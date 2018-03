I VINDEN: Jan Thomas Mørch Husby er aktuell som deltaker i «71 grader nord». Her i forbindelse med et VG Helg-intervju i oktober i fjor. Foto: Line Møller

Homser som hater skruller

debatt

Publisert: 17.03.18 21:36 Oppdatert: 17.03.18 22:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-17T20:36:11Z

Jan Thomas er bare nok en kjendishomo som kaster skam over deilige og viktige skruller.

« Jan Thomas opplever stadig å bli møtt med fordommer: - Det er ikke sånn at alle homser er skruller», poster VG på sin Instagram-konto sammen med et bilde av kjendisstylisten, og istemmer Husbys poeng med en aldri så liten «hendaiværet»-emoji.

Halleluja, alle homser er heldigvis ikke outrerte og in your face-homo! Vel, nå er det i seg selv ganske oppsiktsvekkende at det er nettopp Jan Thomas som distanserer seg fra «skrulle»-betegnelsen, men den kan jeg la ligge.

Problemet er derimot at den nye homokampen, som fokuserer på mangfoldet blant homser, egentlig bunner ut i en slags forakt for de mer flamboyante.

«Gay» livsstil

Intervjuet i VG handler om at Jan Thomas mener TV-produksjonen under «71 Grader Nord» hadde fordommer mot han som deltager og homofil, fordi de trodde han ville dusje og pynte seg under opptak. Livet er ikke og har aldri vært for pyser.

Lengre inne i intervjuet eskalerer sitatene:

– Jeg lever ikke en «gay» livsstil, jeg går ikke på «gay»-klubber og drar heller ikke på «gay»-cruise. Det interesserer meg ikke. Jeg har aldri vært sånn. Jeg er et menneske sånn som deg, sier han til VGs journalist.

Dette helt uten kritiske oppfølgningspørsmål.

Stopp en halv. «Et menneske sånn som deg». Hva mener han? At han er et menneske fordi han ikke lever en homofil livsstil? Og hva vites om journalistens livsstil, lørdagskvelder og ferier, kun fordi det antas journalisten er heterofil? Det å si i et intervju med Norges største avis at homofile som lever den homofile livsstilen ikke er «vanlige mennesker», er ikke bare drøyt. Det er ekstremt provoserende.

Et forbilde

Problemet med disse uttalelsene er ikke bare at de mater fordommer vi har bekjempet og fortsatt kjemper mot. Jan Thomas, som åpen homofil og 52 år, er et forbilde for homofile, også dem som ikke har kommet ut av skapet.

Jan Thomas har jo alltid turt å være flamboyant, skrullete og deilig. Unge mennesker som sliter med spørsmål rundt egen seksualitet, suger gjerne til seg uttalelser fra kjendishomser som svamp.

Dersom noen såkalte skruller leser Jan Thomas uttalelser, tror jeg han pålegger dem en unødvendig forvirring og skam rundt egen identitet. Det er helt greit å ikke omfavne homokulturen, for all del, men hvorfor skal det påpekes at det motsatte er å være et helt vanlig menneske? Og hva er egentlig så galt med å være skrullete, hvis skrullete betyr fargerik, outrert og glad i sin egen kultur? Jeg skulle gjerne sett et intervju med en mørkhudet, hvor uttalelsen var omtrent noe sånn som det her. - Jeg lever ikke en afroamerikansk livsstil. Jeg går ikke på klubber hvor svarte går, og jeg drar heller ikke på cruise ‹med andre svarte. Det interesserer meg ikke. Jeg har aldri vært sånn. Jeg er et menneske sånn som deg, hvor på avisen legger ut en Instagram-post med et hendaiværettegn: Endelig en reflektert svarting!

Mer skam

Jan Thomas er bare en av mange kjendishomser som kaster mer skam over det å være skrulle. NRKs «Jævla homo» slet med samme tematikk.

Erlend Elias, som er nydelig i sin ekstreme fremtoning, har overraskende nok flere ganger, blant annet i homomagasinet BLIKK, gått hardt ut mot homoparaden som han mener er for ekstrem og skrullete. Offentlig skrull ødelegger for normaliseringen og aksepten, mener han. Flere homofile har sagt i intervjuer med NRK og VG de tror deres suksess skyldes at de viser en annen side av det å være homo enn den skrullete.

Handler disse gjentagende uttalelsene om at mange homofile skammer seg over seg selv, og derfor vil vise omverdenen at de er «helt som alle andre»? Det kan være, men resultatet er at de samtidig kaster sin egen skam over andre. Homokampen har som jeg har skrevet før ikke blitt kjempet med brettekanter og stakittgjerder. Den har blitt kjempet med blod, svette og glitter. Med skrullene i front som våre viktigste soldater.

Fri og stolt

Jeg er så lei norsk offentlighet som demoniserer denne fryktede skrulla. Lærer vi aldri? Skrullene går og har alltid gått i front. Det er i hvert fall ikke homsene som får eksem og behov for en zyrtec eller to hver gang de eksponeres for homofil kultur. Selv blir jeg stoltere og mer opptatt av å leve en såkalt «gay livsstil» som Jan Thomas kaller det, hvis å leve en gay livsstil handler om å henge med andre homser og ha det gøy, grenseløst og fantastisk. Jeg drar i tillegg på gay-klubber hvor jeg drikker meg sveiseblind mens jeg hopper rundt til Eurovision-klassikere og tenker at jeg er så lykkelig at jeg holder på å sprekke. Og til sommeren skal jeg forhåpentligvis dra på gay-cruise å kaste skjorta mens jeg kliner med mannen min og poster teite bilder på Instagram. Jeg forbeholder meg likevel retten til å kalle meg et «vanlig menneske». For som venninna mi skrev i en SMS til meg i går: «Jeg lurer på om Jan Thomas vil utdype hva slags type homofile vi har fra en skala fra skrulle til normalt menneske?». Gjør gjerne det, Jan Thomas. Og husk: Det å være skrulle handler egentlig bare om å være fri og stolt over deg selv. Det er noe vi alle bør etterstrebe.