KRAFTMYTER: – Det fikk spre seg en myte om at tilslutning til Acer kunne føre til at Norge ble pålagt å bygge utenlandskabler mot sin vilje. I disse dager kan alle se beviset på at det var usant, skriver kronikkforfatteren. Foto: Trond Solberg

Debatt

Aps Terje Aasland: – Vi fikk hindret økt strømregning

Strømkabelen NorthConnect vil ikke bli bygget. Det har Arbeiderpartiet æren for.

Nå nettopp

TERJE AASLAND, næringspolitisk talsperson (Ap)

Det var Arbeiderpartiet – ikke de andre opposisjonspartiene – som stoppet NorthConnect-kabelen til Skottland. De andre partienes standpunkt var – i realiteten - at høyreregjeringen kunne si ja til bygging, slik den har mandat til. Selv ville de nøye seg med å protestere. Resultatet hadde blitt svekkelse av norsk industri og høyere strømregning for folk.

For Arbeiderpartiet var dette uaktuelt. Vi er industripartiet, på lag med vanlige folk. Vi ville snu hver stein, og ikke svikte norsk, klimavennlig industri, og ikke øke folks strømregning. Derfor dro vi spørsmålet om nye utenlandskabler inn i en sak der den i utgangspunktet ikke hadde noe å gjøre – saken om EUs tredje energimarkedspakke og norsk deltakelse i Acer – og fikk en avtale på plass som bandt regjeringen opp. Ikke bare til å gjeninnføre den viktige eneretten for Statnett til å eie og drifte kabler, som høyrepartiene hadde fjernet og med det banet veien for NorthConnect-søknaden, men til å skrinlegge hele prosjektet. Ikke på papiret, men i realiteten.

Takket være Arbeiderpartiet vil NorthConnect, slik den er planlagt, ikke bli bygget. (Skulle prosjektet eventuelt, en gang i framtida, gi lavere kraftpris for industrien og lavere strømregning for folk, og i tillegg bli overdratt til Statnett, blir det selvsagt en annen vurdering. Da vil jo mange partier endre syn.) I avtalen heter det nemlig at «Den allerede vedtatte økningen i utvekslingskapasitet vil ha innvirkning på driften av det norske kraftsystemet. Det er derfor nødvendig å høste erfaringer og gjøre grundige analyser før utvekslingskapasiteten økes ytterligere.»

De to kablene det her vises til, er ikke i drift før i 2020 og 2021. Et ja til reell byggestart for NorthConnect i denne stortingsperioden, hadde derfor vært et klart brudd på avtalen. Spør noen om vi kan stole på avtalepartnerne, har jeg to svar: 1. Ja, i denne saken har vi all grunn til det. Og 2. Hvem spør? Hadde Ap gjort som de andre opposisjonspartiene, kunne høyreregjeringen bestemme dette alene. Det var alternativet.

«Arbeiderpartiet vil: At kraftoverskuddet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge. Eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.» Sitatet er hentet fra vårt partiprogram. Og partileder Jonas Gahr Støre understreket overfor 2017-landsmøtet som vedtok det: «... det er IKKE et samfunnsøkonomisk riktig perspektiv, hvis vi bygger kabler som fører til at det blir dyrere strøm i Norge.» Problemet med NVE-rapporten om samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som ble presentert 10. desember, ligger nettopp her: Verdien av grønn industribygging i Norge, inngår ikke i regnestykket. NVE skriver selv: «(…) (kraft)produsentene tjener mer enn forbrukerne taper. Det er denne forskjellen mellom verdiendring på kraftproduksjonen og kostnadsøkningen for forbrukerne som gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet.» Det er en prisverdig presisering av rapportens begrensninger.

Samtidig viser det problemet med å utelate realiteter som er vanskelige å regne på. For Arbeiderpartiet er det hevet over tvil at industribygging er bra for Distrikts-Norge og for klimaet, men også at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt over tid. Og motsatt: Svekket konkurransekraft og utflagging av norsk industri, vil ha negative ringvirkninger – også samfunnsøkonomisk. Det handler om klyngetenkningen, om at knoppskyting skjer fra industrien vi allerede har, om vekstkraften som ligger i industrikultur og dyktige folk som er vant til å tenke industrielt. Nei, det kan ikke beregnes eksakt, fagøkonomisk, men det kan tenkes og konkluderes, politisk. Slik Arbeiderpartiet gjør: Klimavennlig industrivekst er bra for Norge. Derfor må vi se til at rimelig kraft til industrien forblir et norsk konkurransefortrinn. Men NVE-analysen konkluderte altså med at NorthConnect vil øke strømprisen, noe som også er grunnen til at kommentarfeltene raskt ble fylt av ordet Acer.

Acer-saken i 2018 var nesten for en teknisk ikke-sak å regne, i utgangspunktet. Den ble noe helt annet, fordi det fikk spre seg en myte om at tilslutning kunne føre til at Norge ble pålagt å bygge utenlandskabler mot sin vilje. I disse dager kan alle se beviset på at det var usant: Vi er nå tilsluttet Acer og EUs tredje energimarkedspakke, likevel diskuterer vi utenlandskabel. Vår sak, altså. Absolutt ingen påstår noe annet.

I stedet forsøker noen å skifte tema: spekulasjoner rundt EUs Ren energi-pakke (tidligere kjent som «fjerde energimarkedspakke»). Den har nettopp blitt vedtatt i EU; men har ikke en gang begynt sin ferd gjennom EØS-systemet. Vi vil kun kunne støtte den dersom Arbeiderpartiets forutsetning om full, nasjonal råderett over vannkraften og energipolitikken – altså den råderetten Norge har i dag – består.

En beklagelse fra Acer-mytesprederne hadde derfor vært på sin plass, men akkurat det er nok for mye å forvente. Det som ligger fast, er at Arbeiderpartiet vil bygge landet og bruke den norske vannkrafta til sysselsetting og verdiskaping. Det er god næringspolitikk og god klimapolitikk.

Publisert: 20.12.19 kl. 11:36

Mer om

Flere artikler