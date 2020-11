Kommentar

Knust av sine egne

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Mens noen kan skli gjennom periode etter periode på Stortinget uten at noen har hørt om dem, kan selv den mest hardtarbeidende politiske stjerne bli vraket. Nominasjoner er nådeløse, og ikke alltid lett å forstå.

Blant nyhetene som så vidt klarte å trenge gjennom coronatåken som nesten kveler norsk politikk om dagen, er at to av Fremskrittspartiets unge stjerner ikke fikk fornyet tillit av sine egne.

I Buskerud ble innvandringspolitisk talsmann, Jon Engen-Helgheim, vraket. I Aust-Agder var det partiets markante helsepolitiker, Åshild Bruun-Gundersen, som tapte mot en politisk nykommer. Som alle for så vidt har vært en gang.

Som en forhenværende avisredaktør formulerte det i helgen: Det er langt mellom de virkelige jordskjelvene i Buskerud-politikken, men Morten Wolds knockout på Jon Helgheim om fire nye år på tinget er en slik sensasjon.

Det er sikkert fristende å tro at dette er politisk motivert. Helgheim har som partiets innvandringspolitiker vært kontroversiell, men først og fremst utenfor eget parti. Han er en effektiv kommunikator som snakker godt til Frps kjernevelgere. Han balanserer ofte sine budskap på en knivsegg, og det er ikke uten grunn at mange på den politiske venstresiden synes han nå «får som fortjent». Men det er som regel en dårlig indikator på hva Frp-velgerne liker.

Jon Engen-Helgheim Foto: Fredrik Solstad

Men det er slett ikke årsaken til vrakingen. Ifølge Drammens Tidenes politiske redaktør, Hege Breen Bakken, ble han rett og slett knust av «et velregissert distriktsopprør». Det var medlemmer i steder som Hallingdal, Ringerike og Numedal som var lei av Drammens-dominansen i partiet. Hvem hadde trodd at det var distriktsopprøret som skulle felle Frps mest markante innvandringspolitiker?

Da er bildet et helt annet i Aust-Agder. Åshild Bruun-Gundersen tilhører den liberale fløyen i partiet, og har også markert partiet som tydelig liberalt i mange helsepolitiske spørsmål, ikke minst innen bioteknologi. Det er sjelden å høre henne snakke om innvandring.

Det har åpenbart deler av hennes mer nasjonalkonservative fylkeslag problemer med, og hun fikk intet mindre enn syv motkandidater. Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, karakteriserte vrakingen som en «hard kamp om partiets sjel». Han kaller det et stort tap for landsdelen å miste Bruun-Gundersen på Stortinget.

Også for Høyre i Nord-Norge har det vært litt av et blodbad i høst. Alle de fire sittende stortingsrepresentantene fra Nordland, Troms og Finnmark blir nå erstattet med splitter nye navn. Som politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, skriver: «Det er et signal om at det som er levert, ikke har vært godt nok. Stortingsrepresentantene har blitt syndebukker for Høyres fall i nord.»

Åshild Bruun-Gundersen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

For utenforstående kan nominasjonsprosesser virke uforståelige. Det er ikke alltid slik at den tilsynelatende dyktigste politikeren vinner. For de involverte kan det føles blodig urettferdig. Det er ikke alltid slik at slit belønnes med seier.

Forventningene til en stortingsrepresentant er mange. De blir naturlig nok målt på nasjonalt gjennomslag og synlighet i mediene. Men det er slett ikke noen unnskyldning for å ikke følge opp hjemfylket. De må jobbe for lokale veistubber, støtte til alle mulige rare prosjekter som de innerst inne vet aldri vil nå fram og alltid ta telefonen når ordførerne og lokalpolitikerne ringer.

Samtidig er evner til samarbeid og pleie av grasrota viktig. Derfor kan den mest anonyme stortingsrepresentant være svært populær der hjemme. Man må ha kontroll på sitt bakland.

Ikke sjelden drømmer politikerne om andre velgere. Det er noen ganger til å forstå. Men en politiker må aldri glemme hvem de egentlig representerer. Påminnelsen får man uansett hvert fjerde år, om den er aldri så nådeløs, ufortjent og lite strategisk.

Publisert: 30.11.20 kl. 18:09

