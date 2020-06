Kommentar

Krisen er over. Men ikke for alle

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

De svake målingene i en tid hvor partiet gjør mye rett er et mysterium som virkelig burde bekymre Ap. Foto: Terje Pedersen

Selv ikke når den politiske debatten foregår på deres egen banehalvdel, lykkes Arbeiderpartiet.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Frp fosser frem i ny VG-måling, mens Høyre og Ap faller

Det er mye som ikke går helt den veien man hadde spådd. I en tid hvor det er stor usikkerhet om både jobb, helse og lommebok, skulle man tro velgerne rømte til de to trygge havnene i norsk politikk, Ap og Høyre. Høyre får fortsatt betalt for å styre landet godt gjennom coronaen, men nå ser det ut til at den sterke kriseeffekten er i ferd med å avta. Om ikke verden er normal igjen, så virker norsk politikk å være nær «friskmeldt».

For Arbeiderpartiet er det liten grunn til å juble. Også det som normalt. Etter å ha fått en liten corona-opptur, er partiet nede på 23,5 prosent. Men nå er det vanskelig å se åpenbare grunner til at Ap gjør det så svakt. Den politiske agendaen handler stort sett om arbeidsplasser og helse, saker der partiet tradisjonelt har høy troverdighet.

I Stortinget har Ap påført regjeringen betydelige nederlag, ikke minst i bioteknologiloven, men får ikke betalt for innsatsen. Ikke har de Giske-saken eller andre personkonflikter å skylde på heller. Tvert imot virker det indre livet å være mer harmonisk enn på lenge, i alle fall på overflaten. De svake målingene er et mysterium som virkelig burde bekymre partiet.

Det er en mager trøst at Ap er mer heldig med sine venner og alliansepartnere enn Høyre. Mange trodde at partiene Sp, SV, MDG og Rødt ville slite mer når agendaen ble endret. Selv om Sps sterke vekst har stanset, ligger de på et nivå som er skyhøyt over normaltilstanden. Spørsmålet er om dette er den nye normalen?

Både MDG og Rødt er godt posisjonert til å klare sperregrensen, selv om de har trodd på det før. Tidligere har deres velgere vært mindre tilbøyelig til å faktisk stemme ved valg. Derfor har også rødgrønn side «tapt» mange velgere på at hverken Rødt eller MDG har kommet over de magiske 4.0 prosent.

Med unntak av at Frp igjen vokser, er det også stabilt på borgerlig side. Stabilt dårlig. Både KrF og Venstre ligger godt under sperregrensen og må vinke farvel til størsteparten av stortingsrepresentantene sine dersom dette blir fasit på valgdagen.

Selv om KrF kryper opp fra 3,6 til 3,7 prosent på denne målingen, får heller ikke de betalt for å kjempe hardt for fortsatt streng bioteknologilov. Nå er KrFs velgere sjeldent trofaste, og hvis fremgangen fortsetter i dette skilpaddetempoet antyder bakgrunnstallene at de kan slite seg opp til fire prosent før neste høst. Men når selv ikke et skikkelig bioteknologi-slag hjelper, er det vanskelig å se hva som skal mobilisere de store massene.

les også Ernas nye episenter

Det går litt opp og litt ned på disse målingene, men for Venstres del går det ofte ned. Det sier litt at Venstre har sett målinger der oppslutningen har vært lavere enn forrige måneds boligprisvekst. Mot TV2s måling på 1,6 prosent tidligere denne uken kan de glede seg over nær det dobbelte i VGs måling, på 3,1 prosent. Det er fordelen med ørsmå tall.

Samtidig er det mye som skjer i partiet nå. Det var i oktober i fjor at partiet satte i gang prosessen med hvem som skulle lede Venstre. De fleste mente da at det var selvpisking å la lederdiskusjonen trekke ut i langdrag. Et halvt år er lang tid med lederstrid. Nå har partiet bestemt sitt landsmøte til siste helgen i september. Når Venstre forhåpentligvis da har valgt sin nye partiledelse kan de i samme slengen feire ett års jubileum for lederdebatten i partiet. I alle fall for den offisielle delen.

Vi får da håpe for Venstres del at de da ikke har målinger som er på nivå med styringsrenten.

Publisert: 06.06.20 kl. 05:01 Oppdatert: 07.06.20 kl. 11:20

Les også

Fra andre aviser