KREVENDE TID: Partileder Jonas Gahr Støre ligger langt etter Høyre på VGs ferske meningsmåling Foto: Sören Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Høyres drømmeår, Arbeiderpartiets år null

Publisert: 08.02.18 23:26

Fallet ser ut til å ha stanset for Ap, men fortsatt er det et stykke opp til Høyre. De neste seks månedene blir de viktigste i Jonas Gahr Støre politiske liv.

Høyre har vært Norges største parti på meningsmålingene siden oktober i fjor. Det viser snittberegningene til nettstedet pollofpolls.no. VGs ferske måling viser det samme, forspranget er knappe fire prosentpoeng . Ap er helt nede på 24 prosents oppslutning, det er rundt kriseoppslutningen etter katastrofevalget i 2001.

Ingen Ap-leder kan leve med en slik oppslutning over tid. De siste månedene har selvfølgelig vært en unntakstilstand for partiet med Giske-saken som har gjort det nærmest umulig for Arbeiderpartiet å drive politikk. Men de neste månedene må pilene begynne å peke oppover for Støre, ellers vil uroen i partiet sannsynligvis fortsette. For Høyre og Erna Solberg ser det ut til at suksessoppskriften er å fortsette nøyaktig som man gjør nå.

Bakgrunnstallene for meningsmålingen viser noen interessante tendenser. Ap er nå det partiet som har den største andelen velgere på gjerdet. hele 17 prosent av dem som stemte Ap ved sist valg sier nå de ikke vet hvem de ville stemt på. For Høyre er tallet seks. Høyre er også det største partiet i alle aldersgrupper, bortsett fra dem som er over seksti år. Og Høyre er største partiet for alle som har utdanning utover grunnskolen.

Høyre er største parti både for kvinner og menn, og interessant nok også i den gruppen som oppgir at de ikke er yrkesaktive. Ser vi på hvordan stemmene fordeler seg utover Norge er Høyre største parti i landsdelene sør for Dovre og suverent størst i kommuner med over 50 000 innbyggere. For kommunene mellom 10 000 og 50 000 er Ap og Høyre jevnstore. I kommuner med under 10 000 innbyggere er Ap størst.

Når Ap nå forsøker å finne veien videre, har det oppstått en internt debatt mellom by og land i partiet. Denne meningsmålingen tyder på at det er i byer og store kommuner Ap trenger å komme på offensiven. Partiet sliter også med populariteten hos de mellom 30 og 60 år.

Etter krisevalget i 2001 fortsatte Ap å falle i månedene etterpå, de var til tider under 20 prosent. Men et sted etter påske snudde det, og partiet hadde jevn fremgang frem til valgseieren i 2005. Den kurven er det verdt å studere for dem som er interessert i Arbeiderpartiet.