KONTROLLERER KVINNENE: Saudiske kvinner kan overvåkes digitalt via en app.

Leder

En motbydelig app

Google og Apple tilbyr den saudiske overvåkningsappen Absher. Det bør de slutte med.

Publisert: 09.03.19 06:16







Det er sjeikene i Saudia-Arabia som har fått utviklet appen, som gjør at saudiske menn kan kontrollere koner og døtre elektronisk. Om en kvinne nærmer seg en flyplass eller en grense, kan de få beskjed. Og kvinnene kan stoppes med et tastetrykk. Appen kan også forhindre at kvinnene søker jobb.

Den er tilgjengelig både hos Apple Store og i Google Play, til tross for kritikk av selskapene. Google har til og med svart den amerikanske kongressen at appen ikke bryter noen regler og at de derfor skal fortsette å tilby den i Google Play , ifølge Aftenposten. Apple har ikke kommentert saken.

Det har derimot Amnesty, som har bedt de to teknogigantene om å snu, ettersom appen er kvinnediskriminerende og gjør det mulig å systematisk kontrollere kvinner. Nå er selvsagt det grunnleggende problemet at det saudiske samfunnet allerede er grovt diskriminerende. Poenget er at appen gjør det enda enklere å begrense kvinners frihet.

Absher betyr «Til tjeneste» og ble utviklet i 2015. Den ble solgt inn som en app som skulle bedre forholdene for kvinner, fordi den kan brukes til å skaffe seg offentlige tjenester uten å måtte ha med sin ektemann eller bror for hver eneste transaksjon.

Det skulle selvsagt kvinnene sluppet i utgangspunktet. Og problemet er at mange av de 11,6 millionene personene som har lastet ned appen, bruker den til å intensivere kontrollen. Med appen installert kan menn få varsel på SMS når kvinnene beveger seg utenfor det området de ønsker at de skal oppholde seg i. Appen kan brukes til å stoppe kvinner som prøver å komme seg unna.

Den fysiske kontrollen med kvinnene har Saudia-Arabia hatt hele tiden. Kvinner har ikke bevegelsesfrihet. Nå har de modernisert denne kontrollen ved å innføre en digital overvåkning. Det samme undertrykkende regimet består altså, det er bare verre, fordi landet er blitt et digitalt skrekk-diktatur i tillegg.

At vestlige, moderne høyteknologiselskap vil hjelpe regimet med denne undertrykkingen, er bortenfor vår forstand. Apple og Google bør snarest slutte å tilby denne motbydelige appen som gjør kvinners liv til rene helveter.