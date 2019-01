PÅ PLASS: – Hver dag og natt i hele landet, er drosjene der som det fleksible leddet i kollektivtransporten, skriver Øystein Trevland og Roar Refseth. Foto: Stian Lysberg Solum

Kunnskapsbasert politikk – også for taxi!

MENINGER 2019-01-18T10:05:42Z

I år fyller Norges Taxiforbund 100 år. Skal det også bli året da et knapt politisk flertall ødelegger drosjeyrket og avvikler samfunnsoppdraget som de selv sa var «viktig» fram til for to år siden?

debatt

Publisert: 18.01.19 11:05

ØYSTEIN TREVLAND, leder Norges Taxiforbund

ROAR REFSETH, direktør Norges Taxiforbund

Opposisjonen på Stortinget setter seg imot dette, og det samme gjør et massivt flertall av fylkeskommunene, i høringen som pågikk fram til årsskiftet.

Samferdselsdepartementets forslag til deregulering av taxi er ikke basert på kunnskap, men på politisk ideologi og på lobbyvirksomhet fra et utenlandsk piratselskap. Helt feilaktig er begrepet «delingsøkonomi» blandet inn i debatten.

Vi forventer nå at høringen er reell, og at de mange faktabaserte innvendingene tas til følge.

Hver dag og natt i hele landet, er drosjene der som det fleksible leddet i kollektivtransporten. Norge har en fullstendig døgnberedskap uten å betale subsidier.

Til og med høsten 2016 bygget H-Frp-regjeringen på det som har vært felles politikk og forståelse, godt formulert i Sundvollen-plattformen fra 2013: «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag.»

To år etter foreslås en nærmest total liberalisering, der samfunnsoppdraget er «glemt», og «Delingsøkonomiutvalget» legges til grunn. Et utvalg der et flertall var representanter for, eller erklærte tilhengere av selskapet Uber, som er straffet for ulovlig drift i hele Norden.

Ved utallige anledninger siden 1970-tallet har drosjereguleringene stått seg mot angrep fra ytre høyre, som mener regulering er et onde uansett begrunnelse og resultater.

I USA vedtok mange storbyer frislipp på 1980-tallet i markedsliberalismens tegn. Få år etter gikk nesten alle tilbake til regulering av pris og antall, fordi frislippet førte til overkapasitet, dyrere og dårligere tjenester.

Forskning er entydig i forklaringen på dette. «Det er generell enighet i litteraturen om at deregulering ikke har vært vellykket, på grunn av uunngåelig markedssvikt i drosjemarkedene. Denne påstanden støttes av så vel teoretisk drøfting som empiriske bevis».

Det har dramatiske følger hvis politikk ikke tar innover seg denne kunnskapen. Dagens Oslo-marked – med for mange løyver og sentraler, er utslag av den samme misforståelsen – at flere konkurrenter gir lavere priser og høyere kvalitet. Det er altså stikk motsatt.

Høringsrunden påviser klart at departementet har tilpasset argumentasjonen til en gitt politisk konklusjon, og ignorerer historikk og faktainformasjon.

En av dem som påpeker dette er det statlige Regelrådet, som skriver at departementets utredning er «mangelfull sett i forhold til hvor omfattende forslaget er». Virkningene for næring og kunder er for lite drøftet og internasjonale erfaringer med deregulering er ikke belyst.

En annen kritiker er Norsk Øko-Forum (NØF), som er organisasjon for ledere i blant annet Skatteetaten, politi- og påtalemyndighet, tolletaten, NAV, Arbeidstilsynet og ansatte i anti-hvitvaskingsenheter innen bank og forsikring. De skriver blant annet:

«Denne foreslåtte liberaliseringen vil i stor grad reversere og sette næringen tilbake der de var med en svart og ukontrollerbar bransje. Det store omfanget av svart kjøring hos Uber-sjåførene er alene et bevis på at det er et stort arbeid og atskillige ressurser fra skattemyndigheter, politi og NAV som i så fall må brukes i bransjen for å få risikoen tilbake til dagens standard, dersom foreliggende forslag blir besluttet».

Ulike aktører i næringen må faktisk forsøke å lære departementet hvordan drosjemarkedene fungerer, og hvorfor forslagene vil virke helt annerledes enn påstått.

Om ikke dette gjør inntrykk, bør i alle fall den massive motstanden fra fylkeskommunene, som forvalter drosjene og øvrig kollektivtransport, gjøre det. Det samme med motstanden fra de funksjonshemmedes organisasjoner.

Det er svært provoserende at departementet vil legge til rette for at verdiskapingen som i dag i all hovedsak kommer drosjesjåførene og norske velferdsbudsjetter til gode, skal dreneres ut i skatteparadis og finansielle eierskap som ikke tilfører noe annet enn dårligere vilkår for sjåfører og publikum.

De «nye forretningsmodellene» det skal legges til rette for, innebærer kontrakter som setter sosial dumping i system, helt i strid med den norske modellen, og med statsminister Erna Solbergs egen advarsel mot «en utvikling i retning av «normale» heltidsjobber hvor det ikke går an å leve av lønnen».

Regjeringen må derfor klargjøre om den faktisk går inn for et løsarbeidersamfunn i Norge eller ikke.

Hvis drosjekjøring skal bli en hobby for alle som har en bil, og som kan spekkhogge på markedet der og når det passer dem selv, undergraves mulighetene for en helhetlig og profesjonell næring, som kan være kontrollerbar, og styrbar innenfor en helhetlig kollektivpolitikk og «smart mobilitet».

Trøndelag fylkeskommune er mer på sporet, når den sier: «Aktiv drosjepolitikk er det riktige svaret på utfordringene, ikke deregulering».