VIKINGSKATT: Osebergskipet holder på å forvitre. Det er uforsvarlig å grave opp Jellestadskipet før staten har sikret de gravfunn vi allerede har hentet opp av jorden. Foto: YNGVE KVISTAD / VG

La skipet ligge

MENINGER 2018-10-18T02:19:18Z

Vikingskipet på Jellestad i Halden er en verdenssensasjon.

Publisert: 18.10.18 04:19

Det er det første gravfunnet av slike dimensjoner i Norge på mer enn 100 år. Ved hjelp av georadar har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på oppdrag fra Østfold fylkeskommune påvist konturene av et langskip på størrelse med Osebergskipet og Gokstadskipet. Fartøyet kan ha blitt hauglagt en eller annen gang mellom cirka år 500 og 1030, da man anslår at denne formen for begravelser opphørte.

Spørsmålene alle stiller er selvfølgelig: Når får vi se dette vikingskipet? Når skal det graves opp? Hvor skal det vises frem?

Funnet i Jellhaugen er uvurderlig, og det tilhører oss alle. Sammenlignet med mange andre land i verden har Norge få fysiske kulturminner som er mer enn tusen år gamle. Dels fordi nordmenns foretrukne bygningsmateriale var tre. Og dels fordi, dessverre, at mange steinkonstruksjoner som festningsanlegg, kirker og klostre gjennom historien er blitt revet for å kunne bruke murstrukturene til å bygge noe annet – som regel fjøs.

Vikingarven er blitt en del av vår nasjonale identitet. Det tilsier at Jellestadskipets historie må avdekkes, og fortellingen om både farkosten og miljøet må formidles på en god måte. Men det betyr ikke nødvendigvis at skipet graves opp i sin helhet. Kanskje er det mest historisk riktig at det synliggjøres, på en eller annen måte, der det ligger. Uansett har det ingen hast å få spadd opp Jellhaugen. Det viktigste nå er at gravfunnet sikres.

Skipet fra Jellestad kan komme til å lide samme skjebne som vikingskattene i Vikingskipshuset. Omtrent siden Arnstein Arnebergs verneverdige sarkofag på Bygdøy ble åpnet i 1926 har staten vegret seg for å ta fullt og helt ansvar for Norges angivelig viktigste kulturminne. På ett tidspunkt hadde sågar noen politikere og universitetsfolk den bisarre idé å flytte de skjøre gjenstandene til Bjørvika. Da hadde man risikert å redusere vårt eneste noen lunde komplette vikingskip til støv.

Vi er helt enig med arkeolog og NIKO-forsker Knut Paasche at så lenge «Norges vikingskip råtner på rot» er det uforsvarlig å grave opp enda et skip. Til tross for både prinsippvedtak, godkjent reguleringsplan og avholdt arkitektkonkurranse har ikke regjeringen klart å bevilge penger hverken til forsvarlig konservering av Gokstad- og Oseberg-funnet, eller til nybygget på Bygdøy disse gjenstandene akutt behøver.

Når vi kan godtgjøre at Norge er i stand til å ta vare på den vikingskatten vi allerede har gravd frem, og har en plan for hvordan Jellestadfunnet skal ivaretas, kan det vurderes om skipet bør hentes opp av jorden.