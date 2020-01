ERNAS DRØM BRAST: – Vinteren 2020 er det Høyre og Erna Solberg som står igjen som den største taperen, og ikke Frp, skriver kronikkforfatteren. Foto: Mattis Sandblad

Debatt

Ernas store nederlag

Frps vei ut av regjering omtales som et stort nederlag for Frp. Det er et mye større nederlag for Erna Solberg.

Nå nettopp

THOR EGIL BRAADLAND, SV-medlem og samfunnsgeograf

Erna Solbergs store drøm og eneste politiske prosjekt har vært å samle de fire borgerlige partiene i én, felles regjering. Det er et mål hun har lagt all sin politiske prestisje i.

Så mislyktes hun.

Bildet av de fire partilederne på Granavolden 17. januar 2019 fortjener en egen plass i Høyres hus. Det var dagen da Erna Solberg, Høyres statsminister, kunne legge fram en regjeringserklæring med signaturen til alle de fire borgerlige partiene. Målet om en borgerlig firepartiregjering var nådd.

Det var et visjonært prosjekt. Et prosjekt en statsminister verdig.

Det foregikk selvsagt ikke uten motstand.

Thor Egil Braadland. Foto: Tekna

Det startet med at Frp måtte tvinge seg inn på festen. «Ingen borgerlig regjering uten at vi er med», sa Siv Jensen så mange ganger at Solberg til slutt måtte akseptere det. Så mye lyktes Frp at det var Høyre og Frp som gikk i regjering sammen først med det borgerlige flertallet i 2013. Dette var ikke Solbergs førstevalg.

Venstre, som hadde lovet å ikke sitte i regjering med Frp, bet etterhvert i seg den kritikken, og kunne når alt kom til alt likevel sitte i regjering med Frp.

Det måtte gå seks år før KrF ble med i regjering. Solberg måtte til slutt bruke hjertestarter på KrF – partiet som i de foregående årene hadde vært i seminar med seg selv om hvor de hørte hjemme, fikk løfter av statsministeren om endringer i abortloven. Det banet vei for en opprivende dramatisk prosess som endte med at Knut Arild Hareide og hans fanskare gikk ut av partiet, før den nye partilederen Kjell Ingolf Ropstad kunne sette signaturen sin på samme politiske erklæring som Siv Jensen.

Nå har de fire styrt sammen i ett år, av i alt åtte år med borgerlig flertall. Med Frps utgang fra regjering er Erna Solbergs firepartidrøm knust, før den egentlig kom opp i fart.

For å oppnå sin store drøm om en felles regjering bestående av fire partier har hun ofret mye. Hun har skrinlagt politiske prinsipper og politiske prosjekter. For Solberg som statsminister må dette være hennes største politiske nederlag. Fordi hun har gitt opp svært mange prinsipper og verdier for å få prosjektet i mål:

– Det som før var en anerkjent prinsipp om borgerlig anstendighet har med Solberg gitt rom for svært frittalende Frp-statsråder og stortingsrepresentanter, som ble møtt med rituell kritikk av typen «jeg ville ikke brukt akkurat de ordene».

– Det som før var borgerlig nøysomhet og nøktern pengebruk har nærmest druknet i bruken av oljepenger, for å kjøpe seg enighet i fire sprikende partier. Oljepengebruken har økt med 100 milliarder kroner på Solbergs post.

– Det som før var et borgerlig prinsipp om at abortloven var fredet ble satt i spill for å kunne lokke med seg det fjerde partiet inn i regjering.

– Den som før var en borgerlig, trygg styringsdyktighet med retning har under Solberg blitt redusert til regjeringspartier i et ukentlig seminar om egen navle. Det var vært et tidvis pinlig skue.

At Frp går ut av regjeringen er derfor et mye større nederlag for Solberg enn det er for Frp.

Solbergs nederlag kommer på toppen av høstens kommunevalg. Da skulle Erna Solberg vinne tilbake de store byene. Slik gikk det ikke. Også her det gikk motstatt vei av det Solberg skulle. Både Oslo, Trondheim Stavanger, Bergen og Tromsø styres nå av de rødgrønne. I Oslo vant de rødgrønne gjenvalg. I Stavanger overtok de rødgrønne etter flere tiår med borgerlig styre.

Vinteren 2020 er det Høyre og Erna Solberg som står igjen som den største taperen.

Ikke Frp.

Publisert: 20.01.20 kl. 14:18

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser