Sats på nattoget, Erna! Ikke flyet

Se for deg å gå på toget i Bergen en ettermiddag: Turen til Oslo tar under fem timer, medutsikt over Hardangervidda. I Oslo rekker du å spise middag, før du legger deg til å sove på nattoget. Neste morgen er du i Berlin, med Europa for dine føtter!

ARILD HERMSTAD, nasjonal talsperson, Miljøpartiet De Grønne

Erna Solberg sier hun ikke kjenner på “flyskam”. Det burde hun. Som statsminister er Erna Solberg ansvarlig for en politikk som gjør at fem millioner nordmenn flyr like mye som femti millioner EU-borgere. Tre av Europas seksten mest trafikkerte flyruter er norske. Norge er en av verdens flyverstinger.

Dette er ikke, slik Solberg synes å tro, bare fordi vi er et langstrakt land med vakre fjell og fjorder. Flyet er populært fordi flybillettene ofte er billigst, enklest å bestille og fordi togtilbudet både i og ut av Norge er elendig.

Vi kan heller ikke fly fra klimaendringene. Fly er den mest miljøskadelige transportformen som fins. Tross løfter om miljøfremskritt og elfly er flynæringens grønnhet foreløpig bare som noen gresstuster på rullebanen. Selv biodrivstoff vil ikke kunne dekke mer enn en brøkdel av flynæringens energibehov. Når vi vet hvor store klimagassutslipp som kommer fra fly, så er det åpenbart en politisk oppgave å tilrettelegge for andre alternativer. Ernas Solbergs oppgave.

Men samtidig som flyreisene har blitt stadig billigere, har regjeringen systematisk nedprioritert å koble Norge tettere på EUs langt bedre togtilbud. Senest rett før sommerferien stemte alle regjeringspartiene, inkludert Venstre, ned De Grønnes forslag om å styrke nattogforbindelsene til Europa. Regjeringen sier altså nei til et bedre ekspresstog til København, nei til nattog til Berlin og nei flere billigere sovekupeer.

Dessverre føyer dette seg inn i en trend. Regjeringen nekter å gjøre det som trengs for å gi fly reell konkurranse fra toget. Den sørgelige toghistorikken er godt dokumentert: Antallet avganger ut av landet er halvert siden 1990. Det går ikke ett ikke et eneste nattog over norskegrensen. Regjeringen er mer opptatt av å omorganisere togtilbudet, bygge motorveier og nye rullebaner, og øke momsen på kollektivtransport.

De Grønne mener vi må gjøre toget mye mer attraktiv – også på utenlandsreiser. Historien viser også at det går an. Vi må ikke mer enn tjue år tilbake i tid for å finne et togtilbud som lå langt nærmere den virkeligheten vi drømmer om enn dagens situasjon.

Mange ønsker i dag å reise miljøvennlig. Den norske togferiegruppa på Facebook har over 20.000 medlemmer. Interrailbillettene går som varmt hvetebrød. Men det kreves langt mer for å erstatte flyreiser med tog. Frem til utslippene fra flynæringen begynner å synke drastisk bør Erna Solberg føle på flyskam. Hver eneste dag.

