger da de ble intervjuet etter krigen, men som likevel hjalp jøder høsten 1942. Holdninger og overleverte oppfatninger var bare en av flere faktorer under hendelsene som utspilte seg høsten 1942. Andre forhold – som institusjonell dynamikk, okkupasjonsregimets karakter og omfanget av tysk kontroll og situasjonelle betingelser – virket også inn.

Betydningen av antisemittiske holdninger – både blant gjerningspersoner, aktive og passive tilskuere og hjelpere – er viktige temaer, som bør diskuteres og studeres videre på empirisk grunnlag.

Men debattene blir langt mer fruktbare om karikaturene av hva historikerne har gjort og ikke gjort legges bort.

(Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side og gjengitt her med noen små endringer.)

Publisert: 29.11.20 kl. 16:40 Oppdatert: 29.11.20 kl. 16:56

