Kommentar

En mye mer politisk korrekt regjering

SLOTTSPLASSEN (VG) Regnbueflagg, lykkeønskninger og tonnevis av blomster preget mottagelsen av Erna Solbergs nye regjering. Som ikke er ny. Men likevel blir noe helt nytt.

Den aller gladeste på Slottsplassen i dag så ut til å være Abid Raja (V), som endelig-endelig-endelig har fått oppfylt den drømmen han gikk og bar på: Statsrådsjobb.

Han ble dynget ned med gratulasjoner og buketter. Da familien kom for å gratulere, løftet han opp sin kone og kysset henne i det som så ut som ekstase.

Han var en av flere minoritetsrepresentanter i den lave januarsolen på Slottsplassen. En rekke nye og friske kort har fått statsrådsposter i regjeringen.

Her sto Tina Bru (H), som overtar rollen som olje- og energiminister, Henrik Asheim (H) som er forskningsminister, Sveinung Rotevatn (V) som er klimaminister. Alle er i 30-årene og får fast statsrådsjobb for aller første gang.

Venstre-leder Trine Skei Grande sto sammen med dem og gliste. Akkurat da så det ut som en problemfri time, en pause fra personkonflikter og maktkamper.

Samtidig gikk de kasserte statsrådene stille ut bakveien. Altså Sylvi Listhaug, Terje Søviknes, Jøran Kallmyr, Ingvild Smines Tybring Gjedde og de andre Frp-erne som er ferdig i regjering, blant dem den mest prominente av alle, Siv Jensen.

Jeg tipper hun var like lei seg som de to dumpede statsrådene Anniken Hauglie (H) og Ola Elvestuen (V), som ble ofret for å få kabalen til å gå opp.

Kontrasten er ganske stor. Ut går fossiltilhengere og bråkmaker, folk som vil slå hardt ned på kriminalitet, stramme til på innvandring og kutte i elbilsubsidiene.

Bru er grønnere enn sin forgjenger. Rotevatn er for en mer human ruspolitikk, som det heter. I Justisdepartementet går den lite konfliktsøkende Monica Mæland inn. Svingdøren får en velfortjent pause i det departementet.

Her er færre som vil angripe «eliten» og «fake news». Det er en ny, ungdommelig, mer grønn og liberal regjering vi ser. Og det har til og med blitt plass til Knut Arild Hareide (KrF).

Han sto på Slottsplassen med blått skjerf. Kanskje det er å overfortolke å se på det som en gest til de blå i eget parti. Men Hareide er nok tiltenkt den forsonende rollen i det splittede KrF, der de blå vant kampen om retningsvalget, og de på rød side begynte å melde seg ut. Knut Arild Hareides «rebound service» tar altså oppdraget.

Som samferdselsminister får han ikke de store verdisaken på sitt bord, men i kollegiet vil også han dra regjeringen i mer liberal retning i for eksempel innvandring- og miljøpolitikk. Allerede har han gått ut på Facebook og definert samferdsel som en miljøpost. Han er dessuten mer liberal i verdispørsmål enn sin partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Etter mottagelsen på Slottsplassen tok Erna Solberg en selfie av den nye regjeringen. Det ser ut som en gjeng som liker hverandre.

For et år siden var hun ute i samme oppdrag, da Venstre gikk inn i regjering. Da var det ikke like enkelt. Bak seg hadde de til dels vanskelige forhandlinger. Og sammen sto to parti som ikke tåler trynet på hverandre.

Nå er Frp borte. Det er et parti Høyre historisk har hatt for vane å bare snakke nedlatende om. Og et parti Venstre og KrF bare omgås om de har antibac.

Vi får en sentrumsregjering som er mer ungdommelig, egentlig både fysisk og mentalt. Og der treffer Solberg en tidsånd. Fossiler er på mange måter ut.

Men samtidig står en annen, mer konservativ og nasjonal tidsånd like sterkt i Norge i dag.

Den nye PK-regjeringen til Solberg kan altså ikke gå helt bananas i miljøsubsidier og kvoteflyktninger.

Det blir ikke bare dyrt. Frp går aldri med på det.

