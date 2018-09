GJENGPROBLEMET: – Narkotika er «limet» i mye av kriminaliteten som skjer, og her ligger også nøkkelen til å få bukt med problemene, skriver Torstein Holand. Foto: Hallgeir Vågenes

Politiet bør sende blomster til VG

Se for deg politimesterens kontor i går: Telefonen ringer. Ikke fra Norsk Tipping på Hamar, men fra justisminister Tor Mikkel Wara.

Publisert: 19.09.18 09:34

TORSTEIN HOLAND, tidligere leder for Spesielle Operasjoner (SO)

Politiet i Oslo vinner trippel Jackpot! 70 millioner kroner! Ikke i Lotto. Men en helt ny gjengpakke på 40 millioner fra regjeringen – og ytterligere 30 millioner kroner til å viderefører ekstrabevilgningen til Oslo sør på 30 millioner.

I dag sender jeg en stor takk til VGs flinke journalister som har gjort en fremragende jobb i sine mange reportasjer om Holmlia og den kriminelle gjengen Young Bloods. Uten dem ville dette ikke skjedd.

Oslo politidistrikt bør egentlig sende blomster til avisen, men det vil neppe skje. Til det er nok stoltheten for såret – og det kritiske søkelyset gjorde for vondt.

Vi var flere som forsøkte å si fra om den negative utviklingen.

Allerede i september 2016 skrev jeg brev til politimesteren i Oslo om min bekymring for gjengsituasjonen i bydel Søndre Nordstrand.

Jeg advarte på det sterkeste om at det kunne eskalere til en kamp om territorier.

På ett vis tok jeg likevel feil.

Det ble mye verre enn hva jeg hadde trodd.

Nå er det store spørsmålet: Hvordan skal de nye pengene og ressursene brukes? Skal de «ramle ned i det store sluket» og dekke opp underskuddet ved distriktet? Eller blir pengene brukt til bekjempelse av kriminalitet og gjenger?

La oss håpe at ledelsen ved Oslo politidistrikt nå er sitt ansvar bevisst og etablerer en varig, effektiv proaktiv virksomhet.

Kampen mot gjengene er nemlig ikke over. Dette er ikke slutt. Tvert imot er det en situasjon som politiet og samfunnet må følge kontinuerlig i årene som kommer.

Fortsatt gjenstår jobben med å ta bakmennene i Young Bloods, og det vil komme mer skyting i hovedstaden.

Politiet må fortsette å jobbe i begge ender. Både med «hardt» og «mykt» politi. Både spisset innsats, men også forebyggende. Alt dette må virke sammen, kontinuerlig.

Skyting i det offentlige rom, må svi.

Å bli tatt med våpen, skal svi.

Det er i hvert fall to momenter som har påvirket situasjonen i negativ retning i politiet.

1) Begrepet «organisert kriminalitet» ble fjernet fra teksten i statsbudsjettet. Dette har medført en forvitring av arbeidsfokus nedover i systemet. Begrepet har blitt borte i tildelingsskriv og andre føringsdokumenter fra Justisdepartementet og politidirektoratet. Følgelig har arbeidsområdet blitt skadelidende og trykket mot de kriminelle nettverkene har blitt mindre.

2) De som har skildret utfordringene rundt gjengenes ekspandering de seneste årene har ikke blitt tatt seriøst. Det være seg bekymrede politikere som Jan Bøhler m.fl, eller oss andre som har stått i debatten. Det fremstår uansett ganske tydelig at oversikten ikke har vært god nok, og at det man har sett av negativ utvikling ikke har blitt formidlet tydelig nok til politikerne.

Den eneste som har stått fjellstøtt i sine prioriteringsskriv de siste årene er Riksadvokaten. Han mener – som jeg – at narkotikabekjempelse er svært viktig i den totale kriminalitetsbekjempelsen.

Oslo «flyter» over av narkotika. Politiet må jobbe med å ta bakmenn for å hindre at narkotika kommer inn i Norge og ut i markedet. Men politiet må også jobbe for å ta selgerne på gateplan. Her ligger mye av rekrutteringsgrunnlaget til gjengene og pengene som tjenes. Uten narkotika ville det trolig ikke vært noen gjenger. Dette er en av flere strategier som må benyttes sammen med blant annet forebygging og samhandling med andre etater.

Narkotika er «limet» i mye av kriminaliteten som skjer, og her ligger også nøkkelen til å få bukt med problemene. Da må politiet faktisk bruke nøkkelen, og ikke skyve den lenger under dørmatta.

En inspeksjonsrapport fra Oslo Statsadvokatembeter bekrefter en uheldige funn ved Oslo politidistrikt:

Betydelig nedgang i egenproduserte saker rettet mot organiserte kriminelle nettverk. Sakene har som hovedregel eksterne opphav. Bekymringsfull overgang fra proaktiv til reaktiv etterforsking. Seksjonen er nå nærmest utelukkende en reaktivt etterforskingsseksjon. Mangelfull oppfølgning av store narkotikasaker avdekket av Tolletaten. (…) går på bekostning av etterforsking av mer kompliserte saker, som gjerne kan ha forgreninger over landegrensene.

Enkelte topp-ledere ved distriktet har forsøkt å angripe enkeltpersoner i som har vært kritiske til dem i media. Man sier ofte at angrep er det beste forsvar. Men i dette tilfelle hadde kanskje en god dose med ydmykhet vært en bedre strategi.

Nå er det på tide å vise handlekraft.