Andre corona-bølge krever bedre begrunnelser

Nå er vi godt inne i andre omgang i kampen mot viruset. Denne gangen må alle inngripende smitteverntiltak bygge på betryggende menneskerettsvurderinger og sikre sårbare grupper.

ADELE MATHESON MESTAD, direktør Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM

KIRSTEN KOLSTAD KVALØ, seniorrådgiver NIM

Staten er menneskerettslig forpliktet til å iverksette tiltak, ofte inngripende, for å beskytte retten til liv og helse under en pandemi. Mange slike tiltak griper inn i andre menneskerettigheter som retten til privat- og familieliv og bevegelsesfriheten.

Dette utløser særlige krav til vurderinger av om tiltakene har tilstrekkelig hjemmel, er forholdsmessige og ivaretar lovlige formål. Ofte må coronatiltak iverksettes raskt. Men de må likevel bygge på betryggende prosesser og ta høyde for at personer kan rammes veldig ulikt.

Rettsutviklingen på menneskerettighetsområdet har ofte vist at det er i begrunnelsene for tiltakene det svikter: hvordan er forholdet til andre rettigheter vurdert? Er tiltakene forholdsmessige, eller kunne man oppnådd det samme med mindre inngripende virkemidler?

Vi i NIM har skrevet en rapport til coronakommisjonen om ivaretakelsen av menneskerettighetene under utbruddet av pandemien, som ble avgitt denne uken. Vi vurderer flere av tiltakene som ble truffet opp mot menneskerettslige krav, og rapporten viser mangler både i tilknytning til noen beslutningsprosesser og i behandlingen av noen sårbare grupper som for eksempel barn og innsatte i fengsler.

Da coronapandemiens første bølge satte inn i Norge i mars, var usikkerheten rundt det nye viruset Covid-19 så stor at myndighetene ikke rakk å følge vanlige prosedyrer for inngripende tiltak, som alminnelige høringer og tilgjengeliggjøring av vurderinger. Noen av tiltakene ble truffet uten særlig grad av forberedelse, og har i ettertid vist seg å trolig være for inngripende i forhold til formålet de skulle ivareta, som for eksempel omdisponering av helsesykepleiere i skolen til smittevernarbeid, og besøksforbud i tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede.

Det er nødvendig å rette et kritisk blikk mot dette.

Men det viktigste er å se fremover. Andre smittebølge har hatt en helt annen opptakt enn første bølge. Siden august har vi kunnet følge med på en først svakt, så sterkt stigende smittekurve. Rapporter om alvorlige situasjoner i andre land har vist oss at andre bølge kunne gi mange av de samme utfordringene som den første.

Med andre ord: myndighetene har hatt tid til å forberede seg. Nå må befolkningen kunne forvente at både lokale og nasjonale myndigheter følger vanlige regelprosesser og gjør grundige forholdsmessighetsvurderinger, der man vurderer inngrepets betydning for den enkelte, og særlig tar hensyn til sårbare grupper.

I tiltakene som vurderes i andre smittebølge, har myndighetene også erfaringene fra første smittebølge og tiden etterpå å bygge på. Vi vet nå at nedstengningen i mars og april førte til færre bekymringsmeldinger til barnevernet. Vi vet at mange institusjonsbeboere led under mangelen på kontakt med sine nærmeste. Vi har tverrfaglig kunnskap om sårbare barns behov under pandemien som bør brukes aktivt, nasjonalt og lokalt.

Disse erfaringene viser betydningen av at beslutningsprosessene sikrer at helsemessige forhold utover smittevern og sosiale forhold, som ensomhet, trekkes inn i myndighetenes vurderinger. Man bør foreta avveininger av rettighetene til sårbare grupper samt konkrete vurderinger av hvordan ulike regelverk kan utformes på mer fleksible måter slik at en unngår at tiltakene rammer for hardt i enkeltsaker.

Myndighetene har strengt tatt ikke en lovbestemt alminnelig plikt til å skriftlig begrunne regler i form av forskrifter. Men når det treffes inngripende tiltak i smittevernøyemed, må det foretas avveiinger av forholdet til menneskerettighetene. Skriftlige vurderinger viser at dette er gjort. Vi skjønner at både dette og høringer krever ressurser, at det ofte haster og at avveiningene er vanskelige. Men når kritikken som ofte uansett kommer mot tiltak, kanaliseres inn i ordinære prosesser, er man i et mer konstruktivt spor.

I Bergen fant nylig lokale myndigheter grunn til å treffe inngripende tiltak for å bekjempe den økende smitten i byen. Tiltakene skapte mye debatt, blant annet om begrunnelsen for vedtaket. Noe tid etter iverksettelse av tiltaket, offentliggjorde Bergen kommune en nokså grundig begrunnelse med rettighetsvurderinger, der også andre hensyn, som hensynet til å forebygge ensomhet, ble trukket inn.

Men bråket rundt saken viser både behovet for åpenhet om vurderinger og begrunnelser.

Inngripende regler bør sendes på høring når det er praktisk mulig, slik at berørte parter kan bidra med sin kunnskap. Regler blir bedre av det, for ingen myndigheter kan forutse alle effekter av ulike tiltak for personer i ulike livssituasjoner uten slike innspill.

Det er liten grunn til å anta at man i Norge får god smittevernmessig etterlevelse ved bruk av straff. God etterlevelse sikres ved bruk av tillitsvalutaen som staten til enhver tid har. Flittig bruk av høringsinstituttet, gode begrunnelser og åpenhet om avveininger og tvil, gir slik tillit.

Befolkningens holdning til pandemien endrer seg hele tiden. Fra en sterk dugnadsånd hvor befolkningen gjerne overoppfylte smittevernkrav, er det nå noen tegn på en litt endret holdning. Tiltakstrøtthet, savn etter normalitet, ensomhet og isolasjon gjør noe med alles motivasjon. Det er ikke så lett å gjøre noe med. Det er lett å forstå at myndighetene er urolige for smittesituasjonen, og de fleste bidrar det de kan til å få snudd kurven.

Men vi må ha to tanker i hodet samtidig, og på tross alvoret, føle oss helt sikre på at de begrensningene som gis ivaretar minste inngreps prinsipp. At våre frihetsretter respekteres så langt som det overhodet er mulig.

Da kan vi kanskje snu kurven for tiltakstretthet også.

Publisert: 25.11.20 kl. 09:09

