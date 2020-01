BESK KRITIKK: –Jeg gleder meg til å begynne reisen med å bygge ledelseskapasitet, erklærer lærer Gro A. Jørgensen. Foto: PRIVAT

New Public Management sett fra innsiden

Målstyringen fikk en grotesk form. Når rigide modeller skal implementeres, går det sjelden bra.

GRO A. JØRGENSEN, mattelærer

Jeg var 22 år og nettopp blitt leder for en avdeling i en statlig kulturorganisasjon. Én dag kom det en jypling fra Ernst & Young med cowboystøvler og hockeysveis. Det skulle omorganiseres etter en sosialdemokratisk modell fra Australia, hvor de brukte prinsipper fra næringslivet. Vi var de første i Norge som skulle teste det ut. I utgangspunktet var vi en sidrumpa organisasjon, og modernisering var på sin plass.

Mye var bra med den nye modellen. Effektivisering og demokratisering. Og ikke minst; kunden i sentrum. Det var litt dumt, for kundene var brysomme og forstyrret oss i jobben vår. Vi hadde en direktør, kontorsjef og disponent. Disponenten disponerte pengene sammen med forværelsedamen.

Datamannen jobbet i kjelleren med digre EDB-maskiner som hadde ledninger opp til terminalene på ordrekontoret. Når han hadde fikset noe på maskinen sin, bakte damene kake til ham. Han ga oss nye tastaturer. Det var bra. 8-tallstasten var slitt og vrien å få til å virke, så vi gledet oss til neste år: ‘89.

Vi brukte mye tid på å sortere papirer; bestillinger, ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer. De så helt like ut, men hadde forskjellige farger. Alt ble tatt vare på i ringpermer.

Vi fikk et nytt språk: team, brainstorming, «Management by Walking Around», «kos med misnøye», «skjære bort dau’kjøttet» og virksomhetsplan. Det første ordet som forsvant var ansiennitetsprinsippet; det var derfor jeg fikk lederstilling, og en annen som hadde ventet på tur i mange år, ble selvsagt forbanna. Jeg var jo helt uten erfaring.

Jeg startet med å gå rundt og spørre hva alle i avdelingen gjorde. De som drev med lite, ble overtallige. De som drev med mye fikk bli. Så skulle vi tegne organisasjonskart, noe helt nytt. Jeg tegnet bokser med navn inni. Noen visste ikke hvem som var over dem i hierarkiet – man drev med sitt. Det tok lang tid å tegne strekene mellom boksene. Enkelte ville ikke fortelle hva de gjorde, jeg ville uansett ikke forstå det - de hadde rett. Derfor føltes det litt rart å tegne en strek fra deres boks og opp til min. Jeg hadde mest lyst til å stiple streken.

Én dag skulle vi ha rollespill. Lederne satt i ring på stoler. Jeg ante ikke hva dette var og ville heller leke stolleken. Vi skulle lære å ha medarbeidersamtale. Jeg skulle spille leder, og direktøren min medarbeider. Jeg grudde meg så jeg skalv. Da vi satt ansikt til ansikt stotret jeg frem: Skal vi starte med en røyk? Det falt ikke i god jord. Rollespill er noe herk. Bedre med stolleken.

Neste trinn i prosessen. Vi skulle følge en vare fra den kom inn til den gikk ut – flytdiagram. Produktene tok mange omveier gjennom etasjene, og det viste seg at alle papirene vi sorterte, ble sortert på akkurat samme måte i tre avdelinger. Da jeg ryddet i papirene, var mange av dem eldre enn meg.

Hvert år fikk vi penger fra statsbudsjettet, men vi hadde ikke noe internt budsjett. Vi fikk nå avdelinger. Før var inndelingen basert på hvilken etasje vi tilhørte, og mellom etasjene var det rørpost. Avdelingslederne ble et team som sammen skulle snekre et budsjettet. Den gamle ordningen gikk ut på at når disponenten hadde vært i utlandet og laget lysbildeserier av halvnakne damer, så var kassa tom. Det førte til at vi fikk mer på neste års budsjett.

Tidligere hadde vi et årlig allmannamøte, men nå hadde vi i tillegg korte mandagsmøter i avdelingene, og alle fikk si noe. Så ble det medarbeidersamtaler. En del ønsket seg andre arbeidsoppgaver, og de som ville, fikk gå på kurs. Damene på ordrekontoret gikk på smilekurs, og lederne gikk på kommunikasjonskurs.

Til slutt skulle vi lage en virksomhetsplan; et måldokument med visjonsmål, halvårsmål, tiltak og hvem som var ansvarlig - alt dette var nytt. Før hadde vi bare noen statutter i skuffen til damen på forværelset. Nå fant vi ut hva vi drev med og hva vi burde drive med.

Neste problem var hva målene skulle være - ikke de kvalitative, men de kvantitative. Det skulle selvsagt knyttes til budsjettet, men vi hadde så mye som ikke kunne måles. Jeg spurte jyplingen fra E&Y om hva jeg skulle skrive i rubrikken for kvantitet, og han sa jeg bare skulle fylle ut noen tall(!). Det jeg lurte på var hva enhetene skulle være. Han forstod ikke spørsmålet - dette var noe han ikke hadde tenkt på.

Hans utgangspunkt var at vi skulle tjene penger. Han ante med andre ord ikke hva han drev med. Vi skulle ikke tjene penger, vi var en serviceorganisasjon til brukere som ikke skulle betale. Jeg sa også at vi var styrt av politikere, ikke bare gjennom statsbudsjettet, men at det var politiske føringer for virksomheten, og at dette endret seg fra tid til annen. Det hadde han heller ikke tenkt på.

Organisasjoner som leverer varer og tjenester, er noe annet enn organisasjoner som tar vare på mennesker. Det funket altså ganske greit i første runde, men i andre runde – helsevesenet, ble pasientene kunder. I tredje runde – skolen, fikk målstyringen en grotesk form. Når rigide modeller skal implementeres, går det sjelden bra.

I Oslo er rektorskolen lagt til BI. Man skal være innovativ, fremoverlent og sette seg hårete mål. Visjonsmål skal være slagord, helst noe som rimer. Bør ikke visjonsmålet være «Her skal elevene lære»? Det trenger ikke en gang å stå på noe papir. Nei, det handler om merkevarebygging.

I forbindelse med med ny læreplan, har BI laget en pensumpakke til rektorspirene. Her er fire av læringsmålene:

- Lærerne skal bli introdusert for et mer presist begrepsapparat (…)

- Lærere skal inspireres til å begynne reisen med å bygge ledelseskapasitet

- Ledelseskapasitet (…) betyr gode realiseringsbetingelser for endringsprosjekter

- Lærere skal inspireres til å øke sin bevissthet rundt personlighetsbygging (…)

Jeg gleder meg til å begynne reisen med å bygge ledelseskapasitet!

