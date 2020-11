Kommentar

Trygve og folket i Oslo-bygdene

Av Hanne Skartveit

Foto: Roar Hagen

Trygve Slagsvold Vedum har endret sin distriktspolitikk til å omfatte alle som føler seg fjernt fra makten – selv i Oslo. Senterpartiet puster Ap i nakken, som det nye, brede folkepartiet.

Norge består av bygder. Også i storbyene. Det kan være like stor avstand mellom Stovner og Holmenkollen som mellom Kirkenes og Oslo. Slagsvold Vedum har forstått at avstand kan være en følelse som ikke alltid måles i antall kilometer.

Senterpartiet har mangedoblet sin oppslutning i løpet av svært kort tid. Angivelig uten å bruke penger på egne meningsmålinger, eller på såkalte fokusgrupper. I slike grupper samler profesjonelle aktører “vanlige folk” og snakker med dem om ulike temaer. For eksempel om hvorvidt ordet “fellesskap” gir dem en bedre følelse enn ordet “solidaritet”. Eller hva de mener om private helsetjenester.

Snakker med folk

Mange partier bruker slike undersøkelser for å finne ut hvordan deres egne politikere oppfattes, hva velgerne er opptatt av, og hvilke grupper de kan treffe med ulike budskap. Ap er blant dem som bruker penger på denne måten.

VEDUM: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum – kan han bli statsminister? Foto: Trond Solberg, VG

Slagsvold Vedum forklarer selv suksessen med at han snakker med folk. På toget til og fra jobb, på flyplassen mens han venter på neste fly, på kjøpesenteret og på gaten. Han er en type som folk åpenbart synes det er lett å ta kontakt med.

Men Senterpartiets suksess handler om mer enn en folkelig og likandes leder. Det handler vel så mye om å treffe en stemning i folket. I motsetning til mange andre land, der proteststemmene ofte går til ytre høyre, er det i Norge Sp som synes å fange mest av misnøyen. Som setter ord på, og ofte forsterker, motsetningene mellom folk flest og den såkalte eliten.

Kaffe vs. kaffe

Da Slagsvold Vedum ble intervjuet på Dagsrevyen om denne ukens rekordmåling, gjentok han to ganger “Det Norge vi er så glade i”. Det var neppe tilfeldig. Sp vil profilere seg som forsvareren av tradisjonelle norske verdier. Noen vil mene at det ligger sjåvinisme og snever nasjonalisme bak dette. Men i en tid hvor mange synes at utviklingen på flere områder går for raskt, og at verden blir mer utrygg, er dette noe som treffer.

Tidligere levde Senterpartiets av motsetningen mellom by og land. Karikert som en motsetning mellom dem som drikker kaffe latte på kafé og dem som drikker svart kaffe ved kjøkkenbordet hos naboen. Nå har Sp klart å utvide sitt nedslagsfelt til å nå helt nye velgergrupper, både i bygd og i by.

Kaffe – eller kaffe latte? Det synes ikke lenger å være spørsmålet i Senterpartiet Foto: Bringedal, Terje, VG

Senterpartiet kan ut fra dagens målinger få to (!) representanter i Oslo, opp fra null. I Nord-Trøndelag ligger partiet an til å doble antall representanter, fra en til to. Mens Ap, som i tidligere tider hadde opp til tre representanter herfra, risikerer å få en enslig stortingspolitiker fra dette tradisjonelle Ap-fylket. I Nord-Norge ser vi det samme. Sp fyker oppover på målingene, Ap raser nedover.

Ap og atomvåpen-forbud

Norge er et land der distriktspolitikken tradisjonelt har stått sterkt. Enhver som legger det svenske og det norske kartet ved siden av hverandre, vil bli slått av hvor mye mer utbygget Norge er utenfor storbyene, særlig i den nordre halvdelen av landet. Dette er resultat av en villet politikk, gjennom mange tiår.

Arbeiderpartiets store bragd gjennom etterkrigstiden var at partiet lyktes i å binde sammen byene og distriktene. “By og land, hand i hand” var ikke tomme ord. Ap var det brede folkepartiet, som samlet arbeidsfolk og akademikere, småbønder og industriarbeidere, byfolk og bygdefolk.

Slik er det ikke lenger. Alle de dype konfliktlinjene i norsk politikk går tvers gjennom Ap. For eksempel når det gjelder klima, olje, asyl og innvandring. Vi ser det til og med i sikkerhetspolitikken, der sterke krefter i partiet utfordrer samholdet i Nato, ved å gå inn for at Norge skal slutte seg til et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Småkårsfolk i trange tider

Maktkamper og interne stridigheter er ikke noe nytt i Ap. Men tidligere har partiets ledelse klart å samle hele partiet bak en felles profil, som har gjort velgere trygge på hva de får med Ap. Nå fremstår partiet mer utydelig for mange velgere. En stor del av dem som stemte Ap ved forrige stortingsvalg, har satt seg på gjerdet. Mange andre har gått til Senterpartiet.

STØRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre har mistet mange velgere til Senterpartiet Foto: Helge Mikalsen, VG

Motsetningene mellom Ap og Sp har tradisjonelt vært dype mange steder. Småkårsfolket opplevde i trange tider å stå med lua i hånden rundt på storgårdene. Den eldre garde har ikke glemt dette. Nettopp derfor er det fascinerende å se hvordan Slagsvold Vedum makter å fremstå som vanlige folks representant, mye mer enn Støre klarer.

Sp kan ha truffet formtoppen for tidlig. Men dersom styrkeforholdet mellom Ap og Sp holder seg gjennom valget neste høst, og et nytt flertall fører til at Erna Solbergs regjering faller, vil situasjonen være helt annerledes enn da den rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005. Den gangen var det aldri tvil hos noen om at Ap-leder Jens Stoltenberg var de rødgrønnes statsministerkandidat. Slik det ser ut nå, er det ikke like opplagt at Ap-lederen blir statsminister for en regjering der flere partier er med.

Hvem kommer etter Erna?

Sp-ledelsen har ikke pekt på Støre som sin statsministerkandidat, og viker samtidig unna alle spørsmål om hvorvidt Slagsvold Vedum er deres kandidat. De vet at en slik posisjon stiller helt andre krav til ansvarlighet og en helhetlig politikk. Enkelte Sp-politikere har likevel lansert Vedum, kanskje som et forsøk på å venne nordmenn flest til tanken.

SV-leder Audun Lysbakken, derimot, har pekt på Støre. Støre vil gjerne regjere sammen med både SV og Sp. Men Sp vil ikke sitte i regjering sammen med SV. Og SV vil være med i regjering, men ikke for enhver pris.

Valgresultatet avgjør det hele. Vi vil ikke se en ferdig avtale, eller et spikret regjeringsalternativ før vi går til stemmelokalene i september neste år.

Selv om Sp nå puster Ap i nakken som det største opposisjonspartiet, er det vanskelig å tenke seg at Trygve Slagsvold Vedum og hans folk faktisk blir større enn Ap. Vanskelig, men ikke helt umulig. I så fall er det mye som er i spill. Også spørsmålet om hvem som kan bli Norges statsminister dersom Erna Solberg taper valget.

Publisert: 28.11.20 kl. 07:40

