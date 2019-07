ANGRER: – Den normale kroppen, den skal vi heie på, skriver Kadra Yusuf. Foto: Roger Neumann/VG

En mammas prøveromstabbe

Nei, det er ikke influenserne som påvirker barna mine. Det er jeg.

KADRA YUSUF, skribent

Det var onsdag i juli, og jeg sto i en klesbutikk i Oslo sentrum med min tenåringsdatter.

Jeg var stressa og trengte en sommerkjole til en jobbgreie. Jeg hadde ikke trent på lenge, og for å være helt ærlig var jeg ikke heeelt klar for sommertøy og alt som følger med heller.

Så, der var vi, på shopping i siste minutt og jeg kjenner pulsen gå og hundreognitti. Vi går inn en av butikkene, og jeg tar med meg en del kjoler inn i prøverommet. Ingenting passer. Min datter prøver å hjelpe meg med å hente flere kjoler, men jeg småbanner inni meg selv. Trodde jeg. «Nei, ikke den med korte armer, er ikke så fornøyd med overarmene mine for tiden, har valker». Hun ga meg en annen kjole: «Nei, fargen på kjolen får post mamma-magen til å se gedigen ut.»

«Denne her for kort, jeg har så ekle bein for tiden». Jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde holdt på sånn i prøverommet, men noe gikk opp for meg da hun svarte med: «Herregud mamma. Slapp av, du har ikke gedigen mage». .. Først da skjønte jeg at den kroppskritiske stemmen og banningen ikke eksisterte bare inni hodet mitt slik jeg hadde tenkt... jeg sa det faktisk høyt. Foran min egen tenåringsdatter.

Akkurat der og da håpet jeg at gulvet på prøverommet skulle åpne seg og sluke meg. Vi gikk hjem mens jeg hele tiden lurte på hva i alle dager jeg hadde holdt på med. Dette er ikke meg. Dette er ikke slik jeg skal snakke foran unge jenter. Dessuten jeg er jo ganske chill med hele kroppsgreia. Jeg er jo ganske bevisst på det her. Er jeg ikke? Hjemme hos oss er mantraet at kroppen først og fremst skal fungere. Jeg har aldri tenkt at tynnhet og utseendefokus er en verdi det er bra å oppnå, det er ikke det som skal ruste barna mine for et godt liv, akkurat. Den normale kroppen, den skal vi heie på.

Jeg går faktisk naken hjemme minst en dag i uka. Altså, hallo

-hvor ellers vil døtrene mine se en naken trebarnsmor med alt det faktisk innebærer, sett bort fra Kim Kardashian på insta?

Kommentarer om både egen kropp og barnas kropp er ikke bare unødvendig, men også skadelig. En undersøkelse fra Common sense media viste 5-8 åringer som trodde at deres mødre ikke var fornøyde med med sin kropp, også er mer tilbøyelig til selv å være misfornøyde med sin egen kropp.

Denne uken slo danske og norske eksperter alarm. Stadig flere danske barn helt ned til syvårsalderen rammes av spiseforstyrrelser, og sliter med symptomer som frykt for fedme, forvrengte kroppsbilder og tvangstrening. Elin Olsen, daglig leder i spiseforstyrrelsesforeningen, sier følgende i Nettavisen: «Vi vet at mange foreldre selv er opptatt av mat, trening og det å leve sunt, og det smitter over på barna.»

Fokuset som mange foreldre har på sunn livstil kan tippe over til hysteri. Hjelper ikke å be poden spise opp brødskiva når man som foreldre er på siste skrik diett. Når man selv sitter der og har smør, hvitt brød og pasta på Nei-lista si.

I debatten om kroppspress glemmer man ofte foreldres påvirkning på barn. Man har en tendens til å snakke om mediene, motebladene, influenserne og ikke minst sosiale medier.

Og ja, det skal man også gjøre. En britisk undersøkelse fra 2017 viste at Instagram er det sosiale mediet som har verst effekt på unge brukere. «Instagram får jenter og kvinner til å føle at kroppene deres ikke er gode nok fordi folk bruker filtre og redigerer bildene for å få dem til å se perfekte ut», svarte en av de anonyme respondentene i undersøkelsen.

Kanskje er det slik at makten bloggere og influensere har til å påvirke både unge jenter og gutters selvbilde er større og mer kompleks enn tradisjonell reklame? Vanlig reklame kan ikke akkurat konkurrere med den «personlige» og liksom «private» formen for reklame som de største influenserne i Norge driver med?

Men det er fortsatt sånn at foreldre er barns største forbilder, og foreldrebrikken er viktig å ha på plass i kampen mot kroppspress. Ifølge pedagogene så gjør ofte ikke barna våre som vi sier, men som vi gjør. Vi kan snakke alt vi vil til tenåringene våre om hvor viktig det er å ikke bukke under for kroppspress, telle kalorier, kritisere seg selv i prøverommet eller generelt hele tiden strebe etter en bedre kropp. Men når vi gjør det selv, mister ordene våre makt. Og vi mister troverdighet. Og de mister kanskje selvtilliten sin.

Ikke tråkk i salaten slik jeg gjorde på det prøverommet den onsdagen i juli!

Publisert: 25.07.19 kl. 08:58