Kommentar

Ernas nye episenter

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Erna Solberg har lyktes godt med å få kontroll over både coronavirus og sin egen regjering, men på Stortinget har hun alt annet enn kontroll.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Kampen for kontortilværelsen

Det politiske Norge har våknet fra dvalen. I skyggen av regjeringens daglige pressekonferanser har det vokst fram så mange slags politiske allianser. Selv om det ser ut til å være flyktige forbindelser heller enn faste forhold. Våren er gjerne tiden for sånt.

Hele Erna Solbergs regjeringstid har handlet om hva de fire borgerlige partiene vil og ikke vil. Det var tidvis så store spenninger innad i regjeringen og mellom samarbeidspartiene at man rett som det var ventet at det skulle eksplodere. Nå er det om ikke annet ro i regjeringen. Og episenteret er så definitivt flyttet over på Stortinget. Den viktigste egenskapen er nå å kunne telle til 85.

Det kan Frps Roy Steffensen, leder av Stortingets utdanningskomite. Sammen med Senterpartiets Marit Arnstad og Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg har han forhandlet fram den endelige kompetansereformen. Dette er Erna Solbergs hjertebarn, men hennes regjeringspartier fikk ikke være med på sluttforhandlingene.

Det kan hun takke seg selv for, ifølge Frp-eren: «De har vært for opptatt med presseshow og dansing til å forankre saken på Stortinget». Sannsynligvis ville Frp fått alt de pekte på, dersom Høyre skjønte at nå det brant det en viss plass. Men for Frp har det blitt et selvstendig poeng å få gjennomslag uten sine gamle regjeringsvenner.

les også Frp vraker Erna igjen - går sammen med Sp og Ap

Den såkalte firerbanden ble født allerede den første helgen Stortinget forhandlet om krisepakker. Da fant Ap, Frp, Sp og SV til alles overraskelse sammen. Selv om de fire ikke har særlig mye til felles, har de til gjengjeld noe som er gull verdt i en tid med mindretallsregjering. Et flertall. Siden har de funnet sammen på ulike vis. Rødt og MDG har aldri helt kommet inn i varmen.

Bare det siste døgnet har firerbanden blitt enig om å si nei til regjeringens domstolreform, en reform fagmyndighetene mener er nedstrippet og kompromisset i hjel nok som det er. De har også besluttet å sende tilbake Langtidsplanen for Forsvaret.

Nå har altså trekløveret Ap, Frp og Sp blitt enig om ny kompetansereform, og et annet trekløver bestående av Ap, Frp og SV har allerede blitt enige om ny bioteknologilov. Det tok forøvrig ikke mange minuttene fra Frp forlot Kongens bord til de torpederte KrFs store gjennomslag og kronargument for å gå inn i regjering.

Nå jobber KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad på spreng med å redde stumpene av sin store seier ved å appellere til enkeltpersoner i andre partier. Så langt ser det ut til at KrF har fått napp hos Frps «innvandring-kohort» Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen.

les også Jensen opprørt over KrF-krav om full sal i Stortinget: – Begriper ikke hva som foregår i hodet til KrF-lederen

Samtidig jobber KrF intenst med å finne et slags flertall for å ta hjem mindreårige flyktninger fra Moria, og truer med å bryte med regjeringen. Et sted KrF definitivt ikke finner det flertallet, er hos det nevnte trekløveret i Fremskrittspartiet.

Det er med andre ord ikke så lett å se noen tydelig linje eller strategi bak de ulike politiske alliansene. For de rødgrønne er det åpenbart lurt å svekke regjeringen så mye som mulig. Selvsagt får partiene også gjennomslag for en og annen hjertesak. Men det virker som et vel så viktig poeng er å spenne «kråkfot» på regjeringen. Frp sier selv at de er lei av å bli tatt for gitt av Høyre. Selv om det var Frp som gikk, høres de ut som en bitter eks. De mener regjeringen ikke forankrer sakene sine godt nok.

Bak ligger også en viss irritasjon over regjeringens coronamonopol. Mange synes de har involvert Stortinget for lite, vært selektiv med forankringen, hatt full kontroll over informasjonen og generelt solt seg litt vel mye i glansen av daglige pressekonferanser. Kanskje har partigruppene vært mer opptatt av teamsmøter og webinarer enn av å prate med kollegene på Stortinget.

les også Regjeringens coronamonopol

Samtidig er det noe smådesperat over Frp. De gikk ut av regjering på det alle trodde var et godt tidspunkt. De lengtet etter å stjele tilbake velgere fra Sp, og hadde tid til å pusse litt på profilen sin før neste valg. Så kom viruset som satte norsk politikk på hodet og opposisjonen i skyggen. Mest i skyggen av alle havnet Frp, noe som synes godt på målingene. Det er også grenser for hvor ofte de kan true med å felle regjeringen. Nå virker strategien å være å danne flertall i hytt og pine med resten av opposisjonen.

Det er sikkert egnet til å irritere og svekke regjeringen, men for Frp er det neppe noen velgere å vinne på det heller. Men andres ulykke er som kjent heller ikke å forakte.

Publisert: 20.05.20 kl. 11:18

Les også

Fra andre aviser