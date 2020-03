Foto: MORTEN MØRLAND

Kommentar

Apokalypse – nå igjen

NEW YORK (VG) I New York City er «atsjo!» mer skremmende enn «Bø!» for tiden.

Oppdatert nå nettopp

les også Dette vet vi om den pågrepne etter New York-terroren

Damen som sitter overfor meg på t-banen, har fått en hostekule.

Hun prøver å få den under kontroll, undertrykke den, holde den nede og lar støtene forskriftsmessig havne i albuen mens hun vender seg bort, og innimellom sender unnskyldende blikk ut til omgivelsene.

Og hun har vår sympati. Men det er blitt tomt på benken rundt henne. Og vi som sitter vis a vis henne kalkulerer i vårt stille sinn om avstanden over midtgangen er tilstrekkelig til ikke å spre smitte.

Situasjonen er anspent.

I horrorforfatteren Stephen Kings episke dommedagsroman «The Stand» fra 1978, begynner undergangen med nettopp et influensavirus. Et influensavirus med dødelighet på godt over 90 prosent som sprer seg over nasjonen «som et drepende kjedebrev».

King beskriver de tilforlatelige symptomene på en måte som gjør vanlige tegn på forkjølelse til et uhyggelig varsel om bråd og smertefull død: Rennende nese. Sår hals. Hoste.

Som for den militante sykepleieren som passer på folk i tvangskarantene. «Nesen hennes begynte å kile», skriver King. «Hun fikk frem lommetørkleet fra forkle og nøs lett inn i det, tre ganger».

Dermed vet vi hvor det bærer. Etter et par dager er 99 prosent av befolkningen i New York City døde. Likene fyller gater, busser, t-banevogner og ikke minst tunnelene som leder til og fra Manhattan.

les også Farligere hiv-virus oppdaget i New York

Det er bare en av hundrevis av dommedagsvisjoner for New York. Den amerikanske populærkulturen har vært bortimot besatt av New Yorks undergang. Byen er blitt stående som den moderne verdens Babylon. En metropolis reist i overmot med skyskrapere som strekker seg inn i himmelen og utfordrer gudene.

Forestillingene om slutten er nesten like gammel som byen selv. I boken «The City’s End», forteller arkitekturhistorikeren Max Page hvordan fattige innvandrere fra de forslummede leiegårdene på nedre Manhattan, reiste til fornøyelsesparkene på Coney Island i helgene for over hundre år siden, for å oppleve spesialeffektforestilling hvor den samme typen leiegårder ble påtent og brant hver time.

Senere kom Hollywood på banen og bidro til moroa. Byen er blitt bombet, brent, oversvømmet, lagt i ruiner, knust under isbreer, invadert, okkupert av romvesener, overtatt av terrorister, forbrytere, zombier, kjempeapekatter og monstre.

les også Slik utryddet de kriminaliteten i New York: Helvete ble paradis

Men frykten for undergangen er ikke bare en skrekkfantasi. New York har levd med forskjellige former for eksistensielle trusler de siste femti-seksti årene, og det har preget byens innbyggere og måten de lever på.

Fra slutten av 1960- og utover 1970-tallet ble byen hjemsøkt av en overmannende kriminalitet som følge av forslumming og narkotikabruk som gjorde enkelte nabolag til rene krigssoner.

På 1980-tallet traff AIDS-epidemien den liberale byen hardere enn noen annen by i USA. Og før den begynte å komme under kontroll på andre halvdel av 1990-tallet, døde nærmere tusen mennesker av sykdommen årlig.

Og så, 11. september 2001, ble skrekkscenariet fra alle katastrofefilmene til blodig virkelighet da to passasjerfly ble kapret og ført rett inn i Manhattans to høyeste skyskrapere.

Og selv om alle journalister, kommentatorer, politikere og øyenvitner over hele verden beskrev scenene denne klare høstdagen som «uvirkelige», så var de jo egentlig det motsatte: Populærkulturen hadde forberedt oss i over 100 år på at dette kunne skje.

Angrepene førte til en ny fryktstrøm av potensielle trusler: Bomber, forgiftning av drikkevannet, miltbrann i brev... det var bare den paranoide fantasien som satte grenser for hva som kunne skje.

les også Terrorist på kurs mot Ground Zero

Hva gjorde newyorkerne? De tok sine forhåndsregler, selvfølgelig. Men i bunn og grunn fortsatte de å leve som de alltid har levet, omgitt av trusler og farer.

Newyorkere er årvåkne, vaktsomme, ikke direkte vennlige på den åpne måten man ellers møter i USA. Og lett nevrotiske på den måten som skildres i både Woody Allen og Martin Scorseses filmer.

Men de er også standhaftige overlevere som ikke lar seg diktere av sykdom, kriminalitet eller terror. De bare tar sine forhåndsregler og fortsetter å leve som de alltid har gjort.

Derfor rømmer de ikke byen i panikk etter en krimbølge, en AIDS-epidemi eller en terroraksjon.

Eller når noen nyser på t-banen.

Publisert: 08.03.20 kl. 16:59 Oppdatert: 08.03.20 kl. 17:27

Fra andre aviser