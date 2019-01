Kommentar

Vært lite på bygda i det siste, Trygve?

SURNADAL (VG): Senterpartilederen tror visst folk på bygda misliker grønnsaker, elbil og ulv. Kanskje han er for mye inni Oslo?

Nok en elbil kjører stille forbi hjemmekontoret på Indre Nordmøre. Jeg leser i VG om Trygve Slagsvold Vedum. Han har startet valgkampen med å gå ut mot elbiler, Oslofolk og avgifter.

Han er en luring. Frp er limt fast til regjeringsprosjektet. Nå er det Senterpartiet sin tur til å partere valgflesket før det skal kastes ut i store, uøkologiske stykker.

Vedum lover at Senterpartiet skal være en folkeaksjon mot «politisk korrekthet». Han kritiserer eliten i byen.

Den kjenner han inngående. Han er en del av den.

Det er bare fem år siden han var statsråd selv. Nå forteller Vedum til VG at byeliten er imot rødt kjøtt og at de prakker på oss andre ulv, gange, sykler og elbiler. Han protesterer på at de rikeste får kutt i formuesskatten, mens folk flest får avgifter. Vedum går ut mot hykleriet når folk sier nei til kjøtt, for deretter å dra på handletur til New York.

Og jeg kjenner på den samme irritasjonen når folk jåler seg med kjøttfri onsdag før de tar shoppingturen til New York på torsdag.

Men dobbeltmoral er nok ikke noe byfenomen.

Vedum, for eksempel, sier er imot kutt i formuesskatten til de rike. I partiprogrammet hans står det at partiet vil kutte i formuesskatten. Da han selv var statsråd kuttet de i formuesskatten i pausene mellom gårdsbruknedleggelsen.

Nedlatende byfolk, som Slagsvold Vedum snakker om, er nok heller ikke en utelukkende urban greie. Om vi skulle vitset på samme måte om finnmarkinger som vi gjør om bæringer, måtte Erna gjeninnført blasfemilovverket.

Vi kan være spydige på bygda og. Og det irriterende med Vedums valgkampstart er at han snakker ned bygda. Jeg spurte to bygdevenner hvordan de oppfatter ham:

– Vi vil skyte ulv, kjøre elbil og spise rødt kjøtt, men og ha flere kjøttfrie middager.

– Tydeligvis ikke noen som har råd til elbil på bygda, er vi fattige hele gjengen?

Meningene på bygda er like forskjellige som de er i byen. Vi har veganerburger på Rema 1000. Det er til og med flertall for ulv i Hedmark. Elbil er fint for bygdepar som uansett må ha to biler. De må gjerne kjøre om de skal noe sted. Og de kjører ofte korte turer.

Det som er spesielt med Norge er at vi har næringsliv i hele landet. Det er også særegent at inntektsforskjellene mellom by og land er utjevnet.

Slagsvold Vedum vet selvsagt at folk på bygda har råd til elbil. De vekttallene han har fra universitetet som han prøver å skjule, popper stadig ut.

Det han holder på med, er velgerfrieri. Og han er i en strategisk fin posisjon. Regjeringsskiftet er avlyst og han kan bruke de neste to og et halvt årene til å rendyrke Sp. Frp kan ikke lenger hevde at de både er makt og motmakt. Nå er det Sp som kan pine Frp og nyte fruktene av å være i opposisjon.

Så har da også Erna Solbergs regjering gitt Vedum mye gratis. Det holder å si «nærpolitireformen». Det hjelper ikke at Førde har fått fredskorpset når man ikke får fornyet passet eller ambulansehelikopteret fra Ålesund ikke har hørt om plassen der du bor.

Og Sp-lederen går skamløst til verks med en karikert oss-mot-dem-fortelling.

For det Vedum krever, det er ikke egentlig politikk på vegne av folk flest. Han snakker for sine egne, selvsagt. Og når vi stemmer Senterpartiet på Indre Nordmøre, har det ofte med næringsinteresser å gjøre, akkurat slik folk i byene stemmer i tråd med sine interesser. Men man stagger ikke folkelig misnøye ved å gi Vedum større landsbrukssubsidier.

Norge er blant de landene der forskjeller i verdier og økonomi mellom by og bygd er minst. Norge har lagt stor vekt på geografisk utjevning.

Men det er store forskjeller i hvor moderne ulike bygdesamfunn er. Motpolen er ikke Oslo - Vestlandet, men Sogn og Fjordane - Finnmark, for eksempel når vi ser på utdanning.

Eliten og makten er sannsynligvis koblet tettere på motmakt enn i andre land. Går man inn i VG, et departement eller direktorat, kryr det av «åkken» og «huggu» og «skrassling» fra folk som har vokst opp langt fra Oslo-eliten både geografisk og sosialt.

Motsetningen mellom sentrum og periferi har gått ned. Vi finner langt større forskjeller i verdier når vi sammenligner eldre og yngre og folk med lav og høy utdanning, ifølge Norsk Monitor. - Om et individ bor sentralt eller perifert betyr altså relativt lite for hva slags verdipreferanser det utvikler, skriver professor Ottar Hellevik.

Og dette er en av de viktige fortellingen om Norge. Det er ikke oss mot dem. Man kan komme dit man vil om man står på. Det eneste som trengs er å være flink.

Og det er folk på bygda.

Men bygdene trenger flere unger. Og er det noe folk på bygda håper på, så er det at kvinner flytter dit og føder barn.

Så da spørs det da, om damene vil flytte permanent til «Vedum-bygda».

Jeg må i alle fall skyte opp først.