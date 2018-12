HOS TANNLEGEN: – En av tre nordmenn utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker, påpeker Stenberg. Foto: Espen Braata

Nordmenn fortjener verdig tanntjeneste

I en undersøkelse utført av Opinion for Frifagbevegelse kommer det fram at 9 av 10 ønsker at tannhelse bør bli en del av helsetilbudet. Fremskrittspartiet er alene på borgerlig side om å mene at tannhelse skal bli vurdert og bli behandlet på lik linje som resten av kroppen. Det er på tide at tanntjenester blir finansiert gjennom velferdsstaten.

ADRIAN SMITH STENBERG, medlemsansvarlig i Oslo FrP og lokallagsformann Oslo Øst FpU.

Dagens ordning hvor god tannhelse avhenger av god økonomi er uverdig og et resultat av de andre partienes politikk. En av tre nordmenn utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. Det gir liten mening at en skade i knærne dekkes av velferdsstaten, mens skade på fortennene ikke gjør det. Sykdom i munnhulen må ses på som en ordinær diagnose. Norge trenger en likebehandling av samtlige helsetjenester.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet på borgerlig side som ønsker et velferdstilbud som også omfatter tannhelsetjenester. Det gjøres ved å integrere tanntjenester inn i helsesektoren.

I regjering har FrP økt stønaden til tannbehandling med 481 millioner kroner. Flere får støtte for tannbehandling og det er et steg i riktig retning, men vi er ikke i mål enda. Det viser at FrP prioriterer de som trenger helsetjenester.

Ved å integrere tannlegene inn i helsesektoren vil man få rimeligere tanntjenester. Dette vil studenter, familier og pensjonister nyte godt av. Der er Fremskrittspartiet det eneste alternativet på borgerlig side.

Fremskrittspartiet vil prioritere å videreutvikle velferdsstaten til også å omfatte tanntjenester. Dessverre for Norge så står FrP alene om dette på høyresiden. FrP kommer til å stå på for en bedre velferdsstat de neste årene som inkluderer tanntjenester og med det en enklere og sunnere hverdag for folk flest.