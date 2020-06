F-ORDET: – Kåre Verpe er en klok mann som forstår at det er summen av karakteristika som eventuelt peker i en bestemt ideologisk retning Men Verpe begår den samme feil han mener jeg gjør, skriver Bård Larsen. Foto: Civita

Fascisme og Trump

Kåre Verpe mener at jeg (og mange andre) misbruker fascismebegrepet. Dette fordi jeg trekker paralleller mellom Trumps presidentskap og den historiske fascismen. Men slik Verpe tegner kartet, ser fascismen ut til å være for evig låst til historien.

BÅRD LARSEN, historiker i den liberale tankesmien Civita

Det spørs om ikke Verpe spøker litt når han trekker frem svenske Henrik Arnstad som eksempel på hvor galt det kan gå. Jeg var i polemikk mot Arnstad i Aftenposten den gang. Arnstad mente at Fremskrittspartiet er fascister, noe jeg mente var absurd.

At Trump ikke er fascist i leksikonbetydningen av ordet skrev jeg om for noen år siden, også i VG, der jeg poengterte at Trump «ikke faller inn under statsvitenskapelige definisjoner av fascisme».

Jeg tror ikke Verpe skal bekymre seg for at undertegnede har kolportert den radikale venstresidens rause omgang ned fascismebegrepet, slik AKP(m-l) i sin tid omtalte SV som «sosialfascister». Det det er snakk om er å trekke paralleller, noe som best kan forstås som analogier og ikke som en fiksert sammenkobling.

Politiske ideer og ideologier lekker som en gammel pram. Ideologier er ikke rene størrelser, de formes av mer eller mindre tenkende tenkere, av mer eller mindre gale, eller oppstår ved «behov». De eltes og jevnes ut og oversettes fra papir til historiens kvern. Gir det mening å beskrive vulgærkapitalistiske Kina som kommunistisk? Er Kina totalitært? Bokstavelig sett er Kina ingen av delene. Like fullt gir det åpenbar mening å trekke paralleller til begge formene.

Historien er ikke fanget av begreper, men av det som skjer.

Verpe mener også at jeg bommer om fascismeforskeren Roger Griffin. Men Griffin sier ikke at Trump ikke har fellestrekk med fascismen. Griffin mener at Trump er for dum til å bli kalt fascist. Samtidig er det jo fullt mulig å være uenig i Griffins vurderinger av tilfellet Trump. For, som Masha Gessen skriver om i The New Yorker: Enten Trump er i stand til å fatte konseptet fascisme eller ikke, så utøver Trump fascisme. Det handler igjen om dette med personlighet, nettopp fordi Trump er en spesiell karakter i krysspunktet mellom en autoritær personlighet og maktgrep og retorikk som man også finner i fascismen.

Verpe nevner også fascismeforskeren Robert Paxton som har advart mot å bruke fascismebegrepet som skjellsord. Men selv mener Paxton at Trumps nasjonalisme, retorikk og intoleranse ligner fascismens, men uten at han eksplisitt vil omtale ham som fascist. Så langt jeg kan se trekker altså Paxton de samme parallellene som jeg gjør.

Verpe viser til en rekke trekk ved Trump som jeg fremhever. Verpe hevder deretter at de samme trekkene går igjen både her og der, uavhengig av ideologisk ståsted. Men Verpe er en klok mann som forstår at det er summen av karakteristika som eventuelt peker i en bestemt ideologisk retning. Her begår Verpe den samme feil han mener jeg gjør.

Slik Verpe tegner kartet ser fascismen ut til å være for evig låst til historien. Den totalitære førerstaten er etter alle solemerker et avsluttet kapittel, i alle fall i overskuelig fremtid, og fascismen er derfor nær sagt irrelevant. Min påstand er at deler av den nasjonalistiske bevegelsen er en fascismehybrid tillempet det 21 århundre. Kall det gjerne lettfascisme.

Verpe spør hvorfor det er viktig å holde fast ved utdaterte politiske distinksjoner. Vel, det er jo egentlig et godt spørsmål. Fascismebegrepet har blitt – og blir –misbrukt, det er sant. Samtidig står vi i fare for at neste generasjon vil stå uten viktige referanser, hvis det de får vite om historien er at alt det skumle er anekdotisk puggestoff fra gamle dager. Det er også derfor historien om kommunismen er relevant når vi skal forklare og motvirke ny-autoritær venstrepopulisme.

