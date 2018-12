STATSMANN: USAs tidligere president George H. W. Bush døde fredag 94 år gammel. Foto: Matt Sayles / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Farvel til en æra

MENINGER 2018-12-06T04:22:27Z

I Europa vil tidligere president George Bush senior bli husket som en statsmann, en som sikret fred og stabilitet i en kritisk fase og som styrket de transatlantiske forbindelsene.

leder

Publisert: 06.12.18 05:22

George Herbert Walker Bush (1924-2018) spilte en avgjørende rolle da den kalde krig tok slutt og et nytt Europakart ble tegnet. Han døde fredag i sitt hjem, 94 år gammel.

Bush var president både i krig og fred. Han vil bli husket for sin medvirkning i de store internasjonale endringer og hendelser som fant i perioden fra 1989 til 1993: Berlinmurens fall, Sovjetunionens oppløsning, den første Gulfkrigen og militæroperasjonen i Panama.

I ettertid fremstår Bush seniors presidentperiode i et bedre lys enn det mange så i hans samtid. Han vant mot Michael Dukakis i 1988, men etter en valgkamp som ble kalt en av de mest skitne i nyere tid. Han ble ikke gjenvalgt etter fire år. Bush senior ble omstridt både for sin økonomiske politikk og militære intervensjoner.

Ved George H. W. Bush’ død minnes vi likevel om en annen æra i amerikansk og internasjonal politikk. Det var en tid da demokrater og republikanere i Washington, D.C. klarte å samarbeide på tvers av partigrensene. I dag er kompromiss blitt et skjellsord. På Bush seniors tid forsøkte presidenten å samle nasjonen, ikke opptre splittende som i dag.

Ikke minst var det en tid fylt av håp. Gamle skillelinjer forsvant i Europa, det ble undertegnet nedrustningsavtaler og liberale demokratier erstattet diktaturer. I dag stiger den internasjonale spenningen, den politiske avstanden øker mellom USA og europeiske allierte og demokratiske verdier er under press. Frykt har fortrengt håp.

Som president fremsto Bush sr. med verdighet og troverdighet. Han var bedre forberedt enn de fleste på hva presidentembetet krever, i form av kunnskaper og erfaring. Bush sr. var en veteran fra andre verdenskrig. Ingen av hans etterkommere som øverstkommanderende har personlig erfaring med hva krig innebærer. Han hadde en vellykket karriere i oljeindustrien før han ble valgt inn i Kongressen. Han var USAs FN-ambassadør og leder av CIA før han i åtte år gjorde tjeneste som visepresident under Ronald Reagan.

Det var en tid da ingen stilte spørsmål ved USAs ubestridte rolle som leder for den frie verden. Tysklands utenriksminister Heiko Maas kaller Bush sr. for den tyske gjenforeningens arkitekt. Han var med på å utforme et nytt Europa, der forpliktende samarbeid erstattet farlig konflikt. Man trenger ikke skjønnmale George H. W. Bush’ periode i Det hvite hus for tydelig å se kontrastene til dagens situasjon.