RIKTIG BESLUTNING? Kjelsås skole var en av skolene i Oslo som ble stengt da pandemien brøt ut. – Basert på den kunnskapen vi hadde, og den formidable effekten vi har sett av tiltakene, er følgende helt klart for meg: Det var riktig å stenge, skriver Raymond Johansen. Foto: Mattis Sandblad

Debatt

Det var riktig å stenge barnehager og skoler

Ut ifra usikkerheten som rådde i starten av mars er det for meg ingen tvil om at det var riktig å stenge barnehager og skoler.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

Selv om faren for smitte og spredning av coronavirus ikke er over, og vi må leve med inngripende tiltak en stund ennå, er diskusjonen og evalueringen av hvordan vi har håndtert coronaviruset allerede i gang.

Var det riktig å stenge samfunnet ned? Kunne vi ha klart oss med mindre inngripende tiltak? Var de negative konsekvensene av å stenge skoler og barnehager større enn de positive effektene?

Vi skal ikke forskuttere konklusjonene, men noen svar har vi allerede. Det aller viktigste er at vi har fått kontroll over smittespredningen. Fra å ha ukontrollert spredning av Covid-19 i befolkningen, med Oslo som klart hardest rammet, har vi nå svært liten spredning av viruset. Tiltakene har virket – det kan det ikke være noen tvil om.

les også Får vi en generasjon skoletapere?

Så er spørsmålet om vi kunne ha oppnådd et like godt resultat med mindre inngripende tiltak. Det kommer det til å bli svært vanskelig å gi et godt svar på. Evalueringer og forskning vil gi oss noen svar i årene som kommer, men sikre kan vi aldri bli. Som direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet sa 17. mars: «i praksis er dette et stort eksperiment».

Situasjonen i starten av mars var preget av ekstremt stor usikkerhet. 5. mars fattet Oslo kommune beslutningen om å stenge Holmenkollen Skifestival for publikum. Det opplevdes da som et drastisk og inngripende tiltak. Før vi fattet beslutningen, etter klart råd fra smittevernoverlegen i Oslo, hadde vi tett kontakt med nasjonale myndigheter.

Med den dramatiske smitteutviklingen vi så i Norge og resten av verden, hadde vi forventet at nasjonale myndigheter ville sette foten ned for et av Norges største publikumsarrangementer – særlig med tanke på festfaktoren. Det skjedde aldri, og kommunen måtte selv fatte beslutningen om stenging. Vi tok ansvaret, i tråd med smittevernloven, og vi fortsatte å ta ansvar i de dramatiske ukene som fulgte.

les også Hva betyr det å «ta igjen» skole?

11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) Covid-19-utbruddet som en global pandemi, samtidig som organisasjonen uttrykte at de var svært bekymret for den urovekkende mangelen på handling i møte med pandemien. WHO ba om resolutt handlingskraft for å stoppe smittespredningen.

Samme dag var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på NRK Dagsrevyen med et klart budskap om at regjeringen ikke hadde tenkt til å stenge skoler og barnehager, særlig fordi det kunne føre til at samfunnskritisk personell måtte være hjemme for å passe barn. I Oslo var prosessen godt i gang for å stenge barnehager og skoler, samtidig som vi jobbet for å sikre at samfunnskritisk personell var sikret barnepass.

På formiddagen torsdag 12. mars offentliggjorde vi at alle barnehager og skoler i Oslo ville bli stengt. Samtidig stengte vi våre idrettsanlegg, svømmehaller, bibliotek og museer. Alle kommunens ansatte som kunne ble pålagt å ha hjemmekontor. Senere samme dag kom den nasjonale stengingen av barnehager og skoler sammen med en rekke andre tiltak.

Denne dagen var også over 50 000 tilskuere på mesterligakampen mellom Liverpool og Atlético Madrid på Anfield stadion i Liverpool. Kontrasten til tiltakene vi innførte i Oslo og Norge var enorm, og i tiden etter har vi også sett ulik kriseforståelse og ulik vilje til å sette inn inngripende tiltak.

les også Rapport: Liverpool-kamp resulterte i opptil 41 coronarelaterte dødsfall

Så kommer selvfølgelig diskusjonen: på hva slags kunnskapsgrunnlag fattet man beslutningen om nedstenging av samfunnet 12. mars? Hva var rådene fra helsefaglige myndigheter? Den diskusjonen er det riktig å ta, men samtidig må vi ikke tro at faglige råd og politiske beslutninger er det samme.

Camilla Stoltenberg sa i Morgenbladet 17. april at hun var glad for at det var politikerne som fattet beslutningen om tiltak, fordi inngripende tiltak må ha demokratisk legitimitet. At politikere må stå til ansvar for folket, ikke bare overfor faget. Det er jeg helt enig i. Som med alle viktige spørsmål i samfunnet, kunne ikke coronakrisa håndteres teknokratisk. Den måtte håndteres demokratisk.

Styrende politikere jobber hver dag ut fra innspill, utredninger og råd fra ulike fagmiljøer. Noen ganger er rådene krystallklare, andre ganger er rådene mer usikre. Noen ganger er fagmiljøer samstemte i sine råd, andre ganger er det uenighet. I begynnelsen av mars var det svært lite sikkerhet å spore. Hvilken rolle barn og unge hadde i smittespredningen var usikkert.

I starten av smitteutbruddet var den rådende holdningen i fagmiljøene at en stor andel av befolkningen kom til å få coronaviruset uansett hva vi gjorde, men at tiltakene kunne spre smittebølgen utover i tid. Foreløpig har ikke det slått til; en svært liten andel av befolkningen har blitt smittet til nå. Tiltakene for å stoppe smittespredningen har hatt en langt bedre effekt enn vi kunne våge å håpe på for kort tid siden.

les også Giæver og Giertsen møter Raymond Johansen: Er kollektivtransporten trygg?

I Oslo kommune har vi lært enormt mye av håndteringen av coronautbruddet. Det er helt sikkert ting vi burde gjort annerledes, og det er helt avgjørende med grundig evaluering av alle sider av krisehåndteringen. Samtidig er det helt avgjørende at vi som er styrende politikere tør å ta vanskelige beslutninger, og evner å stå for de beslutningene i ettertid.

Basert på den kunnskapen vi hadde i begynnelsen av mars, og den formidable effekten vi har sett av tiltakene som ble innført, er følgende helt klart for meg: Det var riktig å stenge skoler og barnehager.

Publisert: 08.06.20 kl. 08:43

Fra andre aviser