BEKYMRET: – Ting har bare blitt gradvis verre, og hver gang jeg har trodd at det ikke kunne bli enda verre, så har det blitt akkurat det, skriver Katrin Glatz Brubakk, som har vært frem og tilbake til Moria-leiren de siste fem årene. Foto: Privat

Mens AP og Høyre stikker hodet i sanden, dør barn i Europa

Å fabulere om langsiktige løsninger når krisen er akutt, er som å snakke om brannforskrifter når huset står i full fyr. Og likevel er det det Høyre og Arbeiderpartiet gjør i debatten om flyktningebarna i Moria i Hellas. De prater, barn dør.

KATRIN GLATZ BRUBAKK, barnepsykolog og feltarbeider for Leger Uten Grenser

Debatten på NRK tirsdag kveld handlet om det store folkelige kravet om å evakuere barna fra flyktningeleiren Moria. Over 46 000 mennesker har signert oppropet, filmen fra markeringen før påske er vist 330 000 ganger.

20 kommuner, blant dem Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har vedtatt å støtte oppropet og noen av dem har eksplisitt sagt at de ønsker å ta imot enslige mindreårige. Fagforeninger har støttet, biskopene har sagt ifra og organisasjonene står samlet om kravet om evakuering. Fordi det er akutt krise for barna som bor i leiren. Fordi huset står i full fyr.

Da er det modig av APs innvandringspolitiske talsmann, Masud Gharahkani, å rett ut si: «Nei, vi støtter ikke evakuering. Vi vil ikke drive med brannslukking». Og at de heller vil lete etter langsiktige løsninger.

les også Advarer mot skrekkscenario på Lesvos: – Jeg er redd for at veldig mange kommer til å dø

Jeg har lenge lurt på hva de ser for seg med det, disse langsiktige løsningene. For jeg har vært frem og tilbake til Moria i snart fem år, og jeg har ikke sett snurten av de løsningene. Jeg har sett bortkastete penger, madrasser levert når barna trenger trygghet og jeg har sett barn dø mens politikerne snur ryggen til.

Jeg var der da en liten gutt ble overkjørt fordi det ikke finnes trygge lekeplasser, jeg var der da en baby døde av diare fordi helsehjelp er begrenset og sanitærforholdene jævlige, jeg var der da en ungdom ble stukket til døde fordi ingen voksne var der og passet på.

Ting har bare blitt gradvis verre, og hver gang jeg har trodd at det ikke kunne bli enda verre, så har det blitt akkurat det. Og det er mindre hjelp tilgjengelig enn på lenge. Leger uten Grenser en nå en av få organisasjoner som fortsatt er der. Som tilbyr helsehjelp og plastrer «brannsår», men som må se på at barna fortsette å bo i et hus i flammer. Men kanskje Gharahkani tenker på langsiktige løsninger som noe som skal komme en gang om veldig lenge? At huset bare får brenne i mens de leter?

les også Røde Kors ber Norge hente barn i greske flyktningleirer

Men når barn henger ut av vinduet av et brennende hus, hva gjør du da? Når de strekker armene mot deg og roper om hjelp? Når du ser de lider og du kan lukte frykten? Fordi huset de er tvunget til å leve i står i flammer, fordi de har ikke noe sted å dra. Jeg vet hva jeg ville gjort. Hundre tusener av nordmenn vet hva de ville gjort. Men AP snur ryggen til og sier «brannforskriftene først. Ikke noe evakuering her i gården».

Og Høyres representant, Ove Trellevik, stemmer i, om enn svært så surt. For han slenger på at Regjeringen ikke kan bistå med evakuering nå fordi korona-krisen krever så mye av dem. Som om de ville gjort noe dersom den ikke var her! Han vet det er tull og alle andre vet det også.

Høyre har hevet partiboken like lenge som AP og insistert på at brannforskriftene må på plass før så mye som en brannslange kan rulles ut. Før så mye som et barn kan reddes. Og ikke nok med det –- så godt som alle Europas land må med, sier Høyre, før de er villige til å ty til brannslukningsapparatet. «Minst 20» , sier Trellevik. Ja, da blir den langsiktige løsningen i et splittet Europa å gjøre slett ingen ting. Og la barna brenne inne.

Den som er klok i denne debatten er han som selv kaller seg «mannen i hornet på veggen», Kjell Magne Bondevik. For som han sier, er dette for akutt til at vi kan diskutere brannforskrifter nå. Barn lider på vår dørstokk og det eneste riktige å gjøre er å hjelpe dem. Punktum.

Publisert: 16.04.20 kl. 10:13 Oppdatert: 16.04.20 kl. 11:23

