Ansvarsfraskrivelsen i Sp

Publisert: 21.04.18 07:16

Senterpartiets håndtering av den skammelige tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete sier alt om hvor lite alvorlig partiet tar seksuell trakassering i egne rekker.

Stort sett alle registrerte politiske partier i Norge har hatt sine #metoo-saker, som de har håndtert mer eller mindre konsekvent. Arbeiderpartiet reagerte sent, men kontant. Høyre lot det også gå altfor lang tid før partiet sentralt handlet, mens Frp synes å være opptatt av overgrep bare når det kommer offentligheten for øre.

Likevel har alle disse partier grepet konkret inn og – etter hvert – sanksjonert mot dem som skal ha begått trakasseringen. Det evner ikke Senterpartiet å gjøre. Er det fordi noen i Senterpartiets ledelse ikke vil at det skal bli kjent hvem som sto bak sexsjikanen av Navarsete? Annerledes er det vanskelig å tolke den mafiøse «omerta» – taushetens lov – som nå regjerer Sp.

Det er svært sannsynlig at flere enn vedkommende som skrev den obskøne meldingen til sin tidlige partileder vet hvem som sendte den. At en av disse er partiets nåværende nestleder, Ola Borten Moe , gjør saken særdeles delikat. At to av de øvrige festdeltagerne er hans tidligere rådgivere, er knapt til å tro. Og når det altså viser seg at resten av hyttegjengen består av forhenværende Sp-statssekretærer, en fylkesvaraordfører, en av Senterpartiets fylkessekretærer samt Sp-politikere som har fått velgernes tillit til å ikle seg ordførerkjede, så blir det en sum som ikke kan være til å bære for anstendige Sp-folk.

Hvordan en eller flere av hyttekameratene har samvittighet til å sette resten av turfølget i dyp vanry, får være et problem dem imellom. Vi andre får prise oss lykkelige som slipper å ha slike venner. Det som imidlertid er et anliggende av offentlig interesse, er den kollektive ansvarsfraskrivelse som ligger i håndteringen av saken.

Dels skyldes nok dette feighet, at ingen av gutta på tur er mannfolk nok til å stå opp og ta ansvar for det som beviselig har funnet sted. Men det vi også ser er en gruppe høytstående Sp-profiler som oppriktig tror de kan slippe unna. De har ingen intensjon om å ta ansvar. Det er noe velgerne bør merke seg.

Hvis dette er standarden Sp ønsker å sette, må foreldre advares mot å la sine barn søke verv i partiet. Enten risikerer man å få slibrigheter på telefonen fra fulle partitopper på hyttetur i EU-landet Sverige, eller så kan man selv bli en del av en kultur hvor slike ting foregår.

Vel er møkkaspredning en alminnelig aktivitet i Senterpartiets kjerneområder. Men det er forskjell på gjødsling for å få noe til å vokse, og ren drittslenging.