Den verste presidenten

Av Shazia Majid

TRUSSEL: Den brasilianske presidenten, Jair Bolsonaro, har motarbeidet de fleste forsøk på å stanse spredningen av coronaviruset i Brasil. Nå er landet et episenter for utbruddet. Foto: Andre Sousa Borges / EFE

Trumps elendige håndtering av coronaviruset er ingen hemmelighet. Men det er en annen president som tar kaka. Velkommen til Bolsonaros Brasil. Hvor penga rår.

Det ble sannsynligvis ikke felt mange tårer i Brasil da det 7. juli ble kjent at den brasilianske presidenten, Jair Bolsonaro (65), hadde fått covid-19. Skadefryden lot heller ikke vente på seg da han uken etter ble bitt av en stornandu (struts-lignende fugl) han matet i hagen i presidentpalasset hvor han sitter i karantene. «Fuglen representerer oss», tvitret en opposisjonspolitiker.

Foreløpig ser det ikke ut til at sykdommen har gjort Bolsonaro ydmyk overfor viruset som herjer verden, og ikke minst hans eget land.

Her har hans gode venn og rollemodell, den amerikanske presidenten, kommet ham delvis i forkjøpet. Donald Trump sa i et intervju søndag at han tar ansvar for alt som har skjedd, fordi det er jobben hans. På spørsmål om han har gjort noen feil, svarte han: Jeg tenker at alle kan gjøre feil. Det er muligens det nærmeste vi kommer en innrømmelse fra den kanten. 140 000 amerikanere har mistet livet av covid-19 så langt.

Bolsonaro og Trump har begge demonstrert sitt mantra under pandemien: Penger over menneskeliv.

Da rimer det godt at 65-åringen lar seg behandle med medisinen hydroksyklorokin, en medisin Trump går god for, men som stadig mer forskning viser har null virkning på viruset.

Kanskje kommer det nå også en liten innrømmelse av egne feil fra den brasilianske presidenten. Og han har mye å svare for:

Brasil er et av landene i verden med størst smittespredning per 100 000 innbyggere. 2,1 millioner brasilianere er smittet og over 80 000 er døde. Tallene for smittede er antakelig mye høyere. Og, dødstallene dobles raskere enn i USA. Særlig nå, etter at restriksjoner er løftet i de tett befolkede storbyene. Ansvaret for at landet nå er blitt verdens corona-episenter ligger hos den høyrepopulistiske presidenten som vant presidentvalget med sin folkelige sjarm: Flipp-flopper og t-skjorte, og lovnader om å «frigjøre folket» fra det politisk korrekte.

I vår tids verste pandemi har Bolsonaro gjort det politisk korrekt å undergrave alle forsøk på å begrense spredningen av det dødelige viruset blant egen befolkning. Det gjør ham til en større trussel mot over 200 millioner brasilianere, enn selve viruset.

Først nektet han for at dette var noe farlig i det hele tatt. «En liten forkjølelse», forsikret han sine landsmenn, og fulgte opp med å si at «vi skal alle dø en dag».

Han kalte utbruddet for en fantasi og tiltakene for hysteriske. Så har han demonstrert sin mistillit til vitenskapen ved å i månedsvis gå rundt og håndhilse og ta selfier med folk hvor enn han ferdes. Selv etter å ha blitt smittet, gjør han et poeng av å bagatellisere sykdommen. Hans følgere følger etter.

Den rappkjeftede presidenten har ikke bare benektet utbruddet og tydd til ville konspirasjonsteorier, men aktivt motarbeidet paniske guvernører. I et lukket møte 22. april langet han ut mot guvernørene i millionbyene Sao Paulo og Rio de Janeiro for å forsøke å stanse spredningen av viruset. Han kalte dem «that piece of shit».

Folket måtte leve som normalt og butikkene måtte holde åpent for å ikke skade økonomien, manet han.

Alt dette mens hundretusener er blitt smittet og titusener er døde. Sykehusene er overfylte av covid-19 pasienter. Ikke en intensiv-seng er å oppdrive i store deler av landet. Flere sykepleiere dør av viruset enn noen annen plass i verden. Ny forskning viser også at Brasil har hatt den høyeste dødeligheten i verden blant coronasmittede gravide.

Det som likevel har stått nogenlunde mellom en manns vanvidd og ukontrollert spredning, er noen av landets etablerte politikere og byråkrater.

Helseminister Mandetta gjorde en heltemodig innsats og talte Bolsonaro midt imot, litt slik som smittevernseksperten Fauci i USA. Mandetta fikk sparken i april, den nye helseministeren holdt ut i en måned og sa opp i mai (en Bolsonaro-lojal general, med null erfaring er satt inn som erstatning).

Landets guvernører, tradisjonelt svært splittet, har også gått sammen og tatt tydelig avstand fra presidenten. De har innført restriksjoner så godt det har latt seg gjøre. Men, motstridende beskjeder og ikke minst Bolsonaros langvarige kampanje mot pressen og tradisjonelle medier har vist seg å gjøre vondt verre. Han har kommet med systematiske angrep på journalister og tydd til desinformasjon og løgn.

De ferskeste meningsmålinger viser at en fjerdedel av befolkningen mener hans corona-håndteringen har vært bra. Det er en oppgang. Dette er mennesker som bevisst har nektet å følge smittevernsregler og underspilt alvoret på linje med statslederen. Da hjelper det mindre at flertallet forsøker å unngå å bli smittet.

Pandemien har først og fremst avslørt dårlig infrastruktur i Brasil. Bolsonaro kan ikke stilles til ansvar for tiår med vanstyre og korrupsjon.

Det som uomtvistelig er hans ansvar, er å bruke alle tilgjengelige midler for å begrense spredningen av smitten, slik at helsevesenet ikke kollapser. Det har han ikke gjort. Snarere tvert imot.

Senest lørdag sa Bolsonaro at «lockdown dreper». At han fortsatt ikke ser alvoret, gjør ham til den verste presidenten for sitt eget land og folk.

Publisert: 22.07.20 kl. 19:27

