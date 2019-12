KIRKEREFS: – I Norge er skolegudstjenestene fremdeles en realitet. De er den siste krampetrekningen fra kirken, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: VG

Sorry, Jesus!

Alle norske skattebetalere er med på å finansiere kirken. Det samme milliardbeløpet tildeles andre trossamfunn, noe som gjør Norge til verdens beste land å være troende i.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Jeg tilbrakte de første årene av i mitt liv i samme hus som en av landets markante biskoper. Søndagsskolen var et par kvartaler unna, og der fikk jeg gullstjerner i boka for frammøtet. Besteforeldrene mine var misjonærer i Natal sammen med Astrup.

Senere var jeg mange år medlem av speiderbevegelsen Kristelig Forening av Unge Menn (KFUM) og ved barneskolen min i Oslo var rektor landets øverste leder av KFUK. I kristendomstimene måtte vi stå ved siden av pulten og deklamere puggede salmevers, og hver eneste lørdag var det obligatorisk andakt i gymsalen. Siden jeg hadde bra talent for høytlesning, ble jeg valgt ut til å stå på talerstolen og lese en times tid fra Det Nye Testamente, mens alle medelevene sto oppstilt klassevis, på geledd.

Ingen kan altså beskylde meg for å ikke ha min kristendomskunnskap intakt. Når jeg tenker på denne tiden husker jeg kristendommen som vann; den var overalt, uunngåelig, naturlig og dominerende. Radio, TV, aviser: Andakter og prekener. Jeg fant liten grunn til å reagere negativt på det. At vår cirka 70-årige klasseforstander var en aller helvetes svovelpredikant, syns jeg egentlig var litt morsomt. Hva er mer komisk enn en gammel jomfru med briller og pannelugg som roper over seg av dommedagsprofetier – til en fjerdeklasse på barneskolen?

Likevel fikk jeg meg en smell da den selvsamme gamle jomfru ved ett tilfelle sendte meg på gangen. Jeg hadde nemlig gledesstrålende rukket opp hånden for å fortelle at jeg var blitt onkel til en liten gutt. Jomfruen visste altså beskjed om at min søster var ugift, og dermed skulle det statueres et eksempel. Ut med deg! Vi skrev året 1968, og synden skulle ikke tas lett på.

Det var nok den hendelsen som fikk meg til å begynne å gruble over dybden i den nestekjærligheten de kristne preket om. Å begripe personen Jesus er jo lett, inntil det ikke er så lett lenger: Jesus som opprører, de utstøttes, de fattiges og de sykes forsvarer? Selvsagt. Jesus, gudesønnen, som sto opp fra de døde, for opp til himmelen og derfra skal komme igjen for dømme levende og døde? Full stopp.

Det er i et slikt perspektiv spørsmålet om skolegudstjenester må debatteres. Å sitte i et vakkert utsmykket kirkerom og høre gripende historier om en på mange måter revolusjonær person, er naturligvis ikke et problem. Som oppvokst i en kristen kulturkrets må vi kunne vår kristendomshistorie. Men, for de som måtte ha glemt det: Julegudstjenester er altså noe mer enn magiske historier om vise menn og stjerna over Betlehem. Du skal nemlig bekjenne din tro. Og ikke minst: Du skal be.

I min egen oppvekst på 60-tallet, en tid da altså kristendommen var som vann, reagerte jeg heller ikke så mye på de aktivitetene. Jeg trodde likevel aldri på dem. Jeg holdt meg til de gode historiene og overlot troen på sakramentene, treenigheten, nattverden, Jesu legeme, Jesu blod og trosbekjennelsene til andre. Og nå, femti år etter, er virkeligheten en annen. Julegudstjenester? Hadde for eksempel en fransk minister foreslått at landets skoleelever skulle utøve troshandlinger i skoletiden, ville han blitt avsatt i løpet av sekunder og gitt retrettstilling som vaktmester i en avsidesliggende dal.

Men i Norge er skolegudstjenestene altså fremdeles en realitet. De er den siste krampetrekningen fra en kirke som tidligere var som vann, men som i dag må ha en helt annen rolle, og som selvsagt må tre tilbake så lenge vi definerer oss som et sekulært samfunn med stor religionsfrihet.

Alle norske skattebetalere er med på å finansiere kirken. Det samme milliardbeløpet tildeles andre trossamfunn, noe som gjør Norge til verdens beste land å være troende i. Vi betaler folk for å tro, ganske klekkelig også. Men det legitimerer på ingen måte å sende våre skoleelever inn i ett av disse trossamfunnene for å utføre troshandlinger.

Publisert: 23.12.19

