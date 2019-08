SKRIVER I VG: Kontreadmiral Kenneth J. Braithwaite, U.S. Navy (pensjonert), er den 31. amerikanske ambassadør til Norge. Han er en tidligere marinepilot og karriereoffiser i Marinen, og var mest nylig direktør i den private helsesektoren.

USAs ambassadør: – Europeisk sikkerhet kan ikke bety mer for USA enn det gjør for Europa

Norge er et praktfullt land. Fra folket, til deres kultur, til deres geografi, det er skjønnhet overalt. Som USAs ambassadør har jeg har nå levd sammen med dere i halvannet år.

KENNETH J. BRAITHWAITE, USAs ambassadør til Norge

I løpet av denne tiden har jeg hatt æren og gleden av å reise fra ende til ende av denne storslåtte nasjonen, fra Svalbard til Lindesnes, og jeg har møtt tusener av nordmenn på veien. Dere er et stolt, patriotisk og hederlig folk, og dere har fått meg og min familie til å føle oss så veldig velkomne. Tusen takk!

Jeg er også stolt over å være amerikaner – en nasjon jeg elsker dypt. Våre forfedre, i likhet med deres, gjorde det som var påkrevet for å sikre at vårt levesett ble bevart for påfølgende generasjoner. Jeg óg har tilbrakt en betydelig del av livet i min nasjons tjeneste. Denne tjenesten brakte meg mange steder, deriblant til farlige situasjoner. Jeg er av den tro at for å beskytte den friheten vi alle verdsetter så høyt, må vi være beredt til å gjøre oppofrelser.

I dagens verden står vi overfor flere utfordringer enn noen gang i min levetid. Dette kan dog være vanskelig å forestille seg her i Norge. Det er lett å tro at livet vil fortsette som før, uten annet enn de hjemlige sosiale utfordringene som bekymrer ethvert lands myndigheter. Men det vil være kortsiktig å tenke slik.

Vi trenger bare å se på nyhetene. Det er stater som i dag aktivt utfordrer, noen vil si undergraver, den liberale demokratiske status quo, og leter etter måter å forskyve maktbalansen i en annen retning. Slik har verden dessverre vært gjennom hele menneskehetens historie. Årvåkenhet og Avskrekking er vårt eneste forsvar mot dem som måtte true vårt demokratiske levesett.

NATO ble etablert for 70 år siden nettopp for å gi den avskrekkingen. For å advare dem som måtte utfordre vår frihet og vårt levesett, om at vi, i allianse med hverandre, ikke vil akseptere slike utfordringer. NATO har heldigvis lyktes, og i de påfølgende årene har alliansen vår vært bolverket som har bevart freden i Europa gjennom en historisk enestående lang periode.

NATO er like relevant i dag som da alliansen ble etablert av våre forfedre i 1949. Jeg er en ihuget tilhenger av NATO, etter å ha tjenestegjort i mange NATO-øvelser og senest undervist ved NATO-skolen i Oberammergau i Tyskland. Grunnen til at Presidenten sendte meg til Norge for å representere USA, var nettopp at våre norske venner skulle vite at USA står ved dere bilateralt og gjennom vår felles forpliktelse til NATO.

USA står i førersetet for å bevare europeisk og global sikkerhet, med tilhørende finansielle bidrag. Disse bidragene inkluderer nærmere 70 prosent av ressursene som behøves for å sikre at NATO er sterkt nok til å avskrekke potensielle motstandere.

For å kunne gjøre dette, har vi måttet foreta vanskelige valg, og vi har gjentatte ganger bedt våre egne innbyggere om å gjøre oppofrelser når vi fordeler knappe nasjonale ressurser. Vi gjør dette fordi vi lenge har erkjent at disse investeringene er i vår egen interesse – et sikkert Europa betyr et sikrere USA.

Men europeisk sikkerhet kan ikke bety mer for USA enn det gjør for Europa. Også Norge må være villig til å foreta de investeringene som forsvarseksperter anser å være nødvendige for å nå målsetningene både for det nasjonale Forsvaret og for NATO, og foreta de vanskelige budsjettvalgene og oppofrelsene dette måtte innebære.

Ved toppmøtet i Wales i 2014 ble alle NATO-allierte enige om å forplikte 2 prosent av sine bruttonasjonalprodukter til forsvar innen 2024. Hvorfor? Fordi situasjonen i Europa, deres egen bakgård, hadde endret seg dramatisk da Russland invaderte Krim-halvøyen det året.

Og den aggresjonen har ikke avtatt med nylige russiske handlinger i Ukraina. Statsminister Solberg og daværende President Obama tok del i å inngå den avtalen. Og hvorfor 2 prosent? Fordi etter mye diskusjon, besluttet våre øverste ledere at dette ville være den mest presise og passende måten å måle hver nasjons minimale bidrag til å snu nedgangen i finansiering av forsvar.

I løpet av min tid med dere har jeg hatt æren og gleden av personlig å møte ledere på alle nivåer av statsforvaltningen, så vel som lederne av deres politiske partier. Deres vennskap med USA og deres forpliktelse til dette løftet fremstod for meg å være urokkelig. Og selv om jeg forstår at nasjonale utfordringer og prioriterer kan endres, burde dette løftet være sakrosankt.

Hvorfor? Fordi vi ga det i felleskap, og til hverandre, for forsvaret av oss alle. For hvis vi ikke har den nasjonale sikkerheten som NATO gir oss, hva slags garanti har vi da for å kunne levere helsetjenester eller andre sosiale programmer som våre nasjoner og våre folk trenger?

Ja, dette betyr at vi noen ganger må gi avkall på det vi ønsker til fordel for det vi må ha: Avskrekking gjennom styrke. Dette er grunnen til at USA, både vår foregående og nåværende regjering, har bedt Norge og andre NATO-allierte om å leve opp til løftet om 2 prosent. Selv om Norges bidrag til forsvar har økt, har de nok en gang kommet til kort etter den målestokken som ble avtalt i Wales. Det er utvilsomt mange måter å analysere og måle ens innsats og kapabiliteter. Men det var en grunn til alle NATO-allierte, inkludert Norge, ble enige om 2 prosent.

Den amerikanske statsmannen og militære karriereoffiseren General George Marshall sa da han var amerikansk utenriksminister tidlig på 1950-tallet: «Den eneste måten å vinne den neste verdenskrigen, er å forhindre den!» Dette var den samme Marshall som kjempet i to verdenskriger, og som var arkitekten bak Marshall-planen for å gjenoppbygge Europa, deriblant Norge. NATO er den avskrekking som skal forhindre en slik trussel. Men den er bare en avskrekking hvis den er sterk.

Amerika har alltid stilt opp for Norge, slik vi også vet at Norge alltid har stilt opp for Amerika. Båndene mellom våre nasjoner og våre folk er ubrytelige.

Vi var med dere under og etter Andre verdenskrig, og vi var med dere da dere gjorde de store oljefunnene. Vi har feiret deres suksess på veien til å bli verdens finansielt sikreste land. I særdeleshet vet vi, som deres venner, hva frihet betyr for oss begge.

USA står i dag overfor en stor utfordring for å forbli like kapabel i fremtiden som vi har vært tidligere – dette fyrlyset og garantisten for alles frihet. Men for å klare dette, trenger vi deres hjelp ved å leve opp til løftet som deres nasjon ga i Wales. Heldigvis, slik jeg kjenner det norske folket, for alt dere er og alt jeg har lært i løpet av mine reiser rundt i deres fantastiske land, vi i Amerika vet at vi kan stole på dere.

Publisert: 13.08.19 kl. 08:54

