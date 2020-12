ETTERLYSER SVAR: – Argumentene dine holder ikke vann, Raja. Som likestillingsminister er det ditt ansvar å få fortgang i denne saken, skriver Odd Thomassen (24), i VGs kronikkserie for unge, «25 under 25». Foto: Privat / Frode Hansen, VG

«25 under 25»: Hvor er forbudet mot «homoterapi», Raja?

Det eneste vi ber om, er at loven beskytter oss fra disse overgrepene.

ODD THOMASSEN (24), leder i Skeiv Ungdom

Vi nærmer oss slutten av 2020, men ser fremdeles ikke noe forbud mot konverteringsterapi slik vi har blitt lovet. Likestillingsministeren sier at utredningen av et forbud er forsinket på ubestemt tid.

Samtidig sier han at utredningen av et forbud blir høyt prioritert av regjeringen. Dette utsagnet er svært selvmotsigende.

Den siste måneden har vi i Skeiv Ungdom synliggjort behovet for et forbud, gjennom kampanjen vår #LaMegVæreMeg.

Over 30 ulike aktører har vist sin støtte til budskapet i kampanjen, blant annet en rekke organisasjoner, kristne nettverk og helsestasjoner.

Unisont står vi sammen og krever et forbud mot at det skal være lovlig å forsøke å endre noens seksuelle orientering og kjønnsidentitet. Den vi er og de vi elsker, er ikke en sykdom som kan helbredes.

Vi forstår at pandemien skaper forsinkelser, men dette kan ikke gå på bekostning av sårbare minoriteters psykiske helse. Vi vet hvor skadelig konverteringsterapi kan være for de av oss som utsettes for det.

Vi vet at det fører til psykisk uhelse blant skeive og i verste fall selvmord. Unge skeive blir så psykisk nedbrutt av å bli presset til å være noe de ikke er at de til slutt tar sitt eget liv.

Forskning viser at skeive som utsettes for konverteringsterapi har åtte ganger så stor sannsynlighet for å forsøke å ta selvmord, enn skeive som ikke blir utsatt for dette. Det er grusomt, og en viktig grunn til at vi ikke kan vente på et forbud.

Raja fremmer argumenter om at det er viktig at en ny regulering ikke kommer i konflikt med menneskerettighetene, og sikter til religionsfriheten samt dens forankring.

Det han derimot ikke skriver noe om er at det å bli utsatt for konverteringsterapi er direkte i strid med menneskerettighetene.

Hvilke hensyn veier tyngst, Raja? Menneskeliv som blir ødelagt og i verste fall går tapt, eller retten til å forsøke å reorientere noens identitet under påskudd av religionsfrihet?

I sin uttalelse hevder Raja at det er få land som har egne forbud mot konverteringsterapi og at det derfor er få steder å hente erfaringer fra.

Dette argumentet er urimelig. Malta, som er et svært katolsk land, innførte et forbud allerede i 2016. Brasil, Ecuador, Albania og Taiwan har også innført et forbud. Hele 14 stater i USA har så langt innført beskyttende lover mot konverteringsterapi for skeive.

Tyskland innførte forbud i 2020 (for de under 18 år) og Storbritannia har uttalt at de skal innføre det.

FN ba senest Norge om å innføre et forbud i sommer. EU har også anbefalt alle sine medlemsland å innføre forbud mot konverteringsterapi.

Argumentene dine holder ikke vann, Raja. Som likestillingsminister er det ditt ansvar å få fortgang i denne saken. Jo lengre dette dras ut, jo flere personer vil bli utsatt for noe som bare kan beskrives som ren tortur.

Det eneste vi ber om, er at loven beskytter oss fra disse overgrepene.

Vi kan ikke vente mer!

Gi oss retten til å være den vi er og til å elske de vi elsker – #LaMegVæreMeg.

Publisert: 13.12.20 kl. 12:19

