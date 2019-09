IMPULSIVISME: – Den nye idiotien består i å se en overskrift på Facebook eller i en nettavis, og deretter skyte fra hofta, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Tegning: Morten Mørland

Debatt

Idiotene overtar!

Den impulsive tanken, den uinformerte ytringen og den følelsesladde utblåsningen er i ferd med å overta hele offentligheten.

Nå nettopp







DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det er kanskje slemt å kalle noen idioter – også hvis man tenker på at den opprinnelige betydningen er «en person som ikke er interessert i politikk». I 2019 er jo alle interessert i politikk, liksom, men på en helt ny måte. Dagens digitale idioter hevder seg i ordskiftet absolutt hele tiden, ikke ved å diskutere en saks fakta, men ved å utgyte sine følelser. Poenget er å få gørra ut. Den nye idiotien består i å se en overskrift på Facebook eller i en nettavis, og deretter skyte fra hofta. Siden mange nettaviser vet at de ved å vispe opp følelser kan øke profitten gjennom klikk, virker det som de også er villige til å regelrett juge og lage misvisende overskrifter. Klikkene kommer jo uansett, og på nyhetsfronten begynner fake å bli den nye normalen.

En sak om illustrerer dette på en perfekt måte er Dagbladets filmsak på ombyggingen av Olav Vs gate i Oslo. Under headingen «Her feller MDG trær i Oslo» finner man (etter to reklamefilmer) en liten filmsnutt der noen trær felles. Filmen har ingen kommentarstemme, men tekstbolker der det står «MDG feller trær og vedtar utbygging av 20 mål grøntområder dager før valget». Så går den over i kommentarene «håpløst», «hårreisende», «skandaløst», «trær vokser ikke opp over natta». Dagbladet fortsetter: «Det var sterke reaksjoner blant Oslo-folk da arbeidet med å felle trær i Olav Vs gate begynte i går».

Dagfinn Nordbø. Foto: Møller-Hansen, Janne

les også Alarm! De hårsåre overtar verden!

Så kommer en kort uttalelse fra MDGs byutviklingsbyråd Hanna Marcussen, som nyanserer det hele en smule, men langt fra nok. Dagbladet har altså fått sin klikkvinner, og gjengitt en rekke sjokkerte reaksjoner som ingen vet hvor kom fra. Kanskje de har hentet dem på Facebook, der det selvsagt kokte videre. Edder og galle ble kastet over MDG, og skjellsord haglet i kommentarfeltene, og Lan Marie Berg fikk sin daglige dose med sjikanerende omtale. La meg spørre journalisten: Var det dette du drømte om da du tok journalistutdanning? Eller kanskje du ikke tok den? Dette er nemlig ikke journalistikk, det er manipulasjon.

Hvis man gjør et minimum av undersøkelser, stiller saken seg nemlig i et helt annet lys: Ombyggingen er planlagt helt siden 2007, og vedtatt av forrige byråd, som inkluderte Venstre. Ser du på plantegninger vil du oppdage at store deler av gaten skal bli gågate, den eksos-stinkende taxiholdeplassen skal flyttes og gjøres mindre, fotgjengerne skal få bedre plass, kinoene, restaurantene og Chat Noir får større uterom, og i tillegg kommer sykkelparkering, forbedret bussholdeplass og en rekke med nye trær på den ene siden, som vil bedre sikten ned mot sjøen. Venstre ville beholde alle trærne, men de ville ifølge byråden ikke tålt ombyggingen fordi de var i dårlig forfatning. Men alt dette er jo så kjedelig! Det er jo fakta!

les også Svinsk humor på statskanalen

Selv etter at sakens realiteter er kjent, står filmoppslaget på Dagbladets front dagen etter. Uendret. Ingen kommentarer, ingen oppklaring. En tekstartikkel på samme sak med noe mer nyansering ligger samtidig ute, men det er tydelig at det er sjokkoppslaget med den dramatiske filmingen som har festet seg. Se på naturelskerne som hugger ned naturen! Idiotien har fått sin daglige stimulans, og på Facebook er det hatefest og korsfestelser. Det er helt etter oppskriften. Følelsene koker, og annonsekronene tikker inn.

I det vanlige liv straffes svindel med bøter eller fengsel, men altså ikke i klikkmedienes verden. Der får de holde på. Som vi vet ble presidentvalget i Brasil og USA samt Brexit-avstemningen også manipulert ved lignende metoder. Følelsesladde løgner i titusenvis ble kjørt ut til skreddersydde målgrupper. Løgnene virket, og de ble til stemmer, som førte til kaotiske samfunnsforandringer. Bør ikke alle som kaller seg journalister føle seg forpliktet til å ikke bidra til disse tilstandene?

les også Sprøyt, sludder og floskler

Såkalte ragebaits, som dette er et eksellent eksempel på, er nå daglig å se i offentligheten. Jeg vil tro at psykologiprofessor og nobelprisvinner Daniel Kahneman, som skrev boken «Tenke fort og langsomt», river seg i håret når han ser hva som nå foregår. Den impulsive tanken, den uinformerte ytringen og den følelsesladde utblåsningen er i ferd med å overta hele offentligheten. Det rydder plass for maktpolitikk og løgnere, som vet at det til enhver tid fins en stor nok andel idioter som tar altfor god fisk og aldri sjekker fakta.

Måtte Odin hjelpe oss alle.

Publisert: 07.09.19 kl. 13:24







Mer om