Ytre høyre svekkes av ytre høyre

De ytterliggående høyrepartienes evne til selvskading er fascinerende.

Fortsatt kan det radikale høyre makte å samle mange proteststemmer i EU-valget som begynner denne uken. Men manglende vilje til samarbeid gjør at de neppe får uttelling for oppslutningen i form av representasjon eller innflytelse i det nye Europaparlamentet.

I helgen hadde Italias Lega-sjef Matteo Salvini og ti europeiske ytre høyre-ledere bebudet at de skulle mobilisere 100 000 sympatisører på Domkirkeplassen i Milano. Men selv om Salvini hevder å ha jomfru Maria på sin side i EU-valget, lykkes det ikke. Politiet anslår at oppmøtet var 80 prosent mindre enn dette.

Salvini ser for seg at han skal lede en ny høyrepopulistisk fraksjon i EU-parlamentet. Det er ikke alle høyrepopulister like enige i. Så langt har de fordelt seg på tre forskjellige partigrupper.

Helgens elleville avsløring i Østerrike har heller ikke gitt høyresiden særlig velvilje. Lørdag måtte lederen av det høyrepopulistiske Frihetspartiet (FPÖ) gå på dagen, etter offentliggjøring av en video der han tilbød en russer med angiv elige Putin-forbindelser offentlige kontrakter i bytte mot politisk støtte. Avgangen har skapt regjeringskrise og utløst nyvalg.

Den korrupsjonsmistenkte FPÖ-lederen Heinz-Christian Strache var inntil lørdag visestatsminister i Sebastian Kurz’ mørkeblå regjering. Da publiserte Der Spiegel og Süddeutche Zeitung deler av et seks timer langt opptak der han og en partikollega kompromitterer seg selv og FPÖ på måter det ikke har vært mulig å bortforklare.

Den konservative statsminister Sebastian Kurz har gjentatte ganger den siste tiden vært nødt til å forsvare regjeringssamarbeidet med det høyreradikale Frihetspartiet etter flere avsløringer av ekstremisme i FPÖ, et parti med røtter i den tyske nasjonalsosialistiske bevegelse og Det stortyske folkepartiet GDVP. Videoen var dråpen som fikk det til å renne over Østerrikes statsminister.

Hans italienske kollega er også under press. Statsminister Giuseppe Conte må daglig forholde seg til to visestatsministre, Matteo Salvini og Luigi Di Maio, som øyensynlig leder hver sin regjering. De utveksler heller gjensidige fornærmelser en politiske erfaringer. I går foreslo Salvini, som også er innenriksminister, at frivillige mannskaper og hjelpeorganisasjoner som redder migranter i Middelhavet skal bøtelegges med 5500 Euro – ca 53 000 kr – for hver nødstilte de plukker opp fra sjøen.

Til regjeringspartner DiMaio sa Salvini: «Er dere med dem som forsvarer grensene eller menneskesmuglerne?»

Luigi Di Maio mener Matteo Salvinis desperate angrep på så vel koalisjonspartneren som på innvandrere er for å lede oppmerksomheten vekk fra skandalene i eget parti. Nylig måtte en av Legas statssekretærer gå av etter beskyldninger om kokkelimonke med mafiaen.

Fra før er tidligere Lega-politikere og selveste partistifteren Umberto Bossi dømt til fengselsstraffer for korrupsjon og underslag av offentlige midler. Det er begrenset hvor mange ganger høyrepopulistene kan komme unna med å rope «fake news» når virkeligheten innhenter dem på denne måten.

