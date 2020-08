SAMARBEID: – Involveringen fra far i barnas skolegang ser ut til å være et område som henger etter i likestillingen i Norge, skriver Grimsrud. (Illustrasjonsfoto). Foto: VG Scanpix

Debatt

Mor tar skolen, far tar fotball?

Jeg håper at vi i ettertiden vil lese i historiebøkene at coronakrisen og hjemmeskole ble vendepunktet som førte til en permanent jevnere fordeling mellom mødre og fedres involvering i barnas skolegang. Barna er ikke tjent med en tradisjonell arbeidsdeling i hjem-skole-samarbeidet hvor «mor tar skole og far tar fotball».

Anita Grimsrud, rektor ved Halsen ungdomsskole

Coronakrisen endret hverdagen for mange denne våren. Vi vet foreløpig ikke hvilke endringer coronakrisen vil føre til i samfunnet. Det vi vet er at fram til skolene ble stengt våren 2020, var det mødre som involverte seg mest i barnas skolegang. Mødre snakker mer med barna om skole og lekser enn fedre, deltar oftere på foreldremøter, og er mer villige til å være foreldrekontakter. Når samfunnet åpner opp igjen til høsten, bør det gamle mønsteret i hjem-skole-samarbeidet endres. Fedre må mer på banen. Og da mener jeg ikke fotballbanen.

Forskere har sett nærmere på hvem i hjemmet som involverer seg i barnas skolegang. Mødre står for over 70 prosent av det direkte samarbeidet med skolen, hevder skoleforsker Thomas Nordahl. Involveringen fra far i barnas skolegang ser ut til å være et område som henger etter i likestillingen i Norge.

Det er viktig å ha med seg at barn i Norge i dag kan vokse opp i svært sammensatte familier, og at foreldrenes involvering i hjem-skole-samarbeidet har en positiv betydning for barna på mange områder – selv om barna ikke skulle ha en involvert mor og far.

Coronakrisen endret hverdagen og en mengde med midlertidige endringer i perioden mellom 12. mars til langt ut i juni 2020, påvirket oss alle. Myndighetene bestemte blant annet at de som hadde muligheten skulle ha hjemmekontor, at skoler skulle stenges og all opplæring måtte skje digitalt på ubestemt tid, og at ingen kunne holde på med organiserte fritidsaktiviteter som fotball, håndball eller kultur.

Lærernes innsats har blitt trukket fram mange ganger i media de siste månedene, men også foreldrenes involvering hadde stor betydning under hjemmeskoleperioden. Vi vet foreløpig svært lite om hvem av foreldrene som fulgte opp hjem-skole-samarbeidet denne våren. Siden både mødre og fedre i stor grad var til stede i hjemmet om dagene og de fleste fritidsaktiviteter stoppet opp, var mulighetene for at begge foreldrene kunne følge opp barnas skolegang større enn normalt.

Spesielt når gutter gjør det dårlig på skolen, viser forskning at fedrene deres har involvert seg lite i barnas skolegang. Det er mye som tyder på at mange fedre er mer opptatt av å få sønnen på trening enn å hjelpe han med skolearbeidet. Jeg er enig med skoleforsker Thomas Nordahl i at disse fedrene heller bør mase litt mer om at sønnen gjør lekser, og ikke bry seg så mye med at poden blir borte fra en trening eller to.

Det har positiv betydning for elever i alle aldersgrupper at foreldre er involvert i skolegangen. Foreldreinvolvering fører til høyere læringsutbytte, større trivsel og det kan bygge bro mellom det barna lærer hjemme og på skolen. Involvering i hjem-skole-samarbeidet har også betydning for foreldre. Det kan gi foreldrene nye innsikter i å forstå egne barns læring og utvikling, mer informasjon om skolen og forhold knyttet til sine barns læring, og de kan bli bedre kjent med lærerne.

Det har skjedd betydelige endringer de siste ti – femten årene ved at fedre bruker mer tid på omsorgen for barn enn tidligere. Allikevel er det fremdeles slik at det er flest kvinner som har hovedansvar for barneomsorgen og bruker mest tid på barn. Det tradisjonelle mønstret hvor mor har hovedansvaret for omsorgen for barn står fremdeles sterkt i alle samfunnslag.

Forskjellene mellom mødre og fedres involvering i barnas skolegang ses av mange som naturlig ut fra forskjeller mellom kjønnene, og ikke som et resultat av ulike forventninger til kjønn. I 2014 gjennomførte Reidun Heggem en undersøkelse blant norske bønder. Den viste at det er en vanlig oppfatning blant norske bønder at gutter er mer interesserte i traktorkjøring og teknologi, mens jenter har en iboende omsorg for dyr. Jentene var mindre egnet som bønder fordi de ikke har «traktor-genet», som Heggem kaller det.

Undersøkelser jeg gjorde i 2019 i forbindelse med min masteroppgave med tema involvering fra fedre i hjem-skole-samarbeidet, viste at noen foreldre har oppfatninger om at jenter er biologisk bestemt til å ha ansvar for hjem-skole-samarbeidet når de blir mødre. «Kvinner er født med et ekstra gen» (mor), og «Jeg tror damene har mer å bidra med i samarbeidet. De husker på detaljer og er på en måte født sånn» (far), er eksempler på dette.

Er det slik at enkelte foreldre tror jenter er født med et «pennal-gen»? Det er sannsynlig at foreldre kan overføre holdninger til sine barn om at skolen er jenters og kvinners domene, som barna fører videre til sine barn når de selv blir foreldre. Dette er uheldig.

Jeg håper at vi i ettertiden vil lese i historiebøkene at coronakrisen og hjemmeskole ble vendepunktet som førte til en permanent jevnere fordeling mellom mødre og fedres involvering i barnas skolegang. Barna er ikke tjent med en tradisjonell arbeidsdeling i hjem-skole-samarbeidet hvor «mor tar skole og far tar fotball». En sterkt involvert far i barnas læring og utvikling har stor betydning på mange områder. Derfor må far mer på den andre banen.

Publisert: 03.08.20 kl. 08:48

