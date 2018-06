Den russiske journalisten Arkadij Babtsjenko som regisserte sin egen «henrettelse». Foto: Marcus Ericsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ekte falske nyheter

Publisert: 01.06.18

MENINGER 2018-06-01T02:48:33Z

Selv i en verden med 24 timers nyhetssyklus hvor kampen om oppmerksomheten handler om å forbløffe, overraske og overrumple, ble det satt en ny standard onsdag ettermiddag:

Den russiske journalisten Arkadij Babtsjenko, som ble meldt skutt og drept dagen før, dukket opp i live på en pressekonferanse med ukrainsk sikkerhetstjeneste.

Babtsjenko har vært kjent som en fri og uredd kritiker av det russiske regimet. Trusler og sjikane skal ha fått ham til å flytte fra Russland via Tsjekkia til Ukraina . Da han ble meldt skutt og drept regnet de fleste vestlige medier med at russiske interesser på en eller annen måte sto bak.I følge Babtsjenko og den ukrainske sikkerhetstjenesten ble hele «drapet» iscenesatt for å avverge og avsløre helt reelle drapsplaner mot journalisten. En ukrainsk statsborger er pågrepet, mistenkt for å ha planlagt å drepe ham.

Verdenssamfunnet har de siste årene sett med økende bekymring og avmakt på hvordan Putinregimet behandler sine kritikere på. Ikke minst har forfølgelsen, trakasseringen og regelrett drap på journalister gitt grunn til fortvilelse. Russiske myndigheter har på sin side avvist all kritikk og hevdet at denne typen forfølgelser er rene skuespill satt i gang av vesten og andre av landets fiender, med hjelp av regimekritikere, for å sverte og underminere landet. Babtsjenkosaken er allerede blitt et viktig våpen i denne propagandakrigen. Vi frykter at den kan ha alvorlig underminert troverdigheten til opposisjonen.

Begrepet «falske nyheter» har vært uløselig knyttet til Russlands propagandakrig mot vesten. Manipuleringen og oppkonstrueringen av falske nyhetsrapporter har vært et viktig verktøy for å destabilisere tilliten til tradisjonelle medier og myndigheter. Skal man ha noe håp om å møte denne offensiven på en troverdig måte, må seriøse journalister bestrebe seg på å ikke bruke samme type metoder. Babtsjenko hevdet at han ikke hadde noe valg. At han måtte gjøre dette for å beskytte seg. Men uansett hvilke edle motiver som lå til grunn for å fingere sin egen død, er det helt klart at dette er en type stunt som enhver seriøs journalist skal være meget forsiktig med å bruke. Fordi det vil underminere troverdigheten, som er selve grunnstoffet i «ekte» nyheter.