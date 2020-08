KRITISK: – En bolig skal ikke først og fremst være et spekulasjonsobjekt, men noens hjem, skriver Agnes Nærland Viljugrein i dag.

«25 under 25»: Bolig er et hjem, ikke et investeringsobjekt

Unge kan betale tusenvis av kroner i husleie for knøttsmå boliger med mugg, skader eller mangler, samtidig som det investeres massivt i boligmarkedet av folk som ser muligheten til å tjene enda flere millioner på å investere i bolig.

AGNES NÆRLAND VILJUGREIN, sentralstyremedlem i AUF og leder av AUFs boligutvalg

Det skaper skyhøye boligpriser, og presser ut vanlige folk. Dagens boligpolitikk, eller riktigere - mangelen på boligpolitikk - skaper et boligmarked i Norge med enorme forskjeller. Det er utgangspunktet for at vi i AUF har foreslått ny boligpolitikk.

I ettertid har vi mottatt både ros og kritikk fra ulike hold om forslagene våre, og ikke overraskende møtt kritikk fra Høyresida. Debatt er noe vi lever godt med, det har tross alt manglet debatt om boligpolitikk i Norge i årevis. Men i kritikken fra blant annet Finansminister Jan Tore Sanner, er det likevel noe som mangler: Egne løsninger på problemet.

les også Vi trenger ikke radikale endringer i boligpolitikken

Hovedpoenget i våre forslag er at det ikke kan fortsette å være mulig å tjene seg rik på boliger som burde vært noens hjem. Med lønna til en sykepleier har du kun tilgang på 2,7 % av boligene i Oslo, 2,3 % i Asker og Bærum eller 15 % i Tromsø. Derfor må investeringsboliger skattes mye hardere enn i dag, blant annet ved å fjerne rentefradraget for sekundærboliger. Vårt mål har aldri vært å gjøre det dyrere for vanlige folk, men å hindre bolighaiene i å tjene seg rike på spekulasjon og å leie ut til blodpris.

Dagens boligmarked er dårlig økonomisk politikk. Å investere i boliger framfor i bedrifter eller arbeidsplasser, skaper ingen positive ringvirkninger i økonomien. Tvert imot - det skaper et oppblåst boligmarked. Gjeldsgraden blant nordmenn har vært større enn inntektsveksten nesten helt siden 90-tallet. Fortsetter utviklinga, er det vi unge som tar konsekvensene.

For AUF ligger målet om at flest mulig skal eie egen bolig fast, og nesten 80 % eier sin egen bolig. Samtidig er det ikke tilfeldig hvem som står utenfor dagens boligmarked: De med lavest inntekt. For mange er det ikke mulig eller aktuelt å eie, og for disse er det avgjørende at fellesskapet sikrer et anstendig leiemarked med overkommelige leiepriser.

les også Boligskatt hjelper ungdom

Kampanjer som @min_drittleilighet på Instagram har vist hvor dårlig det står til på leiemarkedet. Mangelen på kontroll gjør at utleiere kan utnytter mennesker som ikke kjenner rettighetene sine. I tillegg gjør den kommunale leiepolitikken at mennesker i svært krevende livssituasjoner opplever stor usikkerhet. Vi foreslår at husleieloven gjennomgås, at bostøtten dobles og at det innføres utbytteforbud fra kommunale boliger, slik at eventuelt overskudd må gå tilbake til å sikre gode bomiljø.

Tredje boligsektor er et forsøk på å skape en mellomvei mellom det å eie og leie, for eksempel ved at staten eller kommunen eier en del av boligen din, slik at du betaler mindre ved kjøp. Vi i AUF foreslår at alle kommuner skal gjennomføre forsøk med tredje boligsektor, men det kan ikke bli vår eneste løsning. Boligpolitikken trenger strukturelle endringer. Regulering av utleiesektoren, en anstendig kommunal boligpolitikk og en skattereform må skje samtidig.

Dagens boligpolitikk kan ikke fortsette å foregå på kapitalkreftenes premisser slik som i dag - den må styres av folk. Det må være velferdsstatens oppgave å sikre at alle har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, overkommelige leiepriser og rett på et anstendig sted å bo. En bolig skal ikke først og fremst være et spekulasjonsobjekt, men noens hjem. Og det bør ikke være spesielt radikalt å foreslå.

