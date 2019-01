NATO-NØTT: Mye tyder på at Donald Trump i dette året kommer til å insistere helt bokstavelig på at NATO-landene skal opp til to prosent raskt. Norge ligger i dag rundt 1,6. Det kan skape store utfordringer for en ny Solberg-regjering. Foto: POOL New / X80003

Frykten for det ukjente

Erna Solberg får nok litt å gjøre i dette året også. Men hun vet neppe hva som blir det vanskeligste.

I dag begynner de historiske forhandlingene som kan gi Norge den første borgerlige flertallsregjeringen siden åttitallet. Det er selvfølgelig en stor triumf for Erna Solberg . Hun ble den Høyre-lederen som klarte å lirke Fremskrittspartiet inn i et forpliktende samarbeid, og med deg forandret hun norsk politikk.

Jeg har vondt for å tro at regjeringsforhandlingene ikke kommer i mål. Det betyr at vi har en flertallregjering på plass i løpet av noen uker. Det er lett å se at den vil ha en rekke indre spenninger og konfliktområder. De fire partiene spriker i mange retninger på flere saksområder. Men historien har vist at norske politikere er ganske gode til å finne kompromisser og løsninger på konfliktene de ser på forhånd.

Verre er det med de sakene man ikke er forberedt på, de konfliktsakene man ikke kunne se for seg ved å lese partiprogrammene eller sjekke stemmegivningen i Stortinget. Konfliktene som påføres et politisk samarbeid av krefter utenfra.

Det er rart hvis det ikke vil dukke opp noen slike i året som kommer, saker som vil sette det ferske regjeringssamarbeidet på store prøver. Hvordan de fire partiene kommer seg gjennom det, vil være med å avgjøre om den borgerlige blokken klarer å holde sammen over neste valg.

Et område som kan bli vanskelig er forsvarsbudsjettet. Det amerikanske presset på alle NATO-land om å øke budsjettene til to prosent av BNP har så langt ikke vært noe Norge har vært tvunget til å ta på alvor. Det kan endre seg i år. Den avgåtte forsvarsministeren Jim Mattis var regnet som en som forsto at Norges spesielle økonomiske situasjon gjorde at å bare se på prosentmålet for å avgjøre vår vilje og evne til å bidra, ble skjevt. Vi er tross alt blant de NATO-landene som bruker mest på forsvar per innbygger.

Det er ikke sikkert at den nye forsvarsministeren Patrick M. Shanahan vil være like forståelsesfull. Mye tyder på at Donald Trump i dette året kommer til å insistere helt bokstavelig på at NATO-landene skal opp til to prosent raskt. Norge ligger i dag rundt 1,6.

Shanahan regnes som en venn av den amerikanske forsvarsindustrien, og den har selvfølgelig betydelig interesse av økte budsjetter i NATO. Hvis toprosentsmålet blir løftet frem som det eneste avgjørende for Norges forsvarspolitiske forhold til USA, så har Erna Solberg neppe noe annet valg enn å faktisk øke budsjettene kraftig. Det vil ramme en rekke andre mulige satsingsområder for regjeringen. En økning opp til to prosent av Norges høye BNP, vil bety mange milliarder kroner mer per år.

Det må det da finnes rom til i en budsjettvirkelighet som både Solberg og finansminister Siv Jensen har sagt at må være strammere enn før. Hvis de mener alvor med det, så må altså den betydelige økningen i forsvarsutgiftene dekkes inn med kutt andre steder. Eller økte skatter og avgifter. Begge deler vil smerte for den nye regjeringen.

Et annet område som kan by på problemer i lokalvalget til høsten. Resultatene herfra vil i stor grad bli tolket som et utrykk for en nasjonal politisk stemning. Hvis Venstre. KrF eller Frp gjør det skikkelig dårlig, så kan det så tvil om meningen med regjeringslivet internt i partiene.

Men det er ofte slik i lokalvalg at det er de lokale forholdene som er avgjørende, spesielt kandidatene. Hvis et parti ikke lykkes med å stille en rekke gode kandidater i viktige områder, så har oppslutningen en tendens til å rase. Valget i Tromsø i 2015 er et godt eksempel. Der kollapset Høyre etter at den populære ordføreren Jens Johan Hjorth trakk seg i nominasjonsprosessen. Ved stortingsvalget to år senere falt Høyre bare 1,8 prosent i oppslutning i samme by. Hvis man skulle forsøke å lese en nasjonal tendens utfra det dramatiske lokalvalget i 2015, så hadde ikke det hengt sammen.

Likevel tror jeg at et dårlig nasjonalt resultat i kommunevaget for eksempel for KrF, kan lage alvorlige problemer for Erna Solberg. Særlig hvis det kommer etter mange måneder under sperregrensen på meningsmålingene. Da kan det oppstå en grunnleggende tvil om det vil være rett å gå til valg på en fortsatt borgerlig flertallsregjering i 2021.