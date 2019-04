Foto: TEGNING: Roar Hagen

Skottland vil gå fra May

I helgen erklærte Skottlands førsteminister ny uavhengighetskamp. Takket være Theresa May har skotske nasjonalister brått fått vind i seilene igjen.

En sylfersk meningsmåling i Sunday Times gir separatistene for første gang flertall: Hvis Storbritannia forlater Europaunionen, vil Skottland ut av den britiske union.

Ingen ga tydeligere uttrykk for hva de mente om David Camerons skjødesløse brexit-påfunn enn de EU-lojale skottene. I folkeavstemningen den konservative statsministeren påførte land og folk for å løse interne stridigheter mellom Europafløyene i eget parti, sa Skottland soleklart nei til å bryte med Brussel.

62 prosent av den skotske befolkningen stemte mot brexit i 2016. Da hadde 55 prosent av skottene sagt nei til løsrivelse fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (UK) i en folkeavstemning to år tidligere.

I helgen har Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) avviklet sitt landsmøte. Det har vært dominert av én sak: Da partileder og Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon, to dager før møtets åpning varslet ny uavhengighetsdebatt, ga agendaen seg selv. Før det regionale parlamentsvalget i 2021 vil hun ha revansj.

Allerede samme døgn som brexit-nederlaget fant sted, sankthans 2016, varslet Sturgeon at en folkeavstemning nummer to om skotsk uavhengighet nå var «svært sannsynlig».

Etter hvert som seigpiningen av britene har gått over i nye og stadig mer uavklarte brexit-faser, har det i grunnen bare vært et tidsspørsmål om når hun ville annonsere neste forsøk på løsrivelse fra UK.

Frem til fredag hadde Sturgeon, ifølge meningsmålingene, bare med seg hver femte skotte på at dette er en god idé. Lørdag stemte sågar landsmøtet ned hennes forslag om å innføre en egen skotsk myntenhet.

Den separatistiske våroffensiven har heller ikke vunnet særlig gehør blant hverken skotske eller engelske ekspertkommentatorer. Rådgiveren til Sturgeons forgjenger, Alex Salmond, mente hun kastet blår i øynene på folk ved å «fremsnakke en avstemning som ikke vil finne sted».

Men så slo undersøkelsen i regi av den konservative avisen The Sunday Times ned som en bombe: En majoritet av skottene vil ha ny folkeavstemning.

53 prosent av dem ønsker primært å forbli i Storbritannia, slik som det er nå. Men hvis/når UK forlater EU, endrer styrkeforholdet seg.

Hele 59 prosent, nesten seks av ti skotske innbyggere mener at full uavhengighet vil være bedre for Skottland enn å forbli i et Storbritannia som har forlatt EU uten en avtale. Skulle britene gå ut av EU, men med et avtaleverk og overgangsordninger på plass, vil like fullt 51 prosent av skottene foretrekke løsrivelse.

For Sturgeon indikerer disse galluptallene at separatistpartiene SNP og De grønne kan gjøre rent bort ved det skotske parlamentsvalget i 2021 og få mellom 67 og 70 av de 129 setene.

Det er målinger som under normale omstendigheter ville skremt vannet av enhver Tory-politiker som tror nyvalg er løsningen på den fastlåste brexit-situasjonen. Et nyvalg nå ville styrket SNP, De grønne og Labour i nord, og trolig også gitt separatistbevegelsene i Wales og Nord-Irland vann på mølla. Uten at den analysen synes å bekymre Boris Johnson og andre av Theresa Mays utfordrere, som har egne motiver for å drive statsministeren og hennes forsøksvis siviliserte brexitprosess utfor stupet.

Nå ventes det at Nicola Sturgeon vil be om iverksettelse av det skotske parlamentets såkalte 2016-manifest. Dette er dødmannsknappen som varsler prosedyrer for ny folkeavstemning om utmelding av Den britiske union.

Førsteministeren, som representerer SNP med absolutt flertall i ryggen, mener britenes brudd med Brussel også er et brudd med forutsetningene for skottenes ja til UK. Dette er et poeng langt de fleste i Skottland deler, uansett politisk tilhørighet. Jo oftere og hardere hun trykker på denne knappen, jo kraftigere klinger frigjøringens klokker. Og jo tydeligere Theresa May holder seg for ørene, jo sterkere klangbunn får skottenes uavhengighetskor.

I Nr. 10 Downing Street avvises det skotske kravet prinsipielt: Skottland har sagt sitt. Regjeringen har ingen planer om å tillate noen ny folkeavstemning. Det er også vanskelig å se for seg at Underhuset vil gi grønt lys til skottene.

Det er Nicola Sturgeon fullstendig klar over. Derfor snakker hun ikke om å bryte tvert med Storbritannia, men om «en myk overgang», der engelskmennene skal få ordninger som gjør at de kan klare seg uten skottene.

Mens Westminster advarer med hvilke økonomiske følger det vil få når subsidiene fra London ikke lenger risler ned over det skotske høylandet, svarer skottene at de vil ta hensyn til engelsmennene som de har vært i union med siden 1. mai 1707.

Selv om det er et noe forenklet syn, er det mye sannhet i at subsidiene det snakkes om i stor grad er EU-subsidier. De forsvinner uansett når britene bryter med Brussel. Ifølge en skotsk, og kanskje i overkant sjåvinistisk virkelighetsforståelse, er det imidlertid langt viktigere for befolkningen i nord å få beholde en større andel av lokale verdiskapning. Aller helst alt sammen.

For skotske nasjonalister har det lenge vært et poeng å fremholde hvordan pengestrømmen går, slik de ser det. Det vises til oljeinntektene, som stort sett kommer fra det de mener er skotsk kontinentalsokkel, og fra fiskeindustrien – også den med utgangspunkt i havområdene rundt Skottland. Og de viser til Norge, et land med like mange innbyggere, med en velstand tuftet på nettopp fisk og olje.

Den britiske union er en solid konstruksjon som har vist seg å tåle mer enn regionale separatister. Men den har aldri tidligere vært utsatt for nasjonal separatisme, kjent som brexit. Tåler den det?

